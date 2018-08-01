Cevat Geray ve Can Gürzap

Prof. Dr. Cevat Geray için “öldü” diyorlar!..

Oysa, yaşarken, “kalıcı eserler bırakan insanlar” ölümsüzdür!..

1970-74 yılları arasında Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde, Cevat Geray hocanın bir dönem öğrencisi oldum. Sakin bir kişiliği vardı. Sade bir dille ve yavaş konuşurdu. İlk bakışta, “sıkıcı” bir insan tipi gösteriyordu. Ama, ders sırasında öylesine ilginç “örnek olaylara” yer verirdi ki, o sıkıcı insan gider, nüktedan ve zeki bir insan çıkardı karşınıza.

Cevat Hoca ile ikinci buluşmamız, 1980 öncesi Marmara ve Boğazları Belediyeler Birliği’nde oldu. Son buluşmamız ise, birkaç yıl önce İzmit Meslek Yüksek Okulu’ndaydı. Ders yılı başlangıcında okul yönetimi, “etkin bir program uygulaması” için düzenlediği toplantıya Cevat Hoca’yı da davet etmiş. Bu okulda birlikte görev yaptığım Ertuğrul Akalın’ın katkısı ile konuğumuz olan Cevat Hocamla yeniden buluşmak benim için büyük sürpriz olmuştu.

Cevat Hoca’yı “Efsane Dekan” yapan, Siyasal Bilgiler Fakültesi’ndeki Dekanlık yıllarını yaşayamadım. Ama, yaşayanların anlattıkları nedeniyle, böylesine değerli bir insanın öğrencisi olmaktan gurur duydum.

Cevat Geray, bu ülkenin en değerli “eğitim ve şehircilik uzmanlarından” biriydi. Marmara ve Boğazları Belediyeler Birliği’nin yanı sıra, Mimarlar Odası’na da büyük emek ve katkıları oldu.

Ne yazık ki, bu ülkede egemen olan gelmiş geçmiş siyasi iktidarlar, eğitim ve şehircilik konularında bu değerli insandan yararlanma ihtiyacını duymadılar! Özellikle Büyükşehirlerimizin içine düştüğü kaos, bilim insanlarını yok sayan ve tüm dikkatini “kent rantlarını paylaşma” ilkelliğine veren yöneticiler yüzündendir.

Cevat Hocamın “bedensel ölümü” için üzgünüm. Ama, geride bıraktığı eserleri ve bu ülke ve insanları için verdiği emekleriyle “ölümsüz” olacağı inancı içindeyim.

Saygı ile anıyorum.

Can Gürzap Üzerine…

Can Gürzap, bu ülkenin en saygın tiyatro ve sinema sanatçılarından biridir. Tiyatro kültürü babasından bir mirastır. O ve değerli eşi Arsen Gürzap, tiyatro ve sinema alanındaki emek ve mesleki değerleriyle haklı bir saygınlığa sahiptirler.

O’nunla dostluğumuz 1980 öncesi, İstanbul Devlet Tiyatrosu Müdürü olduğu zaman başladı. Marmara ve Boğazları Belediyeler Birliği olarak “Kent kültürünün oluşumu” hedefli çalışmalara yönelmiştik. Bu amaçla, İstanbul Devlet Tiyatroları ile bir protokol yaptık. Devlet Tiyatroları oyunlarını, tiyatro sahnesi olan tüm belediyelerimizde sahnelemek üzere yola çıktık. Yakıt bulmanın zor olduğu günlerde, yakıt, mekan ve organizasyon sorununu biz çözüyorduk. Rahmetli Muammer Çıpa ve Nurettin Özkönü de yol arkadaşlarımızdı.

Can Gürzap’ın bu değerli projede gösterdiği ciddiyet ve nezaketten çok etkilenmiştim. Daha sonra pek görüşemedik. Birkaç kez tesadüfen karşılaştık. Ben onu tiyatro sahnesinde ve filmlerde izledim.

Can Gürzap’ın, Sapanca’da, karşıdan karşıya geçerken bir motosikletlinin çarpması sonucu ağır yaralanmasından büyük üzüntü duydum. Değerli sanatçımıza sağlık diliyorum.

Bu yazıyı bu iki değerli insanla ilgili anılarımla “övünç” duymak adına yazmıyorum! Ama onları başka türlü de anlatamazdım. Bu yazıdaki amacım, siyasetçilerimizin “bilim ve sanattan” uzaklaştıkları, “bilim insanı” ya da “sanatçı” diye kendilerine “yalakalık” edenleri algıladıkları bir zamanda, ülkemizin aydınlık geleceği için gerçek bilim adamı ve sanatçı örneklerini tanımaları, kör gözlerini açmaları için yazıyorum. Dilerim ki, bir ölçüde de olsa birilerini düşündürür!