İzin bitti… Klavye başı yaptık…

Dün sabah, çok sevdiğim bir arkadaşımın da dediği gibi…

İzini çatır çutur yedik bitirdik…

Dün yeniden iş başı yaptık. Bu tatil bana çok iyi geldi…

Değerlendirme ve kafayı yerine getirme, moda deyimiyle ‘Fabrika ayarlarına dönme’ modundayız… Darısı başınıza…

Gündem ise hayli yoğun…

***

Kocaelispor, tahmin ettiğim ve istediğim gibi, transferi açamıyor…

Daha önce de yazmıştım, bizim için transferi açmak, yeniden yüz milyon borç demektir…

Devre arasındaki TV programında da bunu açık açık söylemiş biriyim…

Kulübün yarınlarını gerçekten düşünüyorsanız, BAL’daki 20 binli ortamları yaratmalısınız…

Yoksa gerisi laf-ı güzaf…

Ha şunu da burada açık ve net olarak tekrarlayayım…

Bu kentte, benim bu görüşümde olan insan sayısı hayli az…

Yani sessiz bir çığlık gibiyiz biz…

Tıpkı Serhan Gürkan, Muammer Çelik ile Süper Lig’e çıktığımız dönemlerdeki hovardalığı yaşıyoruz…

Ve bu yüzden endişem büyük…

Tecrübeyle sabittir çünkü…

Yarınlarda artık tamamen kulübü kapatacak borçlara gark olabiliriz…

Endişelenmek suçsa…

Endişeleniyorum ve suçluyum…

Ama suçum, Kocaelispor’un artık aynı hatalardı yapmaması için mücadele etmektir…

Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi…

Hele hele yine aynı çark dönüyorsa, o zaman işte…

Yandı gülüm keten helva!..

***

Dilenmeyen Kocaelispor…

Dik duran Kocaelispor…

Kendi ayakları üzerinde durabilen Kocaelispor’dur bizim isteğimiz…

İşte yan sütunlarda, benim ağabeylim kadar sevdiğim Yusuf Uzuner hocamın oğlu Burak Uzuner’in Yeni Kocaelispor olarak yaptığı açıklamayı okuyabilirsiniz…

Adeta bir ders niteliğinde…

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Kocaelispor sevgisini öyle bir tarif etmiş ki, benim Kocaelisporluluğum yanında zayıf kalır…

Sözlere bakın…

“Dilovası Tüneli’ni geçtikten sonra, Körfez manzarasını görünce kalbinde ukde oluşanlarındır Kocaelispor. Yeşil yanında siyahı görünce içinden “Şampiyon Körfez” diye haykırası gelenlerindir Kocaelispor. Minik kalplerin İsmetpaşa yolunda hızla atan kaplerinindir Kocaelispor. Kilometrelerce yolu, sadece arması için kat eden binlerce isimsiz kahramanın azmidir Kocaelispor. Bu bağlamda Kocaelispor sevgisinin tanımı, kimsenin iki dudağı arasından çıkacak kelimelerle tanımlanamaz. Kelimeler bu sevginin karşısında kifayetsiz kalır. Hiçbir kuvvet, hiç bir güç, hiçbir kurum ve kuruluşun gücü de bu sevginin yerini almaya yetmez…”

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Altına kalın bir imza…

Bugünlük bu kadar…