Vatandaş duyarlılığı…

Bir aile düşünün; ailenin tüm sorunlarıyla yalnızca bir kişi ilgileniyor ve diğer aile üyeleri hemen her şeyden habersiz. O bir kişi, ailenin “tek egemeni” konumundadır! O ne derse öyle olur! Çünkü, her şeyi bilen odur!

Ülkemizde “Aile Şirketleri” kısa ömürlüdür. Çünkü, o aile şirketini kuran kişi, ölünceye kadar “tek egemen kişi” konumundadır! Bu yüzden, o ölüp gidince aile şirketleri parçalanır ve yok olur!

Ülke yönetimlerinde de durum farklı değildir. Özellikle ekonomik, siyasal ve kültürel açıdan geri kalmış ülkelerde, vatandaşların büyük çoğunluğu, yaşadığı kentte ve ülkede neler olup bittiğini bilmez! En geçerli söz; Büyüklerimiz bilir!” Ya da, en olumsuz koşullarda bile “lider” olarak bellediği kişiye “mutlak bir itaat ve güven” duyar ve; “O’nun bir bildiği vardır!” diye bu “mutlak güveni” ifade eder.

İlginç olan şudur ki; Halkın büyük ölçüde eğitimsiz, bilgisiz, “merak duygusunun” olmadığı, yoksul kitlenin hızla çoğaldığı ülkeler, “geri kalmış ülke” niteliği taşır! Bu ülkelerde vatandaş yoksul, yöneticiler ise hayli zengindir!..

Uluslar arası bir “Pazar Araştırma Şirketi”, 2017 yılı “Cehalet Endeksi” araştırmasının sonuçlarını yayımladı. Bu araştırma, “Vatandaşlar ülke sorunları hakkında ne kadar bilgi sahibi?” sorusunun yanıtı aranıyor.

Ülke sorunları hakkında en çok bilgi sahibi olan ülkeler sırayla; İsveç, Norveç, Danimarka… Bu ülkelerde kişi başına düşen “ulusal gelir” hayli yüksek! Eğitimli ve “nitelikli işgücü” sayısı yüksek! Bu ülkeler, “bilimsel ve teknolojik araştırma ve patent sayısı” açısından da çok ileri. Yoksul vatandaş “yok” sayılacak düzeyde. Öğrenim görmek isteyen her vatandaş, devletin güvencesi altında bu olanağa kavuşuyor! Bu ülkelerde “rüşvet, hırsızlık, gasp, cinayet, dolandırıcılık, devlet görevlerinde partizanlık, sınavlarda hile, çocuk yaştaki insan yavrularına tecavüz” gibi olaylara pek rastlanmıyor!

Vatandaşlar, ülkeyi yönetenlere her türlü soruyu her alanda korkusuzca sorabiliyor! Yanlış yapan siyasetçileri asla hoş görmüyorlar! Gerekirse çöp bidonu içine atıp teşhir edebiliyorlar!

“Yönetenlere hakaret suçu” yok! Çünkü, hakaret etmeden eleştirmeyi ve gerektiğinde korkusuzca hesap sormayı biliyorlar! Bu ülkelerin üst düzey yöneticileri saraylarda yaşamıyor! Yüzlerce araç ve yüzlerce koruma ile gezmiyorlar! Çünkü “vatandaştan korkuları yok!”

Bu ülkelerde vatandaşı yalanlarla aptala çeviren “hizmetkar medya” da yok!

Peki, araştırma sonuçlarına göre, “ülke sorunlarına karşı en duyarsız” ülkeler hangileri?

İlk sırada Güney Afrika yer alıyor. Sonra, sırasıyla Brezilya, Filipinler, Peru, Hindistan, Endonezya, Kolombiya, Meksika ve 9. Sırada TÜRKİYE yer alıyor!

Gazete ve kitap okuma alışkanlığının en alt düzeyde olduğu, eğitim sisteminin her bakanla birlikte sürekli değiştiği, bilimsel ve teknolojik araştırmalara çok az kaynak ayrılan, yoksulluğun sürekli arttığı, işsizliğin en büyük sorun olduğu, siyasi iktidar sahiplerinin eleştiriye tahammülsüz olduğu bir ülkede “ülke sorunlarına duyarlı” bir vatandaş kitlesi beklemek hayal ötesidir!

Yarışma programlarında, sosyal medyaya yansıyan kimi iletiler ve söyleşilerde bu bilgisizliği ve ilgisizliği çok net olarak görüyoruz!

Adamın birine; “Filan konu Resmi Gazete’de yayınlandı” diyorlar, adam; “Resmi Gazete de yalan yazıyor!”diye yanıtlıyor!

Genç bir vatandaş; “Atatürk maden milli ve manevi değerlere saygılıydı neden Yeniçeri Ocağı’nı kaldırdı?” diye sorabiliyor! Pek çok vatandaşımız, “tarihi araştırmak” yerine, “efendi” saydığı kişi ya da kişilerin “tarih yalanlarına” inanabiliyor!

Ekonomik, sosyal, kültürel sorunlara kafa yormuyor!

İnsafla düşünelim; “Böyle bir ülkede GERÇEK BİR DEMOKRASİ olabilir mi?