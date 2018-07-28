Karayemiş Ağacı (Laurus Cerasus)

Saygıdeğer okuyucularım;

Bu yazımda sizlerle karayemiş ağacı ile ilgili bilgileri paylaşacağım.

Karayemiş çok güzel bir süs ağacı olmasının yanı sıra çok faydalı, meyve ağacıdır. Yaprakları koyu yeşil ve parlaktır. Çelenk yapımında da kullanılır. Çit yapmaya elverişli bir nebattır. Park ve bahçelere tek tek veya gruplar halinde dikilebilir. Kireçli olmayan topraklarda iyi gelişir ve boylanır. Aynı zamanda yüksek boylu, pramit ve kolon şekli verilir; daimi yeşildir. Karayemiş, taflan, laz kirazı, trabzon kirazı, gürcü kirazı gibi değişik isimlerle de bilinir; vatanı Anadolu’dur. Karayemişin meyvesi ve yaprakları kullanıldığında birçok hastalığı tedavi edici faydaları olduğu söylenmektedir. Ancak biz karayemişi genellikle park ve bahçelerde veya yol kenarlarında süs ağacı olarak kullanmaktayız. Karayemişin meyvesi kurutularak, reçel yapılarak ve komposto yapılarak da değerlendirilmektedir. Böyle faydalı ve güzel bir ağacı evimizin bahçesine diktiğimiz zaman hem süs bitkisi, hem de meyve ağacımız olacaktır.

Karayemiş meyveleri bölge ve yer durumuna göre Temmuz ve Ağustos Ayları’nda olgunlaşmaktadır. Karayemişin üretilmesi çelikle, daldırma ile ve karayemiş ağacının diplerinden çıkan köklü filizleri ayırmak suretiyle yapılmaktadır. Çelikle çoğaltmak için en uygun zaman Eylül Ayı’dır. Bu ayda karayemiş ağacından alınan tepe dal çeliklerinin yapraklarını azaltarak yirmi santim büyüklüğünde olacak şekilde yarı gölgelik alana dikilmelidir. Burada köklenip gelişen çelikler bir sene sonra Kasım Ayı’nın sonundan itibaren sökülüp istenilen esas yerlerine dikilir. Kök sürgünlerinden ayırarak dikimi yapılacak fidanlar da Kasım Ayı’nın yirmisinden sonra istenilen esas yerlerine dikilir. Daldırma yapılarak çoğaltmak istenilen karayemiş dalları, Mart ve Nisan Ayları’nda gübre ile karıştırılmış toprağa gömülerek daldırma yapılmalıdır. Burada köklenen fidanlar da gelecek Kasım Ayı’nın yirmisinden sonra toprakları ile sökülüp esas yerlerine dikimleri yapılmalıdır. Karayemiş, bahçe kenarlarına dikilerek çit şekli de verilebilir veya makasla budanarak değişik şekiller verilebilir veya bahçe kenarlarına dikilerek rüzgar kıran bitkisi olarak kullanılabilir.

Bir başka konu ve yazımda buluşmak üzere...

Saygılarımla,