Güneş ve Özdilek’ten neden nefret etmiyorum?

Şöhreti kazanmak kolay, ama taşımak zordur…

Ne Mehmet Özdilek (Şifo Mehmet)…

Ne de Şenol Güneş…

Bu şöhreti taşıyamamışlardır…

Alışık değillerdir…

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Kocaelispor’un efsane haline getirdiği Trabzonspor’da, 80’li yıllarda hepimizin alkışladığı efsane kaleci Şenol Güneş, maalesef teknik adamlık kariyerinde, çok önemli başarılar elde etmesine rağmen, bunun gereği gibi davranamamıştır…

Alın size Kocaelispor ile ilgili örnek…

Şahidi de, başrollerinden biri de benim…

Çünkü olay benim başıma geldi…

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Efendim, 2002 Dünya Kupası…

Güney Kore’de Türkiye milli takımı üçüncü oluyor…

Şenol Güneş teknik adam…

Büyük başarıya imza atıyor…

Gerçekten önemli bir başarı…

Hepimizin saygısını kazanıyor…

Ben de hayran oluyorum kendisine…

Kaleciyken hayran olduğum gibi…

Ahcak bunun öncesi var…

1999 yılı…

Dehreme üç ay var…

Ak Merkez’deyiz…

Etiler’de…

Bir bakıyorum bizim Hikmet Karaman ve Şenol Güneş yan yana…

Hikmet hoca hemen koşarak yanıma geliyor ve beni Şenol Güneş ile tanıştırıyor… Şenol Güneş tabii o zaman Boluspor hocası… Yani hocalıkta çok kariyeri yok… Kibarca önünü ilikliyor ve bana ‘Memnun oldum Hakan bey’ diyor… Heyecanlanıyorum… Bol bol sohbet ediyoruz… Kocaelispor ile ilgili planları olduğunu söylüyor…

Tabii malum…

O zaman Kocaelispor Süper Lig’de…

Neyse…

Aradan 1 yıl geçiyor…

Şenol Güneş milli takımın başında, Dünya üçüncülüğünü kazanıyor…

Burada deprem acısına bir merhem olmak için ülkelerin desteğini de görüyoruz…

Yani Kocaelispor, milli takıma da avantaj sağlıyor…

Şenol Güneş de kendine müthiş bir kariyer yapıyor…

Ama o da ne…

2003 senesi…

Şenol Güneş Almanya’da…

Kocaelispor 1.Lig’e düşmüş…

Kendisinin adı kulüp için geçiyor…

Ama o, kendisini ceple aradığımda öfkeli şekilde bizzat bana “Ne Kocaelispor’u kardeşim. Benim ne işim olur Kocaelispor’la” diyerek aşağılayınca, başımdan aşağı kaynar sular dökülüyor…

Müthiş kızıyorum, nefret ediyorum, ama sonra nefretim geçiyor ve ona sadece acıyorum…

İbrahim Tatlıses’in dediği gibi…

“Ondan nefret etmiyorum, ama acıyorum”…

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Ve Mehmet Özdilek…

Bir Beşiktaş maçı öncesinde basın tribününde, İnönü Stadı’nda, ayaküstü sohbet ederken bir anda kameralar ona çevriliyor…

‘Adınız Kocaelispor ile geçiyor’ deniyor…

O da aynı yanıtı veriyor…

“Ne Kocaelispor’u kardeşim… Benim ne işim var orada”…

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Bunlar bugün Süper Lig’e çıksak, yüzleri kızarmadan gelirler görev alırlar…

DÜNYANIN ÇARKI BÖYLE İŞLİYOR BEN NE YAPAYIM?..

Değil mi ki, Samsunspor’un şampiyon olmasını sağlayıp, Kocaelispor’un Süper Lig’e çıkmasını engelleyen kaleci Muhammet bu kulübe gelip görev yaptı, Kocaelispor o gün zaten sonun başlangıcındaydı…