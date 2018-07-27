AK Parti’de il başkanı düğümü çözüldü

Milletvekili olabilmek için istifa eden Şemsettin Ceyhan’ın ardından vekaleten il başkanlığı koltuğuna oturan Av. Abdullah Eryarsoy, Ak Parti’nin yeni il başkanı oldu. Genel merkez tarafından resmi görevin tebliğ edildiği Eryarsoy, AK Parti’nin Kocaeli’deki 7. il başkanı olarak kayıtlara geçti.

Asaleten il başkanı sıfatına ulaşan Abdullah Eryarsoy, AK Parti’nin bugüne kadarki il başkanları arasında bazı ilkleri de barındırıyor. Eryarsoy’la birlikte ilk kez bir avukat il başkanı oldu. Yıllardır teşkilatın içinde görev alan çiçeği burnunda il başkanı, aynı zamanda CHP’li bir isimle yıllardır iş ortaklığı yapıyor. AK Parti’nin kuruluşundan önce başlayan ortaklık bugün de devam ediyor. Bu demek oluyor ki, liyakate ve farklı düşüncelere önem veriyor. Kendi gibi düşünmeyeni yok saymıyor. Eryarsoy her ne kadar yıllardır Kocaeli’de yaşasa da, Mardin doğumlu bir isim. Bu özelliği ile de Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nden il başkanlığı koltuğuna oturan ilk isim oldu.

Av. Abdullah Eryarsoy’u ilk kez Başkan Erdoğan’ın Kocaeli’ye geldiği miting alanında görmüştüm. Yaptığı konuşma ve mütevazı tavrı dikkatimi çekmişti. Açıkçası bu tür görüntüleri millet o kadar çok özlemiş ki... Kibir ve büyüklük taslayan, koltuktan güç alarak parti içerisinde tek adamlık oluşturmaya başlayan isimlere öyle alışmıştık ki... Böyle ağırbaşlı, mülayim ve mütevazı isimleri gördükçe şaşkınlık yaşamak normal. Kendisini tanıyan birçok kişiden de gördüklerimle paralel şeyler duyunca, hiçbir hareketinin rol olmadığına kanaat getirdim.

AK Parti’de 24 Haziran seçimleriyle başlayan, halkın sevdiği, kibir ve gösterişten uzak, liyakate önem veren isimlerin koltuklara getirilme sürecine en iyi örneklerden birinin Abdullah Eryarsoy olduğunu düşünüyorum. Bundan böyle kendisinden beklenti de büyük. Belki en zor dönem bundan sonra başlayacak. Ancak, kimseye minnet etmeyen, hakkı ve adaleti her daim yüksek sesle haykıran biri olan Abdullah Eryarsoy’un; yandaş, yalaka ve liyakatsiz isimlere prim vermeyeceğini düşünüyorum. İl yöneticisi ararken de cebindeki parasına ya da arkasındaki nüfuza bakmayacaktır. Edindiğim izlenim ve gördüğüm fotoğraf şimdilik böyle.

Ak Parti’de il başkanlığı görevine asaleten atanan Abdullah Eryarsoy’un en büyük sınavı şüphesiz yerel seçimler öncesi gösterdiği performans olacak. Bugün Kocaeli’deki ilçe belediyelerin çoğu oldukça başarısız durumda. Bundan önce, adaylar nasıl belirlenmiş buna dikkat etmek gerekiyor. Bu işi en iyi kim yapar yerine, gücü elinde barındıranların keyiflerine göre bu işler yapıldığı için ortada kocaman bir vebal var. Hem yanlış yapılan işlerden hem de daha iyisi yapılabilecekken yapılmayanlardan dolayı... Tüm bunları en iyi bilen isimlerden olan Eryarsoy’un, ilk sınavı olan başkan adaylarının belirlenme sürecinde çok titiz ve dikkatli davranacağını düşünüyorum.

24 Haziran kriterleri…

Ak Parti, Ağustos ayında gerçekleştireceği büyük kongre sonrası yerel seçim startı vermeye hazırlanıyor. 24 Haziran seçimlerinde alınan oylar, 1 Kasım seçimleriyle kıyaslanarak ele alınacak. Teşkilatlar, milletvekilleri ve belediye başkanlarından istenen raporlar Seçim İşleri Başkanlığı’nda karşılaştırılarak her bölge için kan kaybının nedenleri sıralanıp Erdoğan’a sunulacak. Bu rapor, mevcut belediye başkanlarını da ilgilendiriyor. Çünkü ortaya çıkacak sonuca göre başkanların akıbeti belli olacak. Bu raporla bölge ve il düzeyinde 24 Haziran sonuçlarının detaylı analizi ortaya konmuş olacak. Parti yönetimi, düşen oylardaki olumsuz tüm nedenleri madde madde belirleyecek. 24 Haziran seçim sonuçları başkan adaylarının belirlenmesinde ipucu olacak. Tüm sandıklar tek tek ele alınıp, seçmenin verdiği mesaj en ayrıntısına kadar incelenecek. Bunun yanı sıra, kamuoyunun başkan adayı olarak görmek istediği isimler de ayrıntılı bir şekilde masaya yatırılacak. Anlaşılan bu yaz daha da sıcak geçecek…