Çalışınca oluyor amma, bu çalışmayla olmuyor!

27 Temmuz 2018 Cuma…

Saat: 18.30,

Yer : Karamürsel/ Dalyan mevkii…

Hava birden karardı.

Denizde beyaz dalgalar sahili dövmeye başladı.

Ağaçlar bir o yana bir bu yana sallanıyor.

Ağaçlardan kopan dallar etrafa yayılıyor.

Siren sesleri, gökteki siyah kara bulutlara karışıp kaybolurken,

Ankara Evleri ile Dalyan mevkiinde “polis” kontrol noktası arasında,

yüzlerce taşıt kuyruğu oluşuyor.

İzmit istikametinden gelen araçlar Yalova istikametine sorunsuz ilerliyor.

Amma;

Yalova’dan Kocaeli’ne Karamürsel istikametine gelenler Karamürsel’in Dalyan mevkiinde hem “polis” kontrol merkezine hem de yoğun trafiğe takılıyor.

Takılmak da ne,

araç konvoyu kilometreleri bulmuş.

Hava kararıyor, aniden bastıran yağmur fırtınaya dönüştü.

Polis “kontrolden” vazgeçti, seferber konvoy halindeki araçların bir an önce gitmesi, yolun açılması için seferber oldu.

Trafik akmıyor, araç sürücüleri “suphanallah” çekmeye başladı.

Kimi “ kaza mı oldu ?” diye soruyor, kimi “ne zaman açılır?” diyor.

Hava iyice patladı, yağmur bardaktan boşanırcasına yağıyor.

Bu arada İnternete “ Kocaeli Gebze de sele kapılan 8 kişinin kaybolduğu” haberi yayılıyor.

Yol kapalı, araçlar kımıldayamıyor, yağmur alabildiğine acımasızca yağıyor!

Günlerden Cuma, bugün Karamürsel’in “Pazarı” var.

İlçeye binlerce “pazarcı” aracı gelmiş her yer araç dolu.

Ha,,, Bir de Karamürsel e Büyükşehir’in “Dalçık” çalışması var !

Yol çalışması nedeniyle bazı kesimlerde özellikle merkezde araçlar tek şerit kullanmak zorunda.

Fırtına yağmur neyse de bu YOL çalışması hepsini bastırıyor.

Bu gün Cuma dedik ya…

Karamürsel’in PAZARI… Hereke’sinden, Altınova’sından, Değirmendere’sinden hatta İzmit’ten Karamürsel pazarına gelen var…

Karamürsel o bildiğiniz turizm cenneti değil adeta “çalışınca” yol ve trafik cehennemine dönmüş.

Çalışmalar için teşekkürler amma,

Çalışınca da böyle TRAFİK aksatmaya pes doğrusu…

Saat : 22.24 tarih 28 Temmuz Cuma yer Karamürsel Dalyan mevkii.

Yol çalışması nedeni ile Yalova-Karamürsel arasında tıkanan trafikteki araç sayısı binlerce,araç kuyruğu kilometrelerce uzunlukta.

Araç sürücüleri tam 4 saattir araçlarının içinde mahsur, yol açılmasını bekliyorlar.

Arkadaşlar, yetkililer, sorumlular,

“ÇALIŞINCA OLUYOR “ AMMA,

Böyle çalışmayla da OLMUYOR !

Hele hele ALTERNATİFSİZ hiç olmuyor…

Siz çalışmanıza devam edin,

ama lütfen,

4 saat araçlarında beklemeye MAHKUM ettiğiniz insanları da bir düşünün…