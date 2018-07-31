Önceki gün özel haber kaynağımdan “istihbarat bilgisi” geldi.

“HDP Dilovası’na seçmen kaydırıyor, önümüzdeki seçimlerde AKP belediye başkanlığını kaybedebilir…”

“Seçmen kaydırma başladı mı?”

“Hazırlıklar yapıldı, birer ikişer başladı…”

***

Bilgi gelince, Dilovası seçim sonuçlarını önüme koydum, AKP ve HDP’nin durumuna baktım.

24 Haziran milletvekili seçiminde iki partinin aldıkları oylar ve yüzdeleri şöyle:

*AKP-12.058 oy. Oy yüzdesi, 46.1.

*HDP-8.381 oy. Oy yüzdesi,31.5

Aralarında 3.677 oy farkı var.

Oy farkının yüzdesi ise, 14.6.

Öyle oy kaydırma ile kapatılacak bir fark mı bu?

İlk bakışta değil.

Ancak yerel seçimlerin havasının başka olduğunu unutmayalım.

Küçük yerlerde “aday” faktörü çok önemli!

Bir aday, kazandırır da kaybettirir de…

Bir de Dilovası’nda diğer partilerin “esamesi” yok.

*MHP, üçüncü parti… Aldığı oy, 2.401. Oy yüzdesi, 9.2.

*CHP, dördüncü parti… Aldığı oy, 1.560. Oy yüzdesi, 5.9.

*İyi Parti, beşinci parti… Aldığı oy, 1.433. Oy yüzdesi, 5.4.

*Saadet Partisi, altıncı parti… Aldığı oy, sadece 307. Oy yüzdesi, 2.3.

Diğer partileri şunun için yazdım, seçim kazanma umutları olmadığından bu partilerin seçmenleri öndeki partilere yönelebilir.

HDP, bütün ağırlığını Dilovası’na verecektir

HDP, bu defa yerel seçimlere “milletvekili olan parti” olarak da girecek.

Zor da olsa, seçim kazanma şansı sadece Dilovası’nda var.

Biraz önce yazdım, HDP’nin Dilovası’ndaki oy yüzdesi, 31.5.

Dilovası’na en yakın Darıca’daki oy yüzdesi ise yüzde 11.1.

Sonra yüzde 11.1 ile Körfez geliyor.

HDP’ninÇayırova’daki oy yüzdesi 9.3, Gebze’deki oy yüzdesi ise 6.7.

Görüyorsunuz…

HDP’nin seçimi koparabileceği tek yer, Dilovası!

İşte bu nedenle…

Ne yapıp edip, bütün çalışmasını Dilovası’nda yoğunlaştıracaktır.

Söylemek istediğim şu:

Bana özel haber kaynağımdan gelen bilgi, yabana atılacak bir bilgi değil!

CHP’de 22 delegenin 14’ü imza atmışsa

CHP Kocaeli örgütünde 22 delegeden 14’ü “olağanüstü kurultayın toplanması” için noterden imza verdi.

Yani Muharrem İnce’den taraf oldu.

İlginç bir sonuç!

Şimdi sormak istiyorum:

Bu durum, milletvekilleri Fatma Kaplan Hürriyet, Haydar Akar ve Tahsin Tarhan ile İl Başkanı Cengiz Sarıbay’ın sözünün delegelere geçmediği anlamını mı taşıyor?

İl başkanı ve milletvekilleri, Genel Başkan KemalKılıçdaroğlu’nun yanında…

14 delege ise “Muharrem İnce” diyor.

İki taraf da yumruklarını sıkmış bekliyor.

Bakalım hangi yumruk işi bitirecek?

Bu nasıl iş?

CHP, 2 ay boyunca Muharrem İnce’yi “devletin başına geçirmek” için uğraştı…

Bir aydır da “partinin başına geçmemesi” için çaba gösteriyor.

Şimdi herkes “Bu nasıl iş?” diye soruyor.

Yine…

CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan geçenlerde Muharrem İnce için “sıradan, kaba, iftiracı, şerefsiz” dedi.

İyi de…

Madem Muharrem İnce Tuncay Özkan’ın iddia ettiği gibi “sıradan, kaba, iftiracı, şerefsizdi” de, neden CHP kendisini cumhurbaşkanı adayı gösterdi?

Herkesin dilinde yine “Bu nasıl iş?” sorusu var.

Su değirmeni de isteriz

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin 2009 yılından bu yana 473 köy fırını yapmasını takdirle karşılıyorum.

Köy fırınları, kırsal kesimdeki tüketim alışkanlığının devam etmesi için önemli.

Ancak köy fırınları kadar önemli bir şey daha var.

Su değirmenleri…

Bir zamanlar sayıları epey fazlaydı.

Bugün bir veya iki tane ya kalmıştır ya kalmamıştır.

Su değirmenlerimizi de geri istiyoruz.

Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu’nun ilgisine ve bilgisine…

Taze ceviz

Pazar günü Maşukiye Pazarı’ndayım.

Tezgâhların birinde yeşil kabuğundan makine ile daha yeni soyulmuş taze ceviz.

Zamanı değil.

İçini tam doldurmasına daha 15-20 gün var.

Ama o uyanık pazarcı, “İlk taze cevizi ben getirdim” havasında.

Sakın kanıp almayın!

Paranız boşa gider.

Farklı bakış açısı

Bülent Özveren mail atmış:

“Trafik kazalarının yüzde 23’ü alkol yüzünden oluyormuş. Demek kazaların yüzde 77’sini çay ve kahve içenler yapıyor.”

2 görüş

*”Yalan iki kişinin eseridir. Biri söyler, biri inanır.” T.S. ELİOT

*”Yaşlanmak bir dağa çıkmaya benzer. Çıktıkça yorgunluğunuz artar, nefesiniz daralır. Ama görüş açınız genişler…” Ingmar BERGMAN