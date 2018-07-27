İşte geleceğin en iyi ve en kötü meslekleri!

CNBC, teknolojinin gelişmesiyle beraber gelecekte en iyi ve en kötü olacağı öngörülen meslekleri belirledi.

Öncelikle şunu belirtmekte fayda var.

Liste her ne kadar özel bir şirket tarafından oluşturulmuş olsa da bu liste çalışma istatistikleriyle alınan verilere göre belirlenen sıralama, 2026'ya kadar meslek seçimi yapmak isteyenler, meslek seçimi yapma aşamasında olanlar için rehber niteliğinde olabilir.

İşte ilerleyen yıllarda büyüyecek ve yok olacak meslekler.

BÜYÜMESİ BEKLENENLER

1- Mobil ya da bilgisayar uygulaması geliştiricisi (kod yazma)

2- Bilgisayar sistemleri uzmanı

3- Pratisyen hemşire

4- Fizyoterapist

5- Sağlık hizmetleri yöneticiliği

6- Doktor asistanı

7- Diş sağlığıyla ilgili meslekler

8- Pazar analisti (sektöre göre)

9- Bireysel mali danışman

10- Konuşma dili patoloğu

KÖTÜYE GİTMESİ BEKLENEN MESLEKLER

1- Tekstil çalışanı

2- Fotoğraf işlemcisi ile ilgili işlerde çalışanlar

3- Mobilyacı

4- Radyo ya da televizyon spikeri

5- Çiçek tasarımcısı

Seyrek’e denize değil, pikniği gidin

Geçtiğimiz günlerde arkadaşlarla Kandıra’nın Seyrek bölgesine giderek, denize girdik…

Açıkçası, Seyrek’in denizini pek beğenmedim…

Seyrek’i çok methediyorlardı, ama denizi istediğim gibi çıkmadı.

Seyrek’te denize girilen yerin hemen bitişiğinde kamp alanı, mangal yapma yerleri var…

Seyrek’e deniz için değil, ama piknik için gidilebilir…

Zira, denize girerken ilk adımınızda ayaklarınız mile giriyor…

15-20 metre gidince, ancak mil bitiyor…

Ayrıca kıyılar yosunla dolu.

Büyükşehir Belediyesi, Seyrek ile ilgi bir çalışma yaparsa iyi olur.

MHP, 17 Eylül’de seçim startı veriyor

MHP İl Başkanı Aydın Ünlü önceki gün basın toplantısı yaptı…

Gündemi değerlendirdi…

İYİ Parti’nin olağanüstü kurultay kararını değerlendirdi…

“MHP’de kurultay istiyorlardı, işte şimdi kendileri bol bol kurultay yapsınlar. Malum parti gün yüzü göremeyecektir” dedi…

Ünlü, yerel seçimlere de değindi. “2 Ağustos’ta ilçe başkanlarıyla toplantı yapacaklarını, analizleri değerlendireceklerini, bu toplantıdan sonra 17 Eylül itibariyle yerel seçime endeksleneceklerini söyledi… Yani MHP, 17 Eylül’de yerel seçimlerin startını verecek… Bakalım MHP, yerel seçimlerde nasıl bir strateji uygulayacak… AKP ile ittifak yapacak mı?

Genel başkana endeksli siyaset!

İYİ Parti’nin kurucular kurulunda yer alan, İYİ Parti’nin Kocaeli 2’inci sıra milletvekili adayı, eski SAT Komando Ali Türkşen, genel başkanları Meral Akşener’in partiyi bırakması durumda siyaseti bıraktığını açıkladı. Sosyal medya hesabından kararını açıklayan Türkşen, şu ifadelere yer verdi: “Siyasete başlarken şöyle bir ilke kararı almıştım. Bu işi ancak iki sebeple bitirir demiştim. Birincisi genel başkanım beni istemediği takdirde, Allah’a şükür ki öyle bir durum olmadı. Bir de kendisi bu işi bırakırsa benim İYİ Parti'de faaliyetlerim söz konusu olmaz demiştim. Seçimli kurultaya gidiyoruz. Bu kurultayda bütün delegelerin ve tabanın isteğiyle genel başkanımız inşallah göreve gelecek. Ancak bu görevi yine de kabul etmezse benim de İYİ Parti’de ve siyasette herhangi bir yerim olmadığını düşünüyorum. Kendisi ile geldim, kendisi ile gideceğim. Bu benim ilke kararım. Ani alınmış bir karar değil.” Türkşen’in görüşleri böyle… Genel başkana endeksli siyaset bu olsa gerek…

Kandıra duble yolu bilmecesi

Geçtiğimiz günlerde “Kandıra halkıyla dalga mı geçiliyor?” başlıklı bir haber yaptık… Haberimizde, İzmit-Kandıra duble yolunun 2015’te ihalesinin yapıldığını, 2016 yılında temelinin atıldığını, Ulaştırma Bakanlığı’nın ihaleyi alan firmayı açıklamadığını, bu yolun akıbetinin belli olmadığını yazmıştık. CHP Kocaeli Milletvekili Hürriyet, ismi ölüm yoluna çıkan İzmit-Kandıra yolunu Meclis’e taşıdı. Hürriyet, “İzmit-Kandıra arasındaki yol yıllardan beri ‘Duble yol olacak’ denmesine rağmen bir türlü vaatler yerine getirilmedi” diyerek hükümeti eleştirdi… Açıkçası şu Kandıra duble yolunda var bir bit yeniği… Bunu henüz çözemedik…