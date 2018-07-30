Şu sıralar ekmek zammı gündemde…

Hem de yüzde 15…

Şu anda 250 gram ekmek 1 lira 25 kuruş..

Fırıncılar 260 gram ekmeğin 1 lira 50 kuruştan satılmasını istiyor…

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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı’nın ekmeğe yüzde 15 zam yapılacağını açıklamasının ardından zamma tepki göstererek ‘Askıda ekmek’ kampanyası başlattı. Bahçeli’nin bu tutumu Kocaeli İl Teşkilatını da hareket geçirdi. 12 ilçe teşkilatının üyeleri eş zamanlı olarak ekmek fırınlarına giderek kampanyaya destek oldu.

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MHP lideri Bahçeli askıda ekmek projesini şöyle anlattı;

Hali vakti yerinde her vatan evladı kendisine en yakın ekmek fırınına gitmeli.

Eğer iki ekmek alacaksa üç ekmek parası ödemeli.

Bir ekmeğin askıya alınmasını fırıncı ile paylaşmalı.

Fakir fukara kardeşlerim, durumu yerinde olmayan insanlarımız fırına veya ekmek satılan yerlere gittiğinde ‘Bana askıdan bir ekmek verebilir misin?” diyebilmeli. Böylelikle kültürümüzün dayanışma ve yardımlaşma dinamikleri harekete geçirilebilmeli. Unutmayalım ki, inancımız ‘komşusu açken tok yatan bizden değildir’ esasına dayanmaktadır.”

MHP Kocaeli İl Başkanı Aydın Ünlü de askıda ekmek kampanyasına destek verdi…

340 ekmek aldı…

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Atatürkçü Düşünce Derneği Kocaeli Şubesi Başkanı Taylan Bingöl, “Ekmek üzerinden siyaset yapmayın! Halk ekmek yapın” başlıklı bir açıklama yaptı…

Açıklamada MHP’yi de eleştirdi…

ADD Kocaeli Şube Başkanı Bingöl’ün açıklamasını birlikte okuyalım;

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“ ADD olarak ülkemizdeki gelişmeleri çok büyük bir dikkat ve titizlikle takip etmekteyiz.

Dolar, faiz ve benzindeki anormal artışlara ülke olarak alıştırılmış durumdayız.

Öyle ki artık “-benim dolarım yok, -benim arabam yok, -artıştan banane” mantığı temel yaşam felsefesi haline getirilmiştir bir topluma doğru eviriliyor konumdayız.

EKMEĞE TÜCCAR MANTIĞI

Ancak hepimizin ortak ve temel gıdası olan ekmek için de aynı zihniyet toplumumuza yerleştirilmeye çalışılıyor.

Fırıncılar odasının tüccar mantığı ile ekmeğe yaptığı % 20 fahiş zam kabul edilir durumda değildir. Asıl vahim olanı ise kentimizdeki siyasi partilerin ve sivil toplum örgütlerinin bu zamlara trajikomik tepkiler vermesidir.

Türk Milleti onurludur, tarihin hiçbir devrinde ulusal çapta bedava yaşamaya ve sadakaya tamah etmemiştir.

MHP KADROLARI GAFLET İÇİNE DÜŞMÜŞ

Ne yazık ki yoksulluk artık ulusal çapta hissedilir hale gelmiştir. Bu yoksulluğun çapının genişlediğini MHP Genel Başkanı ve MHP Kocaeli İl Başkanı da görmüş olacak ki fahiş fiyattaki ekmek satışlarını arttıracak bir proje başlatma kararı alarak insanları bedava ekmeğe yönlendirme çabasına girmişlerdir. Ülkemizde ve kentimizde büyük çoğunluğu iktidar ile kol kola olan fırıncı odalarına fahiş fiyatı geri çekin diyemeyen, ittifakta olduğu iktidar partisinin Büyükşehir Belediye Başkanı’na “Halk Ekmek Fırını” önerisinde bulunamayan MHP kadroları halka bedava ekmek çağırısında bulunacak kadar gaflete düşmüştür.

ZAM İNSANİ DEĞİL, AMA ASKIDA EKMEK HİÇ İNSANİ DEĞİL!

Marketler ve market çalışanları onurlu insanların askıda ekmek almaktan çekindiğini ve kendi alın terleri ile kazandıkları paradan ekmek almak istediklerini belirtmektedir.

Askıda olan market ve fırın ekmekleri vatandaşlar tarafından alınmaya çekinildiği için askı ekmekler işletme dışına, sokak ortasına asılır hale gelmiştir.

MHP kadrolarına tavsiyemiz; fırınlara askıda un bıraksınlar.

