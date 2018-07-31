Körfez Belediyesi Kiraz’ın lokumunu yaptı

Körfez ilçesinde 45 yıldır süre gelen bir gelenek var.

Meşhur Yarımca Kirazı adına her yıl düzenlenen “Altın Kiraz Festivali”

Bu yıl 45’incisi düzenlenecek olan Altın Kiraz Festivali normal tarihinde düzenlenemedi.

Aslında kiraz festivalinin tarihi 23 Haziran olarak belirlenmişti. Ancak 24 Haziran seçimleri nedeniyle festival 4-5 Ağustos tarihlerine alındı.

Bu yıl, güreş alanında Taşköprü Yağlı Güreşleri organizasyonuyla kutlanacak olan festival, önümüzdeki yıl bir aksilik yaşanmasa eski görkemiyle sürdürülecek.

Dün düzenlenen basın toplantısında Körfez Belediye Başkan Yardımcısı İsa Taş, “Kirazı yaşatmak ve üretimine destek vermek için hem belediye, hem de ilçe tarım müdürlüğü desteğiyle kiraz bağları oluşturuyoruz. Her yıl 50 bin yeni kiraz ağacı ekiyoruz” dedi.

Yarımca kirazını yaşatma adına atılan adımlar bu kadar da değil.

Körfez Belediyesi, kirazın faydalarından 4 mevsim yararlana bilmek için ilginç bir buluşa imza attı.

Antep fıstıklarıyla taçlandırılan Yarımca Kirazı, lokum haline getirildi.

İlk kez dün düzenlenen basın toplantısında görücüye çıkan bu yeni lezzet, belediye basın yayın müdürü Aslı Kuş tarafından gazetecilere tanıtıldı.

Gazetecilerin büyük bir bölümünden tam not alan kiraz lokumu, artık Körfez’in markası haline getiriliyor.

Başkan İsmail Baran, artık ziyaretlerinde Körfez kirazıyla yapılan lokumları dağıtacak. İlk parti lokum ise yeni meclisi oluşturan Kocaeli Milletvekilleri için hazırlanmış.

Anlaşılan önümüzdeki süreçte ilimiz yeni bir lezzetle gündeme gelecek.

Bu arada Yarımca Kirazı ile yapılan lokumun lezzetli olmasının en büyük sırrı tatlı ellerden çıkmış olmasıymış…

Ulaş Tekin “Evet” diyecek

Gazetemizin eski muhabirlerinden olan ve şimdilerde Büyükşehir Belediyesi’nde görev yapan arkadaşımız Ulaş Tekin dünya evine giriyor. Çeşitli yerel ve ulusal basın kuruluşlarında uzun yıllardır görev yaptıktan sonra halen Akşam Gazetesi Kocaeli Temsilciliğini ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın Dairesinde mesleğini sürdüren, deneyimli gazeteci Ulaş Tekin, bekarlığa veda ediyor. Ulaş Tekin, hayatını Özgü Çiçek ile birleştirecek. Çiftin nikahı ise 2 Ağustos Perşembe Akşamı saat 19.00’da Antikkapı’da gerçekleştirilecek. Nikah töreni öncesi Ulaş Tekin, davetiye gönderemediği ve ulaşamadığı sevdiklerinin bu mutlu günlerine ortak olmaya davet etti. Ulaş ve Özgü kardeşimize bir ömür boyu mutluluklar dilerim.

Derince’de sıra asfaltta geldi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Derince Belediyesi ve İSU işbirliği ile gerçekleştirilen alt ve üstyapı çalışmaları kapsamında ilçe genelinde 400 km’lik altyapı hattı ile 10 mahallede içme suyu, kanalizasyon ve yağmursuyu hatları tamamen yenileniyor. Yaklaşık 200 milyon TL’lik yatırımın gerçekleştirildiği ilçede İSU tarafından altyapısı tamamlanan bölgeler asfaltlanarak pırıl pırıl bir görünüme kavuşturuluyor. Bu kapsamda Çenedağ Mahallesi’nde yer alan cadde ve sokaklarda asfaltlama işlemi için yoğun bir mesai harcanıyor.

Değirmendere’de Diyaliz Merkezi açılıyor

2006 yılından beri Değirmendere'de bulunan ve verdiği hemodiyaliz tedavi hizmeti veren Özel Gölcük Diyaliz Merkezi artık daha teknolojik ve modern bir binada hizmet verecektir. Çiftlik Mahallesi Hastane Caddesi'nde bulunan merkezin 3 Ağustos Cuma günü Saat 14.00’da açılacak. Özel Gölcük Diyaliz Merkezi bugün saat 10.00’da bir basın toplantısı ile yeni merkezini tanıtacak.