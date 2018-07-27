Ormanların tahribi ve karbondioksit salınımı nedeniyle karşılaşacağımız tehlikeleri belirttikçe beni “felaket tellallığı” ile suçlayanlar oluyor. Onların içinden, Türkiye’nin güney sahil kentlerinde yazlıkları olanlara bir haberim var: Yakın zamanda o yazlık evlere “yazın değil, kışın” gideceksiniz. Çünkü çok yükselecek hava sıcaklığı oraları yaz mevsiminde yaşanır olmaktan çıkaracak.

Görmüyor musunuz? Birden bulutlar beliriyor, gök gürlemeye başlıyor ve şimşekler çakıyor. Türkçemizde söylendiği gibi “bardaktan boşanırcasına” değil, İtalyancada olduğu gibi “Leğenden boşanırcasına” yağmur yağıyor. İnsanlar dolu nedeniyle arabaları zarar görmesin diye üstlerini eski halı, karton vs ile örtüyor. Birçok yerde hortum olayları oluyor.

Geçen gün haberlerde dinledim: Bu yıl İngiltere 50 yılın en kurak yazını yaşıyormuş. Parklar, bahçeler, çim alanlar susuzluktan kurumuş ve halktan suyu ekonomik kullanması istenmiş. Bu olayın bizim başımıza da gelmeyeceğini kimse iddia edemez.

Bunlar önceki yıllarda oluyor muydu, bu kadar sık. Olmuyordu. Peki, şimdi neden oluyor?

Birileri çıkıyor o engin (!) bilgilerine dayanarak buna “tesadüf” diyor. Ya… Öyle mi? Sadece Akdeniz sıcağında yaşayabildiği için İzmit ve çevresindeki çam ağaçlarında hiç görülmeyen, örneğin çam keseböceği kelebekleri de “hani şöyle gezelim” derken tesadüfen mi geldiler ve yerleştiler buralarda? Türkiye’de şimdiye kadar hiç görülmemiş bakteriler Şanlıurfa’daki badem ağaçlarını tesadüfen mi buldular ve İtalya’da olduğu gibi zeytin ağaçlarını kurutmayı bekliyorlar.

İklim değişiyor. İnsanların neden olduğu sera gazlarından kaynaklı bu iklim değişikliği (Küresel Isınma), bütün canlıların yalnız bugünkü kuşaklarını değil gelecek kuşaklarını da ilgilendiren en önemli küresel değişiklik olarak kabul ediliyor.

Birleşmiş Milletlerin 2007 “İklim değişikliği” raporuna göre sera gazlarının küresel salınımı 1970-2004 arasında % 70 artmıştır. Artış her gaz için farklıdır. Karbondioksit salınımındaki artış aynı periyotta yaklaşık % 80 olmuştur.

Küresel ısınma, bütün ekosistemleri bozucu etkide bulunmaktadır. Üstelik bu ısınma sonucu olan olaylar sıcaklık artışını daha da fazlalaştırmaktadır. Çok tehlikeli bir döngü söz konusudur.

Artık küresel iklim değişikliğinin neden olduğu sıcaklık artışını ortadan kaldırmak mümkün değildir. Hatta bu artışı frenlemek bile imkânsız görülmektedir. A.B.D Massachusettes Teknoloji Enstitüsü uzmanlarının savına göre küresel ısınma yüzünden 2120 yılına gelindiğinde yeryüzü "yaşanabilirlik" niteliğini geniş ölçüde yitirecektir. Durum bu kadar vahimdir.

Sıcaklık artışına bağlı olarak okyanusların yüzeyinden çok yoğun buharlaşma sonucu yağışlarda ve sel baskınlarında da artış beklenmelidir. Yurdumuzda da son yıllarda sel baskınlarının sayısı çok artmıştır. Diğer taraftan yağışların yoğunluğu her yerde fazlalaşmıştır. Yıl içinde yoğun yağışların ve çok yüksek sıcaklıkların olduğu gün sayısı da artmaktadır.

Isınma böyle devam ederse kasırga gibi ekstrem olayların süresi ve sıklığı da artma gösterecektir. Bu nedenle son yıllarda fırtınalar ve kasırgalar küresel bazda % 10 artmıştır.

Bitmedi… Başka şeyler de olacak; sıcaklık artışına bağlı olarak mikroorganizmaların, zararlı böceklerin sayısı artacak, zararları çoğalacaktır. İklim değişikliği nedeniyle kısa süreli ve etkin yağışlar sunucu yetişen ürünler çok büyük zararlar görecektir. Orman yangınları artacak ve söndürülmeleri zorlaşacaktır.

Bu olanlar tesadüf değil. Küresel ısınmanın sonucu. Ama aksini iddia edenlerin aklı bunu almıyor. Çünkü onlar okumadığından hasbelkader okuduklarını anlayacak duruma da ulaşamıyorlar.

Kaynak:

(1): Anonim. 2011.Universita di Bologna. Faculta di Scienze Matematiche, Fisiche e

Naturali.Riforestazione e gestione dell’uso del suolo come metodo di cattura

dellaCO2 contro i cambiamenti climatici nella zona costiera di Ravenna.

(2):Keleş.R.,.2013.100 soruda Çevre sorunları ve Çevre Politikası

(3): Bellouard P., 1977. Le climat, l’environnement et la foret de production. La foret

privée. Mars- Avril.1977.

(4): Anonim. 2010.Fondazione Gas Natural.Foreste e ciclo del carbonio in italia

Come mitigare il cambiamento climatico.1.Edizione 2010. Barcelona-Espana

(5): Anonim. LENNTECH. effetto-serra/soluzioni.