Böylece ekmek ucuzlar ve halk insani olmayan askıda ekmek uygulamasına da fahiş zamma da maruz kalmaz! MHP Kadroları fahiş zammı insani bulmazken; alnın teri ile para kazanan yoksul vatandaşlarımızı bayat ekmeğe veya sadaka ekmeğe muhtaç etmeyi ne kadar insani buluyor ADD olarak merak ediyoruz.

Türkiye’nin en pahalı ekmeğini tüketen kentimizde hala belediyeler tarafından tek bir “Halk ekmek” fabrikası açılmamıştır.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ise gerek siyasi ve ideolojik bağ kurduğu fırıncılar odasını hoş tutmak adına gerekse iktidara geldiği dönemden bu yana “yoksullaştır - muhtaç et- yardım et” mantığı ile yaptığı siyasi strateji gereği Halk Ekmek fırınlarının yanından bile geçmiyor.

Muhalefet partileri ise; parti içi kurultaylar için geliştirdikleri projelerden zaman kalırsa eminiz ki bu fahiş zam ve yoksul vatandaşları sadakaya muhtaç etme projesine de el atacak, fahiş ekmek zamlarına karşı alternatif üretecektir.

KOCAELİ FIRINCILAR ODASI’NA AÇIK ÇAĞRIMIZ VAR!

Atatürkçü Düşünce Derneği Kocaeli Şubesi olarak çağrıda bulunuyoruz. Fırıncılar odası sadece İzmit’te fırın sahibi olan tüm esnafların mal varlığını belgeli olarak ortaya koysun. Bakalım hangi fırıncı ne kadar zor durumdaymış ve ekmek gerçekten kurtarmıyor muymuş hep birlikte görelim!

Ekmeğe gelen %20 fahiş zam sonrası kamu eliyle vatandaşa satılacak ucuz ve kaliteli ekmeğin önemi bir kez daha ortaya çıkmıştır.

Türkiye’de Büyükşehirlerin tamamına yakınında halk ekmek fabrikaları kurulmuş, piyasanın yarı fiyatına ekmek satılmaktadır. Ortalama bir eve günde 5 tane ekmek giriyor. Bu ayda 225 TL yapar. Rakam küçümsenecek bir rakam değildir. Yurttaşları sadakaya ve bedavaya yönlendirmek yerine halk ekmek uygulaması bir an önce hayata geçirilmelidir.

Güçlü bir Atatürkçü Düşünce Derneği rehberdir, kanaat önderidir ve denetleyicidir. Gücümüzü Atatürkçü düşünen tüm vatandaşlarımızdan alıyoruz.

Atatürkçü düşünce sistemi toplumun bütün sorunlarını çözmeyi kendisine görev kabul eder ve Atatürk ilke ve devrimleri doğrultusunda çözümler üretir. Bu ilke ve devrimler doğrultusunda çözümler üretmek sadece Atatürkçü Düşünce Derneği’nin görevi olmamalıdır.”

BIRAKIN FIRINLAR EKMEĞİ İSTEDİĞİ FİYATA SATSIN…

Atatürkçü Düşünce Derneği Kocaeli Şubesi Başkanı Taylan Bingöl’ün açıklaması böyle…

24 Haziran seçimleri sonrasında zam haberleri peş peşe gelmeye başladı…

Şimdi de ekmek zammını tartışıyoruz…

Ekmek üzerinden siyaset yapmaya çalışıyoruz…

Madem Türkiye’de serbest piyasa var…

Bırakın fırınlar ekmeği istediği fiyata satsın…

Bu sayede büyük bir rekabet olacak…

Bu sayede ekmek fiyatları inecek…

2040 YILINA KADAR FIRIN İHTİYACI YOK

Kocaeli Fırıncılar Odası Başkanı Ali Sarı’nın gazetemizde bir röportajı çıkmıştı…

Sarı, ilimizdeki fırın sayılarının çokluğundan bahsetmişti…

Ruhsatsız fırınlarla sorunları anlatmıştı…

Kocaeli’de haddinden fazla fırın olduğunu, Kocaeli’de 2040 yılına kadar hiçbir fırın açılmasa bile Kocaeli’de ekmek sorununun yaşanmayacağını söylemişti…

Anlaşılan bu ekmek zammı sorunu, uzun süre gündemde kalacak…

Başhekim Güneş’te ŞİİR KİTABI

Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç.Dr.Mustafa Güneş’in meslek hayatı boyunca kaleme aldığı “ Gönülden Düşenler” isimli şiir kitabının ilk baskısı çıktı. Genel olarak vatan sevgisi, sosyal hayat ve insani ilişkilere dair şiirlerin yer aldığı 106 sayfadan oluşan kitap okuyucuların beğenisine sunuldu. Güneş’e yeni kitabının hayırlı olması temennisinde bulunuyoruz.