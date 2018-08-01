HDP’li Gergerlioğlu, Cumhurbaşkanı Yardımcısına sel felaketini sordu!

27 Temmuz akşamı sağanak yağış ve sel, Kocaeli’yi teslim aldı…

Daha önceki zamanlarda Sefe Sirmen dönemini elleştiren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve AKP yerel yönetimi, 27 Temmuz akşamı sınıfta kaldı…

Tam bir rezalet yaşandı…

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HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, 27 Temmuz akşamı ilimizde yaşanan sel felaketiyle ilgili Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a yazılı soru önergesi verdi…

Önergede şunlar yazılı; Kocaeli il genelinde 27 Temmuz akşam saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle su baskınları yaşandı.

Kent merkezinde binaların bodrum katlarını ve işyerlerini su bastı. Cadde ve sokaklar yoğun yağışla nehre döndü.

Belediye ekipleri, tıkanan rögar kapaklarını açarak oluşan su birikintilerini gidermeye çalıştı. Kocaeli Devlet Hastanesi Acil Servis'in önünü de su bastı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekipleri motopomp kurarak hastane önünde biriken suları çekmeye başladı. Birçok araç ve motosiklet de sular altında kaldı.

Bu bağlamda;

1-Kocaeli’de yaşanan sel felaketi sonrası hasar tespit çalışması yapılmış mıdır? Yapılmışsa hasar tespit çalışlarının sonuçları nelerdir?

2-Kocaeli genelinde kaç derenin ıslah çalışması yapılmaktadır?

3-Sürekli olarak sel felaketleri yaşanan şehrimizde alt yapının geliştirilmesi için hangi çalışmalar yapılmaktadır?

4-Zarar gören çiftçilerin zararlarının karşılanması için hangi çalışmalar yapılmaktadır? Çiftçilerin banka borçlarının ertelenmesi yönünde bir çalışma mevcut mudur?

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HDP’li Gergerlioğlu’nun soru önergesi böyle…

Bakalım Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, soru önergesine nasıl bir cevap verecek…

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Ömer Faruk GERGERLİOĞLU

Cumhurbaşkanı Yrd. Fuat OKTAY

Yabancı sayısı 713 bin 675 oldu

Ajans Press’in İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü verilerinden ve medya yansımalarından derlediği bilgilere göre, 2018 Temmuz itibarıyla Türkiye’de ikamet izni bulunan yabancı sayısı 713 bin 675 olarak belirlendi. En çok yabancının 345 bin 532 kişiyle İstanbul’da olduğu saptandı. İstanbul’u 71 bin 312 kişiyle Antalya, 62 bin 132 kişiyle de Ankara takip etti. Kocaeli'de ise 7 bin 938 yabancı uyruklu kişi ikamet etmekte.

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2017 yılında ikamet izni ile Türkiye’de bulunan yabancıların hangi ülkelerden geldikleri de belirlenirken, 70 bin 364 kişiyle Irak’ın ilk sırada yer aldığı kaydedildi. Irak’ı 65 bin 348 kişiyle Suriye takip ederken, 49 bin 208 kişiyle Azerbaycan, 41 bin 25 kişiyle Türkmenistan, 30 bin 657 kişiyle de Özbekistan izledi.

Halk oyunları Güneş'e teslim

İlimizin başarılı halk oyunları antrenörü olan Serhat Güneş, Türkiye Halk Oyunları Federasyonu Kocaeli il Temsilciliği görevine getirildi. Serhat Güneş'in bu göreve getirilmesi; halk oyunları camiası tarafından memnuniyetle karşılandı. Güneş, kendisini bu göreve layık gören Federasyon Başkanı Suat Aksu ve emeği geçenlere teşekkür etti. Biz de Serhat Güneş’e yeni görevinde başarılar diliyoruz.