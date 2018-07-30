Din-Aydınlanma ve Demokrasi…

İki haftadır din-devlet-laiklik ve darbe konularını yazmaya çalışıyorum. Çünkü Türkiye; yıllardan beri iç politikada dinin kullanıldığı bir durumla karşı karşıya. Emperyalizm zaten kutsal dinimizi Ortadoğu’da adeta bir afyon gibi kendi emelleri doğrultusunda kullanıyordu. Aynı emperyalizm ülkemizde kutsal dinimizin iç politikada fütursuzca kullanılmasını fırsat bilerek kendi uzantılarını yarattı. Adeta devletimizi kuşattı ve olay darbe girişimine kadar geldi.

Darbenin önlenmesinden sonra darbecilerin devlet içindeki ayakları kesilmeye, sorumlular bazı hatalara rağmen yargılanmaya çalışılıyor. Bunun yeterli olduğu sanılıyor. Oysa ki sorun artık çok daha derinlerde .

Gazi Mustafa Kemal’in; “Hakikate ne kadar inanıyorsam İslam’a o kadar inanıyorum. Bizim dinimizde aracı kurum yani ruhban sınıf yoktur. Osmanlının son dönemlerinde böyle bir sınıf türedi. Bunlar gericilerdir, gericiler görüldüğü yerde tepelenmelidir “ manasındaki sözleri dinimize karşı değil, bilakis dinimizi korumaya yönelik sözlerdir. Cumhuriyetin kuruluşundan sonra özellikle din konusunda yapılan devrimler bu nedenle çok önemlidir.

Geçen gün Sözcü gazetesinde; Yılmaz Özdil’in diyanet işleri başkanlığının AİLE DERGİSİNDE çocuk eğitimi konusunda Dünyayı kendi ekseni etrafında melekler döndürüyor, melekler kar tanelerini birbirine değmeden indiriyor, böylece taneler birbirlerine değmiyor şeklindeki bilimden uzak yazılarını konu etmiş ve eleştirmişti.

Diyanet İşleri Başkanlığının öncelikle din ve bilim arasındaki ilişkiyi iyi kurması, buna göre kadrolaşması ve toplumu din-bilim ekseninde aydınlatması gerekir. Diyanet İşleri Başkanlığının ÖZERK ve PARTİLER ÜSTÜ olması, devletin ve bir siyasi partinin değil, halkın kuruluşu olduğunu ortaya koyması, bilimsel çalışmalarla toplumu din konusunda aydınlatması gerekir. (Bu konuda özellikle muhalefet partilerinin çalışma yaparak kanun teklifi ile gelmeleri beklenir) Dini aydınlanma olmadan ülkemizde ne tam demokrasi olur, ne de sapkın fikirlerin toplumda yer edinmesi önlenebilir. İşte Adnan Oktar ve kedicikleri ile ilgili yapılmakta olan soruşturma buna benzer gözüküyor. Kim bilir daha açığa çıkmamış neler var, neler.

Ülkemizin büyük çoğunluğu Hanefi mezhebinden olduğunu söyler. Zaman zaman kaba biçimde mezhepsel tartışmalar yaşanır. Ama Diyanet İşleri Başkanlığının Hanefi mezhebinin kurucusu İMAMI AZAM EBU HANİFE ile ilgili bilimsel ve doyurucu eserlerine rastlamak mümkün değil. Görebildiğim tek önemli kaynak rahmetli Yaşar Nuri Öztürk’ün İMAMI AZAM SAVUNMASI adlı kitabıdır.(Allah ile aldatmak kitabı ile bu kitabı herkese özellikle tavsiye ederim)

Peygamberimizin hayatı, 4 halife dönemi, Halifeler Osman, Ömer ve Ali’nin hayatları, halifelerin öldürülme nedenleri, o dönemdeki kadrolaşma ve devletleşme hareketleri, Muaviye’nin kimin akrabası olduğu, dinimizi nasıl kötüye kullandığı, Emeviler ile Abasilerde dinimizin nasıl kötüye kullanıldığı konuları, Emevi ve Abbasi devletleri zamanında yaşayan ve büyük işkencelerle öldürülen İmamı Azam Ebu Hanife’nin hayatı, Emevi ve Abbasi devletinin kuruluş ve yıkılış nedenleri, Osmanlı devletinin gerileme döneminde dinin kötüye nasıl kullanıldığı, dine dayalı Osmanlı isyanları konularında tarafsız ve bilimsel verilerle toplum anlatılmadığı sürece dinimizi kullananların ülkemizde taban bulmasını önlemek mümkün olmaz.

Tabii Avrupa’da Ortaçağda yaşanan dinin devlet yönetimine etkisi ve bu etkinin bilimsel verilerle nasıl ortadan kaldırılarak yaşanan aydınlanma ve demokrasi tarihinin de ayrıntısı ile topluma anlatılması gerekir. Bu iki şey çok iyi yapıldığında toplum aydınlanacak, demokrasimiz serpilecek, FETÖ ve benzeri olaylara toplum itibar etmeyecektir.