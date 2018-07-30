AKP’nin “dizayn ekibi” Gebze bölgesinde işbaşında

Geçenlerde batı yakasındaydım.

Gebze, Darıca, Çayırova…

Gün boyu ziyaretlerde bulundum.

Siyasetin nabzını iyi tutan tanıdık ve arkadaşlarıma uğradım, çaylarını içtim.

Özellikle AKP’de neler olup bitiyor, öğrenmeye çalıştım.

CHP ve İyi Parti’de iç kavga ve belirsizlik devam ededursun, AKP yerel seçimlerle ilgili çoktan yola çıkmış.

“Yola çıkmış” derken, sakın yanlış anlaşılmasın, yola çıkanlar partinin resmi organları değil, “dizayn ekibi”.

Partiyi gayri resmi olarak yönettiğini sananlar…

Partinin yerel seçimlerdeki başkan adaylarını akıllarınca belirlemeye başlamışlar.

Kiminle konuştuysam, hep aynı şeyleri söylediler.

Hangi taşı kaldırdıysam, altından hep aynı isimler çıktı.

Şaştım kaldım.

Eğer anlatılanlar doğruysa, AKP’yi Gebze bölgesinde ilçe başkanları yönetmiyor.

Ya kim yönetiyor?

İki isim:

*Milletvekili Fikri Işık’ın kardeşi İzzet Işık…

*Daha son döneme kadar il yönetiminde görev yapan Ertuğrul Çırak…

Ertuğrul Çırak’ı daha önce köşemde misafir etmiştim.

Son derece becerikli bir partili!

Hani “10 parmağında 10 marifet var” diye anlatılır ya, aynı bu tarife uyan bir kişilik!

Aslında Ertuğrul Bey de İzzet Işık gibi fırıncı.

Gebze’de ekmek fırını ve pastanesi var.

Aynı zamanda maya işinde İzzet Işık’la ortak.

Tabii fırıncılık ve maya, her ikisinin de “eğlencelik” işi.

Vitrinde görünen işi…

Esas işleri başka!

Aklınıza ne gelirse…

İşte bu iki isim, batı yakasını kendi kafalarına göre dizayn etmeye başlamış.

Ben inanmıyorum, ama söyleyenler ısrar ediyorlar, güya her ikisi de partiyi dizayn etme güçlerini, Milletvekili Fikri Işık’tan alıyorlarmış.

Fikri Işık’ın talimatları doğrultusunda hareket ediyorlarmış…

Günahları, anlatanların boynuna…

Gebze’ye kim başkan yapılacak?

Şimdi gelelim, İzzet Işık ve Ertuğrul Çırak’ın dizayn çalışmasına…

İkili, hangi belediyenin başına kim gelecek, çoktan karar vermiş.

Örneğin Gebze Belediye Başkanlığı’na…

Gebze Belediye Başkanlığı’na, Çayırova Belediye Başkanı Şevki Demirci’yi getirmeyi kafalarına koymuşlar.

Nedenini de sağda solda korkusuzca söylüyorlarmış:

“Allah razı olsun Şevki Demirci Çayırova’da şimdiye kadar bizim bir dediğimizi iki etmedi. Ne istediysek, yaptı…”

Peki, Şevki Demirci neden Gebze Belediye Başkanlığı’na düşünülüyor?

Gebze’den bekledikleri ne?

Önümüzdeki dönemde Gebze’nin 17 köyünde “şuyulandırma” yapılacakmış.

Bu işten de en iyi Şevki Demirci anlarmış.

Şuyulandırma nasıl yapılır?

Şuyulandırma yaparken nasıl “rant” fışkırtılır?

Adnan Köşker ne olacak?

Bana söylenene göre, Adnan Köşker şutlanıyor.

Yıpratma çalışmaları başlatılmış bile.

Sipariş verip bazı internet gazetelerine Adnan Köşker aleyhine yazı yazdırmaya başlamışlar bile.

Yine, söyleyenlerin yalancısıyım, Fikri Işık’ın ikide bir Adnan Köşker’i milletin önünde fırçalaması da bundanmış.

Adnan Köşker’i gözden düşürmek!

Bu yıpratma çalışmaları, “aday belirlemeye kadar” devam edecekmiş.

Çayırova’ya kim geliyor?

