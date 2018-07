Halıdere halkı şu “taşocağı belasından” kurtulamayacak mı?

Sevgili okurlarım, Kocaeli nasıl yönetiliyor, Türkiye nasıl yönetiliyor, bugün size tipik bir olay anlatacağım.

Konumuz, şirin sahil beldemiz Halıdere ve Halıdere halkının başına bela olan taşocakları…

Lütfen “Taşocakları benim ilgi saham değil, oturduğum mahallede de böyle bir sorun yok” diye düşünmeyin.

Konumuz, taşocaklarından çok, yönetimin davranış biçimi.

Sıkıntının başlangıcı 13 yıl öncesine dayanıyor.

Sorunun bana aktarılmasından buyana da 3 yıl geçmiş.

Bugüne kadar bu konuda yazdığım yazıların sayısını hatırlamıyorum.

Halıdere’de yaşayanlar insan değil mi?

*******

10 Ağustos 2015 tarihinde taşocağı sorunuyla ilgili yazdığım ilk yazımın başlığı böyleydi.

İsterseniz önce bu yazımı hep birlikte bir kez daha okuyalım:

“Halıdere, İzmit’ten 24 kilometre uzaklıkta, Gölcük-Karamürsel arasında şirin bir sahil yerleşim yeri.

Eskiden belediyelikti, belediye örgütleri kapatıldı köy oldu, şimdi ise mahalle.

Gölcük’ün bir mahallesi…

Önünde deniz, sırtında Samanlı Dağları…

Kocaeli’nin, hatta Marmara’nın akciğeri olan dağlar…

2015 yılı resmi nüfusu 2462.

Yazın artar, kışın normale döner.

Halkı, meyve ve sebze yetiştirerek geçimini sağlar.

Balıkçılık pek yoktur.

Bir de orta halli emeklilerin yeridir.

Anlayacağınız, mazbut insanların mekânı...

10 yıldır yaşanan sorun

***********

Halıdere halkı 10 yıldır “taşocağı” sorunu yaşıyor.

Ömür törpüsü bir sorun…

O günleri hatırlıyorum.

Refah Partili Adnan Küçüközer’in belediye başkanı olduğu yıllardı.

Çakal Bağları mevkiinde taşocağına ruhsat verilmesi, hem kamuoyunda hem de parti içinde tartışmalara neden olmuştu.

Parti yönetimi, halkın tepkisi nedeniyle sorunu incelemek üzere Halıdere’ye müfettiş göndermişti.

Başkan Küçüközer taşocağı ruhsatının bakanlık tarafından verildiğini, bu konuda bir kusuru bulunmadığını söyleyerek kendini savunmuştu.

Halıdere halkı, 10 yıllık süreç içinde taşocağını kapattırmak için çok uğraştı.

Çalmadık kapı bırakmadı, olmadı.

Yargıya gitti, başaramadı.

Söylenen şuydu…

“Olan olmuş, işletme ruhsatı var biz 10 yıl boyunca bir şey yapamayız. Ama ruhsatını yenilemeyeceğiz, 2015 yılında taşocağı kapanacak.”

Kim söylemişti bunu?

Kimler söz vermişti?

Bundan önceki Vali Ercan Topaca…

Mevcut Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu…

Halen Hatay Valiliği görevini yürüten Ercan Topaca, 21 Mayıs 2013 tarihinde gazetelere verdiği demeçte, “Gebze’de taş ocakları OSB kuruyoruz. İl sınırları içindeki bütün taş ocakları burada toplanacak. Başka yerlerde yeni taşocağı açılmayacak, mevcutların ruhsatları uzatılmayacak” demişti.

Vali Topaca, bu açıklamayı 13 Mayıs 2013 tarihinde Ankara’da taşocakları konusunda yapılan bir toplantıya dayanarak yapıyordu.

“Kocaeli’deki taşocaklarının rehabilitasyonu” konulu toplantı en üst düzeyde yapılmıştı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün, AKP milletvekilleri Fikri Işık ve Mehmet Ali Okur, Vali Ercan Topaca ve Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu toplantıda idi ve kararlar oybirliğiyle alınmıştı.

Gebze’de “Taşocakları Organize Sanayi Bölgesi” kurulacak ve bütün taşocakları buraya taşınacak.

Halıdereli pes etmişti, 2015 yılına kadar beklemekten başka yapacak bir şeyi yoktu.

Ve yaşanan şok!

************

2015 yılına gelinmişti, ancak taşocağının çalışması devam ediyordu.

10 yıldır bu taşocağından çekmedikleri eziyet kalmamıştı.

Ocak bölgesindeki ıhlamur ve kestane ağaçları yok olmuştu.

Geçim kaynakları olan tarım ve hayvancılık bitmişti.

Dağdan denize ulaşan dereler çamur akıyordu.

Olumsuz çevre etkileri nedeniyle emekliler de Halıdere’den kaçmaya başlamıştı.

Ne zaman bitecekti taşocağının ruhsatı?

Gerçi 2015 yılı henüz bitmemişti, acaba hangi ay taşocağı kapatılacaktı?

Halıdere halkı evlerde ve kahvehanelerde bunları konuşup ince hesaplar yaparken, “şok haber” geldi.

“Kötü haber tez gelir” derler ya, bu haber de öyle oldu.

Taşocağını işleten şirket, ruhsatını 2037 yılına kadar uzattırmıştı.

Yani 22 yıl daha bu taşocağını işletecekti.

