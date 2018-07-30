Doğa cinayetleri...

İnsanlık, yaşamak için doğaya muhtaç.

Ama, insanlık sanki doğaya düşman!

Tarım toprakları ve ormanlar hızla yok oluyor. Asıl beslenme kaynağımız olan OVALAR yerleşim ve fabrika alanları olarak işgal edilmiş.

Ya denizler, göller, akarsular?

1970’li yılların ilk yarısına kadar Marmara Denizi ve Körfez’de İstakoz, Kırlangıç, Tekir, Uskumru başta olmak üzere onlarca çeşit balık yaşardı. Körfez’in her sahilinde gönül rahatlığı ile denize girilirdi. Sonra, Körfezi ve Marmara’yı atık çukuruna döndürdük!

Vahşi balık avlama biçimi ile denizlerimizdeki balık çeşidini ve miktarını tükettik. Balık pazarlarında tezgahlar, yasadışı avlanan balık yavruları ile doluyor!

Yunanistan’ı gezip gördünüz mü?

Yunanistan sahilleri bizim ülkemizde olduğu gibi işgale uğramamış! Koskoca yolcu gemileri ile Yunan Adaları seyahatleri bu ülkeye büyük turizm geliri sağlıyor! Bu gelire en büyük katkıyı veren ülkelerden biri de biziz! “Neden bizim de böyle gemilerimiz yok?” diye soramıyoruz!

Yunan Adaları’nı gezip görmeyi çok seviyoruz! Ama kendi adalarımızı da kirletme alışkanlığından kurtulamıyoruz!

Yunanistan’da şimdi, balıkçılıkla geçimini sağlayan pek çok insan, teknelerinin parçalanmasını seyrediyor! Çünkü, Avrupa Birliği (AB) teknelerinin büyüklüğüne göre 80 – 100 bin Euro’dan başlayarak 260 bir Euro’ya kadar para ödüyor balıkçılara. Tek koşul, bu tazminatı aldıktan sonra teknelerin imha edilmesi!

Bizim ülkemizde balıkçılık hızla ölüyor. Bunun en büyük nedeni “vahşi avlanma.” Ancak, denizlerimizin giderek kirlenmesinin de bunda önemli rolü var.

Son 15-20 yıldır, diğer bazı Avrupa ülkelerinde olduğu gibi bizde de “Kültür Balıkçılığı” denilen balık üretme çiftlikleri gelişti. Zor ve zahmetli bir iş. Ancak, sorunlar var; Balık çiftlikleri denizlerimizi kirletiyor. Balık yemleri, ağ torbalardan sızarak denizde yayılıyor. Deniz altında balçık oluşuyor. Oysa, başka ülkelerde o ağların dışında yemlerin dağılmasını önleyecek devasa torbalar kullanılıyor ve belirli zamanlarda o torbalarda çökelen yem atıkları elektrikli süpürge benzeri vakumlu araçlarla toplanıyor.

Balık çiftliklerinde görev yapanların yedikleri içtiklerinin atıklarını, yem torbalarını, çeşitli kalınlıklarda naylon ipleri ve halatları da kıyılardan vatandaş topluyor! Belirli zamanlarda deniz yüzeyi sabun köpüğü gibi köpürüyor!

Bu koşullarda bu ülkeye turist gelir mi? Turizm gelişir mi?

Şehirler, ortak yaşam alanlarımız. Şehirciliğin de yasal ve insani kuralları olmalı. Örneğin; şehirlerde halka açık yeşil alanlar, yani parklar, koruluklar ve hatta ormanlık alanlar olmalı. “World Citiescul” adlı kurum tarafından yapılan araştırmaya göre, bazı şehirlerde yeşil alanların şehir büyüklüğüne göre oranları şöyle: Londra yüzde 38.4, New York yüzde 14, Berlin yüzde 14.4, Hong Kong yüzde 41, Paris yüzde 9.1. Ya İSTANBUL? Yüzde 1.5 !..

Çünkü, kent rantlarını yağmalamaya dayanan VAHŞİ ŞEHİRLEŞME yüzünden çocuk parklarını bile imara açtılar!

Siz, piknik yaptığınız ormanda, denize girdiğiniz sahil şeridinde atıklarınızı ulu orta bırakıp gidiyorsanız; göllerinizi, akarsularınızı, denizlerinizi atık çukuru gibi kullanıyorsanız, Yaradan’ın en büyük nimeti olan, beslenme kaynağınız ovalarınızı yok ediyorsanız, kalitesiz kömürle, termik santrallerle havanızı kirletiyor, insan-hayvan ve bitkileri zehirliyorsanız, yani; DOĞAYA İHANET ediyorsanız, farkında olmadığınız doğa cinayetleriyle, aslında kendi sonunuzu hazırlıyor, çocuklarınızın ve torunlarınızın yaşayabileceği bir ülke ve dünyayı yok ediyorsunuz demektir!

Aslolan; DOĞA İLE BİRLİKTE İNSANCA YAŞAMAK olmalı.