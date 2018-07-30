Türkiye’de insan hayatı bu kadar ucuz olmamalı!

İzmit Seka Devlet Hastanesi Radyoloji Ünitesinde çalışan Röntgen Teknisyeni Ahmet Atalay, troid kanserine yakalandı…

Atalay’ın kansere yakalanma gerekçesi sağlıksız koşullar olarak değerlendirildi.

Türk Sağlık Sen Kocaeli Şube Başkanı Ömer Çeker, konuyla ilgili önceki gün bir açıklama yaptı…

Valiliğe uyarıda bulundu…

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Sağlık Bakanlığı'nın çalışma koşulları ve çalışan güvenliği konusunda yayınlamış olduğu duyuruları yok yok hükmünde sayıp gerekli özeni gösterilmeyerek Röntgen teknisyenlerinin sağlıklarını tehlikeye atanların yargılanması hakkında Türk Sağlık Sen Kocaeli Şube Başkanı, Türkiye Kamu Sen Denetleme Kurulu üyesi ve Kocaeli İl Temsilcisi Ömer Çeker, Şubede basın açıklaması yaptı;

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İKİ KEZ AMELİYAT OLDU

“Ahmet Atalay, İzmit Seka Devlet Hastanesi Radyoloji Ünitesinde söz konusu Sağlık Bakanlığı genelgesinde belirtilen hususlar nazara alınmadan ve sağlıksız çalışma koşulları ve çalışan güvenliği konusunda gerekli özen gösterilmemesi nedeniyle troid kanserine yakalanmış maddi ve manevi zarar görmüştür.

Ahmet Atalay, 05/05/2017 ve 25/09/2017 tarihlerinde PAPİLLER C.A. (Troid Kanseri) tanısı yine çalıştığı kurum olan İzmit Seka Devlet Hastanesinde 2 kez ameliyat olmuş ve birçok sıkıntı ile uğraşmak zorunda kalmıştır.

Bu sıkıntıları çekmesine neden olan, kurum yetkilileri hakkında Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığına şikâyette bulundu.

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KANSER VAKASI

Bilir kişi geldi…

Atalay’ın sağlıksız koşullarda çalıştığını rapor etti…

Ne gariptir ki İzmit Kaymakamlığı üyemizin bu hastalığa yakalanmasında “kurum idarecilerinin sorumlulukları yok” diyerek soruşturmaya izni vermemiştir.

Ortada bir kanser vakası varken ve bu kansere neden olan sebepler gayet açık iken nasıl böyle bir karar verildi anlamak mümkün değildir.

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İZMİT KAYMAKAMLIĞI

İzmit Kaymakamlığı, bağımsız yargının rolünü üstlenmek suretiyle ilgililerin hukuk önünde hesap vermelerinin önünü tıkayarak bilerek veya bilmeyerek hastane idarecilerinin usulsüzlüklerinin üzerini örtülmeye çalışmıştır.

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İSTANBUL BÖLGE İDARE MAHKEMESİ

Kurum sorumlularının yaptıkları işin hesabını hukuk önünde vermesinden, gerekirse yargılanmalarından niçin bu kadar korkuluyor.

Bu nedenle Kaymakamlığın kararını yargıya taşıdık.

Yaptığımız itiraz üzerine İstanbul Bölge İdare Mahkemesi İzmit Kaymakamlığı'nın bu konuda karar verme yetkisinin bulunmadığına dikkat çekerek yetkili merci yönünden hukuka uyarlılık bulunmadığı yönünde karar vermiştir.

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HESAP VERİRLER

Umut ediyoruz ki Kocaeli Valiliği önemli ve hassas olan bir konu hakkında karar vermede mahir olanlar gibi bir tutum sergilemezler.

Kamu vicdanının rahatlaması ve gerçeklerin ortaya çıkması adına konuyu hukuka havale ederek, Sağlık Bakanlığı Röntgen teknisyenlerinin çalışma usul ve esaslarını düzenleyen hükümleri yok hükmünde sayan hastane yöneticilerinin yargılamalarına izin verirler.

İhmal ve kusurları bulunanlar bağımsız yargı önünde hesap verirler.

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VALİLİK SORUŞTURMA İZNİ

Umarız ki Kocaeli Valiliğince kamu vicdanını rahatlatıcı ve evrensel hukuk normları ışığında gerekli soruşturmanın yapılmasını ve kamu davası açılmasını sağlamak üzere şüpheliler hakkında soruşturma izni verilmesi yönünde karar tesis edilmesini beklemekteyiz.

Bu konunu takipçisi olacağımızı herkesin bilmesini isteriz.”

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Çeker’in açıklaması böyle…

Her işi yerinde şartların sağlıklı olması önemli…

Ama hastanelerde daha önemlidir…

Çeker’in önerileri dikkate alınmalı…

Kabahati olanlar cezalandırılmalı…

KOÜ’nün gurur kaynağı: Türkçe Öğretmenliği Programı

Prof. Dr. Elşen Veli’nin dekanlık görevini yürüttüğü Kocaeli Üniversitesi Eğitim Fakültesi, açıklanan 2017 KPSS Alan Bilgisi Testi sonuçlarında ilimizin yüzünü güldürdü. Bölüm Başkanı Doç. Dr. Dilek Fidan yönetimindeki Türkçe Öğretmenliği, Türkiye üniversiteleri arasında başarı sıralamasında dördündü olurken; açıklanan listede Kimya Öğretmenliğinin yedinci; sınıf öğretmenliğinin de dokuzuncu sırada yer aldığı görüldü.

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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 2017 KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) temel alınarak yapılan değerlendirmede 260 bin 805 adayın sınav sonuçları değerlendirildi. Öğretmen kadrolarına atamalarda dikkate alınan KPSS ÖABT (Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi) baz alındığında bu değerlendirmede, Kocaeli Üniversitesinin sırasıyla Türkçe, Kimya ve Sınıf Öğretmenliği Programları, Türkiye sıralamasında ilk ona girmeyi başardı.

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Raporun tamamı, http://www.osym.gov.tr/TR,15226/2017-oabt-degerlendirme-raporu.htmladresinden incelenebilir. Kocaeli Üniversitesi’ni bu başarısından dolayı kutluyoruz.

Hüseyin Erol’un sinek isyanı

İzmit'in birçok mahallesinde artan sinek popülasyonu belediyeye yapılan şikayet sayısını da arttırdı. İzmit'in tanınan simalarından, Biz "İzmitiz" Grubu Kurucusu Hüseyin Erol, grup üzerinden bir yazı paylaştı. "Kent yaşayanlarımızdan ve grup üyelerimizde gelen yoğun şikayetler üzerine tüm mahallerimizde acil ve düzenli bir şekilde sinek ilaçlaması yapılmasının gerekli olduğunu düşünüyoruz. Bu sıcak yaz günlerinde bizleri balkona bile çıkamayacak hale getiren ve nedenlerinin çeşitli olduğu düşündüğümüz sinek popülasyonundaki artış, artık dayanılamaz bir boyut almıştır. İzmit Belediyesi yetkililerini, bu sinir ve moral bozucu sorunun çözümü için göreve davet ediyoruz. Kamu sağlığı ve yararı adına, lütfen gereğini yerine getirin. Bekliyoruz ve takipçisi olacağız" ifadelerini kullandı. Şu bir gerçek ki, bu sinek olayı sadece İzmit’te değil, oturduğum Derince’de bu sorun var… Diğer yıllarda hiç bu kadar sinek olmamıştı.