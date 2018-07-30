Seçim nasıl kazanılır?  

Son yapılan kamuoyu anketlerine göre Cumhuriyet Halk Parti’li belediyelerin diğer partilerin belediye başkanlarına göre daha başarılı olduğu belirtilmektedir. CHP’nin bu başarısını gören Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan İstanbul, Ankara, Bursa ve Balıkesir Belediye başkanlarını görevlerinden almıştır. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı bir konuşmasında İstanbul, Ankara, Bursa, Mersin Balıkesir Adana gibi illerin Büyükşehir belediye başkanlıklarını alacaklarını açıklamıştır.

Sayın Kılıçdaroğlu bu illeri sayarken Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden söz etmemiştir. Cumhuriyet Halk Partisi gerek sayılan bu illeri, gerek diğer illeri ve gerekse Kocaeli Büyükşehir Belediyesi seçimlerini nasıl kazanabilir?

CHP hiç zaman kaybetmeden bugünden itibaren hatta şu saatten itibaren çalışma grupları oluşturmalı, bu gruplara gerekli eğitim verilerek halka gidip, partinin programlarını ve görüşlerini nasıl anlatacakları anlatılmalıdır. Gerekli eğitimi alan gruplar halkın sorunlarını irdeleyip yeni yeni projeler üretmelidirler.

Örneğin, bu illerin trafik sorunu nasıl çözülecek, imar planı nasıl çözülecek, sokak hayvanları için neler yapılacak, sokak çocuklarının sorunları nasıl çözülecek, eşinden şiddet gören kadınlar için çözüm önerileri nelerdir gibi toplumsal sorunların çözümü halka somut ve gerçekçi bir şekilde anlatılmalıdır.

Bu sorunların çözümü için gerekli projeler üretilirken, üniversitelerle, sivil toplum örgütleriyle, kadın dernekleriyle görüşülmeli onların görüşleri alınmalıdır.

Örneğin trafik sorunlarının çözümünde, şehir planlamacılarıyla, hava kirliliği konusunda çevre ve meteoroloji mühendis odalarıyla, kadın sorunlarının çözümü için kadın dernekleri ile iletişim kurulmalı onların çözüm önerileri alınarak gerekli çalışmalar yapılmalıdır.

Cumhuriyet Halk Partisi belediye başkanlıkları seçimlerini kazanmak istiyorsa, adayları belirlerken halkın sorunlarını bilen, pratik çözümler getiren, çevresinde sayılan, sevilen, dürüst adaylar belirlemelidir.

Ahbap, çavuş ilişkileri ile aday belirlenirse sonuç Kocaeli’nde olduğu gibi on üç sıfır olur. Son mahalli seçimlerde Kocaeli’nde CHP hiçbir ilçeyi alamamıştır. Oysa işçi kentinin olduğu bu kentte sonuç bu olmamalıydı. Bunun için Genel Merkez, Kocaeli’nde ayrı bir sayfa açarak neden bu ilde bir arpa boyu yol alamıyoruz diye.Kısacası Cumhuriyet Halk Partisi gerek Büyükşehir Belediye Başkanlığı için, gerekse ilçeler için aday belirlerken çok dikkatli davranmalıdır. Ancak seçimi kazanacağım diye partisinin ilkelerine ters düşen adaylar belirlememelidir.

Çevresinde tanına, geçmişte hiçbir konuda hata yapmamış, adı kirli işlere karışmamış, çevresi geniş olan, her kesimden oy alabilecek adaylar bulmalıdır.CHP öz benliğine dönmelidir.

Başta Laiklik olmak üzere, insan haklarından, hukuktan, adaletten, demokrasiden asla ödün vermemelidir. Bir sözüm de Cumhuriyet Halk Partisi yönetimini eleştirip, taşın altına elini sokmayanlaradır. Adalet yürüyüşünde “Benim prensiplerime aykırı” diye yürüyüşü eleştirenler Cumhuriyet Halk Partisi gibi köklü bir partiye aday olmamalıdırlar. Birkaç kez televizyonlara çıkıp kendini bir şey sananlar partiden uzak dursunlar, gölge etmesinler yeter.