Ulaşım zammı, kemer sıkmaya sürüklemekte!

Halkın Kurtuluş Partisi Kocaeli İl Örgütü, önceki gün gazetemize “Kocaeli’nde ulaşıma yapılan zam Belediye’nin ulaşım hizmetlerini ticarileştirmesindendir” başlıklı bir açıklama gönderdi… Açıklamada “AKP’giller’in işsizlik, pahalılık, zam zulüm politikalarına karşı halkımızı HKP’de örgütlenmeye ve birlikte mücadele etmeye çağırıyoruz” denildi.

Açıklamada, “Karara göre, 2,5 TL olan şehiriçi toplu taşıma ücreti 2,75 TL’ye çıkarılarak yüzde 10 zamlanmıştır. 1,5 TL olan tramvay ücreti de 1,75 TL’ye çıkarılarak yüzde 16 zamlanmıştır. Yapılan bu ulaşım zammı zaten işsizlik pahalılık cehenneminde yanan halkımızı biraz daha kemer sıkmaya sürüklemektir” ifadelerine yer verildi.

HKP’nin açıklamasını birlikte okuyalım;

ULAŞIM HİZMETLERİNİN TİCARİLEŞTİRMESİ

Kocaeli Otobüsçüler ve Minibüsçüler Esnaf Odası’nın talebiyle Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME), Kocaeli genelinde toplu taşıma ücretlerine yüzde 10-12 oranında zam yapılmasını kararlaştırdı. Karara göre, 2,5 TL olan şehiriçi toplu taşıma ücreti 2,75 TL’ye çıkarılarak yüzde 10 zamlanmıştır. 1,5 TL olan tramvay ücreti de 1,75 TL’ye çıkarılarak yüzde 16 zamlanmıştır.

UKOME ayrıca, Kocaeli Servis Araçları İşletmecileri Odası’nın, 2018-2019 eğitim-öğretim dönemi için öğrenci servis taşımacılığı ücret tarifesinin “günün şartlarına göre artış yapılma ”sı gerekçesiyle yıllık olarak yeniden belirlenmesi talebini değerlendirdi. UKOME, servis taşıma ücretlerine de yüzde 12-15 arasında zam kararı aldı. Kapalı otoparklar ile çekme ve kurtarma işlemleri, araçların çekilmesi ve bunların otopark ücretlerine de yüzde 10 oranında zam yapıldı. UKOME’nin aldığı zam kararları, Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu tarafından da onaylanarak uygulamaya konuldu.

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Yapılan bu ulaşım zammı zaten işsizlik pahalılık cehenneminde yanan halkımızı biraz daha kemer sıkmaya sürüklemektir. Yapılan son araştırmalara göre, Temmuz ayı Açlık Sınırı 1.738 TL, Yoksulluk Sınırı 5.662 TL olarak açıklanmıştır. Hal böyleyken, Asgari Ücretin AGİ dahil net 1.603 TL olduğu bir dönemde, Asgari ücretle geçim derdinde olan halkımızın yapılan zamlarla yaşam koşulları daha da zorlaşmaktadır.

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Gıda fiyatlarının yüksekliği, kira, eğitim masrafları derken bir de ulaşım ücretlerine gelen zamlarla halkımız günden güne daha da yoksullaşmaktadır. Alım gücü azalmakta, hatta temel gıda ihtiyaçlarını dahi karşılayamaz duruma gelmektedir. Ulaşımın ticari kaygılardan uzak, güvenli araçlarla, insanca ve halkımızın alım gücü göz önüne alınarak sağlanması gerekir. Belediyeler tarafından sağlanan ulaşım hizmetinin kâr amacıyla güden ticari bir faaliyet olarak görülmemesi gerekir.

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Bir kamu hizmeti olarak görülmesi ve buna uygun ulaşım politikaları üretilmesi gerekir. Ancak ne yazık ki, ülkemizde neredeyse tüm belediyelerde olduğu gibi AKP’li Kocaeli Büyükşehir Belediyesi de Kocaeli halkının temel ihtiyaçlarından biri olan ulaşım konusunu bir kâr aracı olarak görmektedir. Halkımızın alım gücü bu kadar azalmışken yapılan yüzde 10-16 arasındaki ulaşım zammı bunu bir kez daha göstermiştir.”

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Türkiye’de zam furyası devam ediyor…

Yakında ekmeğe zam gelecek…

Akaryakıt fiyatları şimdilik donduruldu…

Devlet yakın zamanda Akaryakıta da zam yapacak…

Benzine ve mazota zam gelirse, her şeye zam gelecek…

Anlaşılan bu zamlar, önümüzdeki günlerde belimizi daha da bükecek…

Belimiz büküldükçe, AKP’nin aldığı oyların artması da ayrı bir soru işareti…

Gölcük Diyaliz yeni binasında

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