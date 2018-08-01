Geldi, geçiyor bile...

Ama biz tozpembe dünyamızda yaşamaya devam ediyoruz.

“Ekmek elden, su gölden” misali…

Çalışmadan, üretmeden, aldığımız borç paraları “har vurup harman savurarak”, beyler paşalar gibi yaşamayı sürdürüyoruz.

Yok böyle bir dünya!

Hepimiz için söylüyorum…

Yaşadığımız hayat, hak ettiğimiz bir hayat değil.

Cebimizdeki para, bizim paramız değil.

Devletin kasasındaki para da, devletin değil.

Bankadan aldığı borç para ile hemen lüks bir villa satın alan ve altına lüks bir otomobil çeken “müflis tüccar” dan farkımız yok.

“Borçla zenginlik”, zenginlik sayılır mı?

İşte Türkiye’nin kalkınmışlığı da, buna kalkınma denirse…

Türkiye’nin zenginliği de…

Borçla kalkınma, borçla zenginleşme!

Yolun sonuna geldik

Yıllar önce…

AKP’den de önce…

Türkiye “üretim ekonomisini” bıraktı, “borç ekonomisine” geçti.

“Siz ne uğraşıyorsunuz, siz üretmeyi bırakın biz size ucuza hatta bedavaya verelim…”

Hep böyle kandırdılar bizi.

“Kandırdılar” derken, suç kandıranlarda değil, bizi yönetenlerde.

Ve bizi yönetenlerin her söylediğine kanan, bizlerde…

Çalışmayı bıraktık, üretmeyi bıraktık, borçla yaşamaya başladık.

Başkaları çalıştı, başkaları üretti; biz onlardan aldığımız borç paralarla yine onların ürünlerini satın alıp yaşar hale geldik.

İşte, geldiğimiz noktada, sadece bilimde, teknolojide ve sanayide değil, tarımda da dışa bağımlıyız artık.

Sofranıza şöyle bir göz atın, yüzde 90’nını satın alabilmek için dışarıya döviz ödüyoruz.

Çektiğimiz sıkıntıların nedeni

Ekonomi, eşittir “üretim”dir.

Bilgi üretimi…

Bilim üretimi…

Teknoloji ürerimi…

Bunlar olacak ki, sanayi üretiminde söz sahibi olacaksın.

Tarım üretimini adam gibi yapacaksın.

Biz, yıllar önce bütün bunlardan koptuk.

Koparıldık…

Yeterli gelişmeyi sağlayamadık…

Toplumumuz bilinçli bir şekilde “cahil” ve “yoksul” bırakıldı.

Kolay yönetebilmek için…

Şimdi çaresizlik içinde debelenip duruyoruz.

Dolar neden artıyor, bu şok zamlar neden?

Artıyor, eksiliyor, yuvarlak 500 milyar dolar civarında dış borcumuz var.

Bu yılın sonuna kadar bu borçların 180 milyar dolarını geri ödemek durumundayız.

“Cari açık” için de 60 milyar dolar gerekli.

Etti mi, 240 milyar dolar.

Türkiye, aralık sonuna kadar bu parayı bulmak zorunda!

Para, ülkemizi “riskli” buluyor, gelmiyor.

“Çok faiz vereceğiz” diyorsun, yine gelmiyor.

En büyük sıkıntı burada!

Bir de…

Sen, borç para istediğin ülkelerle kavgalısın.

Açıkça söylemeseler bile, muslukları kıstılar.

İşte döviz bundan yükseliyor.

Talep var, arz yok!

240 milyar dolara acilen ihtiyacımız var, geçenlerde Çin’den 3.5 milyar dolar borç bulduk diye seviniyoruz.

Gerisi?

Gerisi ne olacak, bilmiyoruz.

Bir taraftan döviz, bir taraftan faiz…

Piyasalar iyice bunalmış durumda.

Şirketlerin ya döviz, ya Türk Lirası borcu var.

Bazı şirketler ise her iki para cinsinden borçlu.

Döviz artıyor, döviz borcu olanlar bağırıyor…

Faiz artıyor, Türk Lirası borcu bulunanlar “Yandım Allah” çekiyor…

Faiz ve döviz de birbirine bağlı.

Faizi artırmazsan, döviz yükseliyor…

Faizi artırırsan, döviz düşüyor…

Ateş yandı, herkesi yakmaya başladı, kurtuluş yok.

İlla, bir taraf yanıyor.

