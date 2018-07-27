Bana gönderilen kitaplar

Kitabını imzalayarak gönderen bütün dostlara çok teşekkür ediyorum. Elimde fırsat buldukça okumaya gayret ettiğim birikmiş kitaplar var. Bugün kısa da olsa bunlardan söz edeceğim.

‘Bir kitap, bir insandır’ sözüne içtenlikle inanırım. Her konuda ne kadar çok kitap yazılmış ise ve bunlar okunuyorsa o toplumda düşünce, anlayış ve değerlendirme o derecede yüksek olur.

SABİR ŞAHTAXTI: Sabir Bey, Azerbaycan Cumhuriyeti’nin Türkiye’deki Azertaç Haber Ajansı’nın muhabiridir. Çalışkan, mesleğini seven bir kardeşimizdir.

Yazmış olduğu kitaplarından biri olan ‘Anadolu Çırağı’ adlı kitabını bana gönderdi.

Resmi ve tarihi belgelere dayanarak yazılan bu kitap, 1918 yılında Bakü’yü Ermeni işgalinden kurtarırken şehit olan kahraman Türk askerlerinin ve kahraman Azerbaycan evlatlarının anısına, ithaf olunur.

Azerbaycan Devleti’nin o tarihten bu zamana kadar her neyi varsa Bakü’nün işgalden kurtarılması ile elde edilmiştir.

Bütün şehitlerimizi saygı ve minnetle anıyoruz!..

“Anadolu Çırağı” adlı bölüm yazarın rahmetli ninesinin aktardıklarından;

“Kaybolan Güven” adlı bölüm Azerbaycanlı zengin bir iş adamının öldürülmesiyle ilgili cinayet dosyasından;

“Ölüm Hasreti” bölümü de yine yazarın Ermeni zulmüne maruz kalan Hocalı sakinlerinin ifadelerinden derlenmiştir.

ANADOLU ÇIRAĞI

Azerbaycan’ın kendi egemenliğini korumayı başarabilmesi için Enver Paşa bazı çalışmalar yürütüyordu. Bu nedenle kardeşi Nuri Paşa ve amcası Halil Paşa’ya Azerbaycan’ın uluslararası alanda nüfusunun yükselmesi ve onun ulusal ordusunun güçlenmesi için daha sıkı bir çalışma yürütüyorlardı. Azerbaycan’ın kurtuluşu, neredeyse Enver Paşa’nın aile meselesi olmuştu.

SUNA VELİYEVA: Suna Hanım, Azerbaycan’da bilinen ve tanınan bir yazar. Kendisi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Ali Hasanov Bey’in eşidir.

Tanıyan ve bilenler Suna Hanımı açık konuşan, alçak gönüllü, yardım sever ve mücadeleci bir hanım olarak anlatırlar. Işığa Giden Yol, 679 sayfalık akıcı bir dille gerçekleri yansıtan bir romandır. Suna Hanıma teşekkür edip, tebrik ediyorum.

Büyük aydın, Azerbaycan basınının kurucusu Hasan Bey Zerdabi’nin yaşadığı ağır ve zorlu hayatın olumsuzlukları ile onun sanat ve eğitim çalışmalarından, toplumun aydınlanması için gösterdiği çabalardan bahseden “Işığa Giden Yol” romanı bir kişinin şahsında halkın kültür, edebiyat, kısacası, aydınlanma tarihine ışık tutuyor. Roman Azerbaycan kültür tarihinin belli bir döneminin aynası olarak kabul edilebilir.

XIX-XX. yüzyıllarda cereyan eden olaylar, sadece döneminin gerçeklerini değil, daha sonraki yıllarda kültür ve çağdaşlaşma tarihinin Azerbaycan’ı bağımsızlığa kavuşturduğunu da ifade ediyor. Azerbaycan tarihinin oldukça sorumlu bir dönemini ve Rus İmparatorluğu içinde Azerbaycan halkının yaşadığı sıkıntıların anlatıldığı eserde, halkımız için bugünkü bağımsızlığın ne kadar önemli olduğu tüm açıklığıyla görülmektedir.

Tarihi gerçekler, döneminin sıra dışı olayları, Azerbaycan tarihinin sancılı zamanları, yazarın kalemine özgü ustalıkla kaleme alınmıştır. Tarihi konuların gerçekliğinden ayrılmadan, yaşanan diyalogların derinliği, kullanılan üslubun olgunluğuyla yazarın hayal kurmadaki ustalığı açısından da roman, okuyucuların ilgisini çekecektir.

Romanda aydınlatılan olaylar, ilk kez Azerbaycan okuruna böyle anlaşılır, sanatsal dille ve tüm kucaklayıcılığıyla sunuluyor. XIX. yüzyıl ve XX. yüzyılın ilk yıllarının gerçekleştiğinin kavranması açısından “Işığa Giden Yol” romanı, edebiyatımızda önemli yeri olan bir eserdir.

ALİ BEY HÜSEYİNZADE’NİN TÜRKİYE’DEN DÖNÜŞÜ VE ALİMERDAN BEY’LE BİRLİKTE FAALİYETLERİ

Nisan 1903’te Ali Bey, Türkiye’den kendisinin söylediği gibi bir defalık Bakü’ye döndü. Alimerdan Bey onun Bakü’ye döndüğünü duyunca çok mutlu oldu. Ali Bey, Türkiye Darülfünun tıp doçenti olmasına rağmen, o ülkede kalmayarak vatanına geri dönmüştü.

Ali Bey, Türkiye’de arkadaşları ile binlerce sıkıntı yaşayarak “İttihat ve Terakki” adlı bir cemiyet kurmuşlardı. Bir müddet sonra, cemiyetin faaliyeti yetkililerin dikkatini çeker ve takip edilmeğe başlanır. Ali Bey’in Türkiye-Yunanistan savaşında bir doktor olarak yaptığı özel hizmetleri göz önüne alınarak takipten kurtulur ve bir öğretim görevlisi olarak Darülfun’a geri gönderirler.

Her iki yazarımızı da tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum.