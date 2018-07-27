Küstahlığın da bu kadarı!

Zengin olabilirsin…

Güçlü olabilirsin…

Ama zengin ve güçlü olman, küstah olmanı, küstahlaşmanı gerektirmez.

Kendini “okyanus”, diğer tüm devletleri “damla” görmeni hiç gerektirmez.

Devlet yönetimlerinde “edep-adap” vardır.

İncelik, kibarlık, yol, yöntem…

Bu kibir ne böyle?

Bu, “dünyayı ben yarattım, ben yönetirim” havaları…

Yerküre, bugüne kadar ne devler gördü.

İsimlerini alt alta yazmaya kalksanız, sayfalar tutar.

Bu kafayla giderse, ABD’nin de tarih sayfasında yerini alması uzun sürmez.

“Papaz Brunson’u serbest bırakmazsan yaptırım uygularım…”

Vay be!

Demek, senin gözünde bir papaz Türkiye’den daha önemli!

Demek, bir papazın onuru için 82 milyonu ayaklar altına alacaksın!

“Serbest bırak, yaptırım uygularım!”

Sanki çocuk azarlıyor…

Sokak kabadayısı pozlarında, söz tutmayanları tehdit ediyor…

Aslında ABD’nin bu davranışı sürpriz de değil.

Oldum olası böyle.

Dünyadaki tüm devletlerin kendisine hizmet etmeye mecbur olduğunu sanır ve böyle davranır.

Kendisini “dev”, diğer ülkeleri “sinek” gibi görür.

Dünyanın en büyük terör örgütü

Öyle adı anılan örgütler hikâye!

En büyük terör örgütü, ABD Ordusu!

Irak’a girdi, 1.2 milyon insan öldü.

2 milyondan fazla insan evinden yurdundan oldu.

Irak dağıldı, birlik ve beraberlik bozuldu.

Arkasından Suriye…

Bilanço yine kanlı!

500 binden fazla sivil insan hayatını kaybetti.

7 milyon insan evini barkını bırakıp göç etti.

Daha önce Libya’da aynı oyun oynanmadı mı?

Daha eskiye gidin, “Demokrasi getireceğiz” diye işgal edilen ülkeleri hatırlayın!

Ölümü ve göçü, geri kalmış ülkelerin kaderi haline getirdiler.

Sizi barıştırmaya geldik…

Size demokrasi getirdik…

Sizi kalkındıracağız…

Hepsi palavra!

İşgal ettiler, böldüler, birlik ve beraberliklerini bozdular.

Hangi terör örgütü şimdiye kadar milyonlarca insanın canını aldı?

Dahası, adı terörle anılan örgütleri inceleyin, çoğunun altından ABD çıkar.

Şimdi tutmuş, Türkiye’ye de dayılanıyor.

“Benim papazı serbest bırak, yaptırım uygularım!”

Yakışmıyor…

ABD “büyük devlet” ise, “efendi devlet” olmasını da bilmeli!

Artık çekilmiyor.

Bugüne kadar dünya ABD’yi nasıl çekti, bilmiyorum.

Devlet Bahçeli ve “askıda ekmek”

Devletimizi yönetenlerin pratik zekâlarına bayılıyorum.

Sorunlara “şipşak” çözüm buluveriyorlar.

En son…

Ekmeğe yüzde 15 zam geldi ya…

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ekmek için hemen bir çözüm önerdi:

“Ekmek fiyatlarındaki artış dikkatle takip edilmeli. Ankara’da Çankaya’dan başlamak üzere ASKIDA EKMEK projesini başlatıyorum. Hali vakti yerinde her vatan evladı kendisine yakın ekmek fırınına gitmeli. Eğer iki ekmek alacaksa üç ekmek parası ödemeli. Bir ekmeğin askıya alınmasını fırıncıyla paylaşmalı. Fakir fukara kardeşlerim, durumu yerinde olmayan insanlarımız fırına veya ekmek satılan yerlere gittiğinde ‘Bana askıdan bir ekmek verebilir misin?’ diyebilmeli.”

Nasıl ama?

Ekmeğe zam gelince, fakir fukaranın ekmek satın alma sıkıntısını böylece halletmiş olduk.

Bir çırpıda!

Bizim her işimiz böyle.

Memlekette işsizlik var…

“Her işveren bir işçi alsa, sorun kalmaz” diyoruz.

Sorunu temelden çözeceğimize…

Sorunun çözümünü bir başkasının üstüne yükleyip, “sorunu çözdük” havasına giriyoruz.

“Askıda ekmek” uygulaması yerine, insanlarımızı “askıda ekmek”e muhtaç etmeyecek bir düzen kuralım.

İşsizliği azaltmanın yükünü, yükü zaten çok fazla olan işverenlere yükleyeceğimize, insanlarımıza geçimlerini sağlayacak meslek öğretelim.

“Askıda ekmek”…

“Her işveren fazladan bir işçi daha alsın”…

Bunlar, hep ilkel yaklaşımlar!

Borçluyum, borçlusun, borçluyuz…

Devletimiz borçlu…

Milletimiz borçlu…

Şirketlerimiz borçlu…

Eee, böyle bir ortamda futbol kulüpleri borçlu olmazsa, ayıp!

Futbol kulüpleri de boğazlarına kadar borçlu.

Özellikle “dört büyükler”…

Borç büyüklüğüne göre yazalım…

Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor…

2012 yılında dördünün toplam borcu 2.062 milyar lira imiş.

6 yıl sonra ne olmuş biliyor musunuz?

Yüzde 360 oranında artarak 9.5 milyar lirayı bulmuş.

Borç rekortmeni, Fenerbahçe!

Fenerbahçe’nin 3.6 milyar lira borcu var.

Fenerbahçe’yi 2.8 milyar lira ile Galatasaray izliyor.

Üçüncü sıradaki Beşiktaş’ın borcu 2.1 milyar lira, dördüncü sıradaki Trabzonspor’un borcu ise 1.1 milyar lira.

Kulüp borçlarının temel nedeni, yabancı futbol transferi!

İşte bu nedenle…

Bizim takımların maçlarını izlerken benim içim sızlıyor.

Sizi bilmem…