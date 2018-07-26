Ekmeğe zam yapacağınıza fırın sayısını azaltsanıza

Merak etmeyin, öyle rakamlara boğmayacağım sizi.

Türkiye’de ekmek zammı yine gündemde…

Zam gerekçesi, klasik!

Artan maliyetler…

Un fiyatları arttı, elektrik-su- maya fiyatları arttı, işçilik arttı.

Tamam, arttıysa arttı.

Maliyetler arttıysa, satış fiyatı da artacak.

Bugüne kadarki bakış açısı bu!

Ancaaaak…

Burada bir duralım.

Ekmek maliyetini artıran başka unsurlar da var.

Fırınların düşük kapasiteyle çalışması, maliyeti artıran en büyük etken!

Türkiye’deki fırın sayısını kimse bilmiyor.

Ruhsatlı 30 bin civarında fırın olduğu söyleniyor.

Bunun yarısı kadar da kaçak fırın…

Sadece Kocaeli’deki fırın sayısı, 500.

Fırınlarımız ortalama yüzde 15-18 kapasiteyle çalışıyor.

Şu kapasite oranına bakar mısınız?

Fırınlar bu kadar düşük kapasiteyle çalışınca, genel giderlerden ekmek başına düşen pay elbette fazla oluyor.

Ekmek piyasasında tam bir başıbozukluk var!

İsteyen istediği yerde fırın açıyor.

Belediyeler, o bölgede fırına ihtiyaç var mı yok mu buna bakmadan, ruhsat veriyor.

Sonra da fırın enflasyonu!

Siyasi ve çıkar ilişkileri nedeniyle kontrol da edilemiyor…

Herkes kendi kafasına göre takılıyor.

Halkın temel gıdasını üreten fırınlarla yeterince ilgilenen yok.

Günde 5 milyon adet ekmek israf oluyormuş.

Yarısı fırınlarda…

Sebebi açık!

Fırınların başıbozukluğu…

Ekmeklerin kalitesizliği…

Sonuç olarak şunu söylemek istiyorum:

Yeni fırın açılmasına izin vermeyelim…

Mevcut fırınların üçte ikisini kapatalım…

Sadece kurumsal fırınlar ayakta kalsın…

Türkiye’de daha kaliteli ekmek, bugünkü fiyatından daha ucuza satılır.

İşte bu nedenle yazımın başlığında “Ekmek fiyatlarını artıracağınıza, fırın sayısını azaltsanıza” dedim.

AKP’de “Karadenizliler hegemonyası” yıkıldı mı?

Bilirsiniz…

Bir zamanlar Kocaeli siyaset kamuoyunda en çok konuşulan konuydu.

“AKP’de Karadenizliler hegemonyası var, Karadenizli olmayan il başkanı, belediye başkanı ve milletvekili olamaz!”

Bu görüşü savunanlar, otomatik tabanca gibi örnek verirlerdi.

Derinceli Nihat Ergün’ü geçerek, başlarlardı saymaya:

*İbrahim Karaosmanoğlu, Rizeli…

*Fikri Işık, Gümüşhaneli…

*Zeki Aygün, Rizeli…

*Mahmut Civelek, Trabzonlu…

*Şemsettin Ceyhan, Artvinli…

Eee, “Karadeniz hegemonyası var” diyenler, haksız da sayılmazdı.

Son il başkanı hariç…

16 yılda 6 il başkanı görev yapmış…

5’i Karadenizli.

Ancaaaak…

Son İl Başkanı Abdullah Eryarsoy’un Mardin kökenli olması, AKP’de “Karadenizli hegemonyası” algısını bir anda yok etti.

İlk kez Karadeniz Bölgesi dışından bir isim il başkanı yapılıyordu.

Bu, adeta bir devrimdi.

Olumlu karşılandı.

Kentimizde yaşayan Doğu ve Güneydoğu kökenliler bu atamadan çok memnun.

1-Nihat ERGÜN-Derinceli

2-İbrahim KARAOSMANOĞLU-Rizeli

3-Fikri IŞIK-Gümüşhaneli

4-Zeki AYGÜN-Rizeli

5-Mahmut CİVELEK-Trabzonlu

6-Şemsettin CEYHAN-Artvinli

7-Abdullah ERYARSOY-Mardinli

Ya dönmezse…

Meral Akşener, önceki gün ikinci kez kurultayda aday olmayacağını açıkladı.

Parti yönetimi de ikinci kez “Adayımız Meral Akşener’dir” açıklaması yaptı.

Bana sorarsanız, Meral Akşener’in dönme olasılığı hâlâ çok yüksek.

Diyeceksiniz ki, “Ya dönmezse…”

*Kendisi de biter.

*Kurduğu İyi Parti de biter.

Dilek kutusu

İsmet Efe dostumuz göndermiş.

Altına da “Ülkemde yine mizahın dibine vurulmuş” diye de not düşmüş.

İnsanlarımız kutunun üstünde “dilek” sözcüğünü görür görmez, başlamışlar çaput bağlamaya.

Biz buyuz işte.

Ne biraz fazla, ne biraz eksik!

Zaman Tüneli - B İ R Z A M A N L A R…

1-CHP İl Başkanı CENGİZ SARIBAY

2-MHP Kocaeli Milletvekili SAFFET SANCAKLI

3-İzmitli Müteahhit MUSTAFA EKŞİ

4-İzmitli esnaf ve “Biz İzmitiz Grubu”nun kurucusu HÜSEYİN EROL

5-Eski Kocaeli Muhtarlar Derneği Başkanı SÜLEYMAN ŞEN