Halıdere için bir “ölüm fermanı” ydı bu!

10 yılı zor geçirmişlerdi, 22 yıl daha bekleyemezlerdi.

Halıdere halkının haklı tepkisi

***********

Halıdere halkı, önceki gün “taşocağı ruhsatının uzatılması” na tepki gösterdi.

Vatandaşlar toplanıp taşocağına çıktı.

Arkasından çay bahçesinde bir araya gelip sorunu konuştu.

Eylem yapacaklarını bütün partilere duyurmuşlardı, ama seslerine kulak veren sadece CHP oldu.

Milletvekili Haydar Akar ve Gölcük İlçe Başkanı İsmet İşeriHalıdere’ye giderek, vatandaşların taşocağı tepkisine destek çıktılar, “Konunun takipçisi olacağız” dediler.

Son seçimde Halıdere’de hangi partiye kaç oy çıkmıştı?

*********

Merak ettim baktım…

Halıdere halkı taşocağından şikâyetçi de, bu şikâyetlerini acaba sandığa yansıtmışlar mı, yoksa lafta mı bırakmışlar?

Lafta bırakmışlar…

Gitmişler oylarını yine “şikâyetlerinin müsebbibi” olan partiye vermişler.

Halıdere’de seçim sonuçları şöyle:

AKP-817, CHP-268, MHP-230, HDP-44…

Oylarını AKP’ye vermişler, ancak AKP’den hiç kimse Halıdere’nin sorunuyla ilgilenmiyor.

Ne bir milletvekili, ne bir belediye başkanı, “Derdin ne?” diye sormuyor.

Onlar yine taşocağı sorunuyla başbaşalar.

Ruhsat süresi ne zaman uzatılmış?

Yeni…

Hani uzatılmayacaktı?

Verilen sözler ne oldu?

AKP milletvekilleri, AKP’li belediye başkanları neden ruhsatın uzatılmasına izin verdiler?

Taşocakları artık ilgi alanım…

*********

Bu olay vesile oldu, bölgemizdeki taşocaklarını da artık birinci derecede ilgi alanım içine alıyorum.

Taşocaklarını işletenler kimler?

Siyasi yönleri var mı, AKP’li mi?

Yasa ve yönetmelikler mi uygulanıyor, yoksa “çifte standart” mı var?

Taşocağı rantı kimlerin cebine giriyor?

Bütün bunları önümüzdeki günlerde inceleyip sonuçlarını sizlerle paylaşacağım.”

3 yıl sonra taşocağı konusunda geldiğimiz nokta

*******

Yukarıda okuduğunuz yazının yayınlanmasından buyana tam 36 ay, yani 3 yıl geçti.

Bu arada hiç gelişme olmadı değil, oldu…

Geçen yılın sonuna doğru sevindirici bir haber geldi:

“Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, taşocağının faaliyetini durdurdu…”

Halıdere halkı sevincinden göklere uçuyordu.

Artık taşocağı belasından kurtuluyorlardı.

Ancak sevinçleri uzun sürmedi.

Koskoca bakanlık karar almıştı, ama uygulayan yoktu.

Taşocağı, gece gündüz çalışmaya devam ediyordu.

Bu nasıl işti?

Bir tarafta “faaliyeti durdurma” kararı vardı, diğer tarafta ocak tam gaz çalışıyordu.

Vali Aksoy kapattı, ancak…

********

Halıdere halkına söz vermiştik.

Çözümleninceye kadar sorunu yazmaya devam edecektik.

Biz “gazete” idik, “parti bülteni” değil.

Biz “gazeteci” idik, “parti yardakçısı” değil.

Halkın sorunu, bizim sorunumuzdu.

Haber yaptık, “Bakanlık kararına rağmen ocak neden kapatılmıyor?” diye sorduk.

Sağ olsun Vali Hüseyin Aksoy, talimat verdi, taşocağını derhal kapattırdı.

Sonra?

İşte sonrasında “gariplikler zinciri” başlıyor.

Hem de ne gariplikler!

Aklınız durur!

Ocağın kapatılmasından bir süre sonra “şok” bir haber geldi.

“Ocak kapatılmasına rağmen çalışma tekrar başladı. İçerideki işlenmiş malzemeyi dışarı çıkarıyorlarmış…”

“Ehh, olabilir, beş on günde içerideki malzeme taşınır biter” diye düşündük.

Ne bitmez malzemeymiş, çalışma aylardır devam ediyor.

Bu arada ocakların da yeniden malzeme üretmeye başladığı haberi geldi.

O ne güzel dünya!

Hani ocak kapatılmıştı?

Hani sadece işlenmiş malzeme dışarı çıkarılacaktı?

Derken en büyük şoku yaşadık

********

Hani dilimizden düşürmeyiz ya…

Beklemediğimiz bir olayla karşılaştığımızda “Burası Türkiye, her an her şey olabilir” der geçeriz.

Birkaç gün önce tam böyle bir olayla karşılaştık.

Halıdere’deki taşocaklarını işleten AS ELMASLAR şirketi, bırakın faaliyetini durdurmayı, “kapasitesini artırmak” için ilgili makamlara başvurmuş ve bu başvurusu kabul edilmişti.

Şimdi ne olacak?

Halıdere halkının taşocağı çilesi bitmeyecek mi?

Sorun büyüyerek devam mı edecek?

Sözümüz var, yazmaya devam edeceğiz.