Gerçeklerimizi konuşalım, gerçeklerimizle yüzleşelim

Kaçsak kaçsak nereye kadar kaçacağız?

Görmemezlikten gele gele nereye kadar gideceğiz?

Gerçekleri konuşmaktan…

Gerçeklerimizle yüzleşmekten başka çaremiz yok.

Özetle…

Topluma “lay lay lay döneminin bittiğini” anlatmalıyız.

Uzun bir konu, kısaca anlatmaya çalıştım.

MÜSİAD Genel Başkanı’nın gafına bakın!

Adı, MÜSİAD…

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği…

Bu derneğin genel başkanı Abdurrahman Kaan, geçenlerde öyle bir gaf yaptı ki, akıllara durgunluk verir.

Dedi ki:

“Şu anda elinde 40 milyar doları bulunan bir grup gelse, Türkiye’deki şirketlerin dörtte birini satın alabilir.”

Aklı sıra, bunu söylerken ülkemizdeki “yatırım fırsatlarını” anlatmak istiyordu.

Ama düpedüz “Türk ekonomisi batık durumda” mesajını verdi.

Demek istedi ki, “Türkiye’de çok derin ekonomik kriz var… Şirketler batık durumda… Çok ucuza kapatabilirsiniz…”

Ben böyle anladım, sizi bilmem.

CHP ve İyi Parti’nin oy oranı

CHP’de…

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, koltuktan kalkmamakta direniyor ya…

İyi Parti’de…

Genel Başkan Meral Akşener, basit bir eleştiriye dayanamayıp “Ben gidiyorum” dedi ya…

İşte bu iki olay, CHP’nin de İyi Parti’nin de kısa zamanda oy kaybetmesine neden oldu.

Girip çıktığınız yerlerde seçmenin nabzını tutun, bunu net olarak görürsünüz.

Ne kadar oy kaybetmişlerdir?

Bana göre, 24 Haziran’da aldıkları oyların yarıya yakınını.

Bugün bir seçim yapılsa…

CHP’nin alacağı oy yüzde 12-13’ü geçmez.

İyi Parti’nin oyu da yüzde 5-6’larda kalır.

Her iki partinin de “genel başkanlarının hatalarını” telafi etmek için çok çalışması gerekir, çok!

Köy fırını ve su değirmeni tamam da…

Dün köşemde, “Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 473 köy fırını yaptırdı, bunu takdirle karşılıyorum. Ancak su değirmenlerimizi de geri istiyoruz” diye yazmıştım.

Dün Kandıra’dan bir okurum aradı…

“Tanzer Bey, köy fırınını yazmışsınız, su değirmenini de yazmışsınız… İyi, güzel… Tamam da su değirmenine buğdayı nereden bulacağız. Bölgede buğday eken kalmadı ki!”

Düşündüm, doğru.

Buğday olacak ki…

Değirmen öğütsün…

Fırın da ekmeği pişirsin…

İşin tadı burada!

Bölgede buğday yetiştirilmiyorsa, su değirmeni neyi öğütecek?

Marketten un al, ekmek yap!

Ben o ekmeğe “köy ekmeği” demem.

“Kandıra yolu” denince neden kimseden ses çıkmıyor?

Defalarca sordum.

2015’te ihalesi yapılan…

2016’da törenle temeli atılan…

İzmit-Kandıra duble yol çalışması, neden bugüne kadar başlamadı?

Bir Allah’ın kulundan cevap yok.

Temel atma törenine katılanların hepsi hayatta, kimse ağzını açmıyor.

Altın Kiraz Festivali

*Körfez Belediyesi’nin etkinliği olduğunu biliyoruz.

*45’inci kez düzenlendiğini de…

*4-5 Ağustos tarihlerinde yapılacağını da…

*Taşköprü Yağlı Güreşleri ve Hacet Bayramı’nın gerçekleştirileceğini de…

Bilmediğimiz ve anlamadığımız bir şey var.

Madem festivalin adı “Altın Kiraz Festivali”…

Neden kiraz mevsiminde düzenlenmiyor?

Benim bildiğim…

Kiraz mevsiminde düzenlenir…

Yarımca ve Tütünçiftlik’te en iyi kiraz yetiştirenler ödüllendirilirdi.

Böylece festival, adı ile bütünleşirdi.

Şimdi?

Festival yapılıyor…

Adı “Kiraz Festivali”…

Kiraz yok!

Şimdi bu duruma ne demeli?

“Kiraz bitti, adı kaldı yadigâr” mı?