Şevki Demirci Gebze Belediye Başkanı olacak da, Çayırova Belediye Başkanlığı’na kim gelecek?

Çayırova Belediye Başkanlığı için de isim belirlemişler.

Belediye başkan yardımcısı Orhan Keskin…

Herhalde tesadüf, Orhan Keskin Fikri Işık’ın hemşerisiymiş.

Yani Gümüşhaneli…

Dizayn ekibi, Çayırova’ya Orhan Keskin’i uygun görmüş.

Darıca Belediye Başkanı kim olacak?

Sıra geldi Darıca’ya…

Yine bana anlatıldığına göre, dizayn ekibi, Darıca Belediye Başkanı’nı da belirlemiş.

Mevcut başkan Şükrü Karabacak’ı göndermeye karar vermişler.

Yerine kendilerine yakın AKP İlçe Başkanı Muzaffer Bıyık’ı başkan yapacaklarmış.

“Kendilerine yakın” derken…

Muzaffer Bıyık da tıpkı İzzet Işık ve Ertuğrul Çırak gibi fırıncılık yapıyormuş.

İyi maya müşterilerinden biriymiş…

Eee, fırıncı fırıncıyı kollayacak.

Bugünlük bu kadar

Sevgili okurlarım, bugün size batı yakasından haberler verdim.

AKP’deki dizayn ekibinin kolları sadece batıya uzanmıyor.

Dizayn ekibinin ilgi alanları içinde sadece Gebze, Darıca ve Çayırova yok.

Diğer bölgeler de ilgi alanları içinde…

Zamanı gelince onları da yazacağım.

CHP’nin “cacık” hali

CHP öyle karıştı öyle karıştı ki, sonunda “cacık” oldu.

Bu saatten sonra…

*Kurultay yapılsa ne olacak, yapılmasa ne olacak?

*Muharrem İnce genel başkan olsa ne olacak, Kemal Kılıçdaroğlu yerinde kalsa ne olacak?

Parti ikiye bölündü mü?

Bölündü…

Partililer arasındaki sevgisizlik ve saygısızlık iyice arttı mı?

Arttı…

Partinin seçmen gözündeki algısı iyice kötüleşti mi?

Kötüleşti…

Parti, “alternatif olma” özelliğini yitirdi mi?

Yitirdi…

O halde…

Kurultayı ister yap, ister yapma!

Geçmiş olsun!

Koray Aydın’ı gönderin gitsin

İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, Meral Akşener’in evinin önünde açıklama yapıyor:

“Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli…”

Gaf ki, ne gaf!

Etraftan “Yuhhh” sesleri yükselince de, dilinin sürçtüğünü söylüyor.

Ne dil sürçmesi?

“Dervişin fikri ne ise zikri de odur” derler ya…

Koray Aydın’ın durumu tam bu özdeyişe uyuyor.

Devlet Bahçeli’nin genel başkanlığını kafasından silip atmamış, “genel başkan” deyince, dilinden “Devlet Bahçeli” sözcükleri dökülüverdi.

Bana sorarsanız, Koray Aydın’ı “sayın genel başkanının” yanına gönderin gitsin!

Yaptığı bu gaf, Koray Aydın’dan kurtulmak için tam fırsat!

Vali ve kaymakamların durumu

Yeni sistemde vali ve kaymakamlar il ve ilçelerde “cumhurbaşkanı temsilcisi” olacakmış.

Eski sistemde de öyleydi.

Fark, eski sistemde “üçlü kararname” ile atanıyorlardı, yeni sistemde atanmaları için sadece cumhurbaşkanının imzası yetiyor.

Bu, eskilerin deyimiyle “usul” farkı!

Aslında eski ile yeni arasında “esas” farkı var.

Eskiden cumhurbaşkanları partili değildi.

Bu nedenle vali ve kaymakamlar, il ve ilçelerimizde yaşayan her kesimden insanın vali ve kaymakamı idi.

Şimdi akla şu soru geliyor:

Cumhurbaşkanları partili olduğuna göre…

Madem vali ve kaymakamlar, cumhurbaşkanının il ve ilçelerdeki temsilcisi durumunda…

Vali ve kaymakamlar da mı “partili” olmak zorunda?

Veya en azından “partili gibi davranmak” zorunda?

Cevap bekleyen soru bu!