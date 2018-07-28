Kavga devam ettikçe CHP batıyor

CHP’deki kavga, tam horoz dövüşü!

Bir biri saldırıyor, bir diğeri…

Koltuğa sen oturacaksın, ben oturacağım...

Partinin başarısı, Türkiye’nin sorunları, hepsi hikâye!

Vatandaş da bunu görüyor, “Sizden bir halt olmaz, Allah hepinizin belanızı versin” diyor.

Size bir şey söyleyeyim mi, şu anda bir seçim olsun, CHP yüzde 10 civarına çakılır kalır.

Barajı kıl payı belki geçer.

Ortalık tam curcuna

CHP’nin bir tüzüğü var mı?

Var…

Ne diyor tüzük?

Delegelerin yarıdan bir fazlası başvurursa seçimli kurultay toplanır.

Muhalefet, tüzükte belirtildiği kadar imzayı toplamış genel merkeze “kurultay başvurusu” yapacak…

Hop il başkanları ve milletvekillerin bir bölümü toplanmış, “Biz kurultay istemiyoruz” açıklaması yapıyor.

İyi de kardeşim…

Kurultay tüzüğe göre toplanıyorsa, il başkanları ve milletvekillerine söz söylemek düşer mi?

CHP’de kurultayın üstünde daha büyük bir irade var mı?

Ortalık tam curcuna!

Size söyleyeyim…

Ortalık o kadar gerildi ki…

Bu ortamda kurultay toplansın…

Partililer birbirini boğazlar.

Allah, CHP’nin sonunu hayır getirsin!

Allah, CHP’ye akıl fikir versin!

Türkiye’nin umudu olması gereken partinin düştüğü duruma bak!

Ekmek fiyatları serbest bırakılsa, acaba ne olur?

Bir okurum, öneriyor bunu.

Bana da ters gelmedi.

Aslına bakarsanız, ekmek fiyatları “kısmen serbest” gibi de…

“Standart ekmek” kuralına uyan kaç fırın var ki?

İkilisini, üçlüsünü yapıyorlar…

İçine onu bunu katıyorlar…

Özel fiyatla satıyorlar.

Bu konuda mail atan okurum çok iddialı:

“Ekmek fiyatları serbest bırakılsın, fırınlar ekmeği istediği fiyata satsın, bir süre sonra ekmek fiyatı 75-100 kuruşa düşer.”

Bu görüşü tartışmaya açıyorum.

Çenesuyu’nun aylık kirası

Derince Belediyesi, işletmecisi olduğu Çenesuyu tesislerini kiraya verecek.

Aylık kira bedeli 250 bin lira…

3 yıllık kira tutarı da peşin!

Su işinden iyi anlayan bir arkadaşıma sordum.

“Kira tutarı yüksek… Üstelik 3 yıllık kirayı da peşin istiyor… Başkan Ali Haydar Bulut bugüne kadarki yıllık bilançoları bir açıklasın, işletici şirket kâr mı ediyor yoksa zarar mı, görelim” dedi.

Bilmem, Başkan Ali Haydar Bulut bu konuda bir açıklama yapar mı?

Gerçek lider

*Kızmaz

*Küsmez

*Darılmaz

*Pes etmez

Bunları yapanın liderliği sorgulanır.

Keşke Türkiye’yi yönetme iddiasıyla ortaya çıkan Meral Akşener yukarıdaki davranışlarda bulunmasaydı.

ZAMAN TÜNELİ – B İ R Z A M A N L A R…

1-Kocaeli eski Milletvekili VECDİ GÖNÜL

2-İzmitli işadamı SAMİ PEKDEMİR

3-Kocaeli eski Milletvekili SEFER EKŞİ

4-Kocaeli eski Milletvekili OSMAN PEPE

5- AKP İzmit İlçe Başkanı HÜSEYİN YUSUF