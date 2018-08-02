Derince’de AK Parti’de kimlerin adı geçiyor?

Geçtiğimiz haftalarda CHP Derince de kimlerin aday olabileceğinden bahsetmiştik.

Derince belediye başkanlığı için adı geçen ve adaylık düşüncelerini ifade edenleri konuşmuştuk. Bugünde aynı konuyu AK Parti için ele alalım.

1994 yılında belediye vasfına kavuşarak belde olan Derince 1999 yılında ilçe oldu ve İzmit ile bağlarını koparttı. 1994 yılından beri 4 farklı belediye başkanı tanıdı.

İlçenin ilk belediye başkanı Refah Partisi adına Nihat Ergün olmuştu. Ardından yine aynı parti adına Halit Altuntaş belediye başkanı oldu.

AK Parti’nin kuruluşunun ardından girdiği ilk seçimde Ali Haydar Bulut, Derince’nin üçüncü belediye başkanı oldu. Daha sonra yapılan seçimlerde bu görevi Aziz Alemdar’a teslim eden Haydar Bulut, 2014 seçimlerinde yeniden aday gösterilerek ilçenin yeniden belediye başkanı seçildi.

Özetle, Derince genel anlamda bugüne kadar muhafazakar partilerin adaylarını tercih etti.

Bu dönem Derince Belediye Başkanlığı için AK Parti’de bir aday enflasyonu yaşana bilir.

Kimlerin aday olabileceğine baktığımızda sürpriz bir isim yok gibi. Konuşulan isimler hep aynı.

KİMLER KONUŞULUYOR?

Mevcut belediye başkanı Ali Haydar Bulut’un aday adayı olacağı kesin. Bir iddiaya göre, bir önceki dönem belediye başkanı Aziz Alemdar’ın da aday olması muhtemel.

Derince Belediyesi eski Başkan Yardımcılarından Nejdet Deniz’in, eski ilçe başkanlarından Ahmet Ark’ın da aday adayı olacağı konuşuluyor.

İki dönem yönetim kurulunda bulunan ve icrada görev yapan mali müşavir Rıza Yıldız’da muhtemel aday adayları arasında sayılıyor.

Daha önce Derince Belediyesi’nde görev yaparken İzmit Belediyesi’ne transfer edilen Ednan Pala da Derince ilçesinde konuşulan isimlerin başında yer alıyor. Belde A.Ş. Genel Müdürü Kemal Yazıcı ise bilindiği gibi her dönem Derince adaylığına yakıştırılan isimler arasındaydı. Ancak Yazıcı bu dönem aday adaylığıyla ilgili bir düşüncesi olmadığını yakın dostlarıyla paylaşıyormuş…

AK Parti Derince ilçesinde bol aday adayı olacağa benziyor. Kulaktan kulağa dolaşan bu isimlerin dışında farklı isimlerinde seçim döneminde çıkması bekleniyor.

AK Parti Genel Merkezi tecrübeye mi yoksa yeni yüzlere mi yer vereceği merak konusu.

Ahmet Ark

Ali Haydar Bulut

Aziz Alemdar

Ednan Pala

Nejdet Deniz

Kirazlıyalı’da 15 saat 40 dakika elektrik kesildi

Körfez’e bağlı Kirazlıyalı mahallesinde önceki gün elektrik kesintisi yaşandı. Ancak bu kesinti öyle 20 dakikalık 40 dakikalık rutin kesintilerden değil. Afet olmuşçasına, fırtına kopmuşçasına bir kesinti… Kirazlı yalıda önceki gün tam 15 saat 40 dakika boyunca elektrik yoktu. Bölgede yaşayanlar, bu kesintinin neden bu kadar uzun sürdüğünü merak ediyor. Çarşamba günü saat 16.00’da giden elektrik Perşembe sabahı saat 07.30’da gelmiş. Mahalleli öfkeli, 2018’de 15 -16 saat boyunca elektriğin kesilebilmesine şaşıran mahalleli, SEDAŞ’ı ateş püskürüyor.

Servis Araçları Odası yeni yerine taşındı

Yıllardır Esnaf Odaları Birliği İş Hanında bulunan Şoförler Odası’na ait ofiste faaliyet gösteren Kocaeli Servis Araçları Odası, Birlik İş Hanı’nda ki ofisinden taşındı. Ahmet Taşçı’nın başkanlığını yürüttüğü oda, şehir merkezinde Leyla Atakan Caddesi Asayiş Şube Müdürlüğü karşısında bulunan ve yine şoförler odasına ait başka bir binaya taşındı. Bina elden geçirildi ve tadilatın ardından servis araçları odası bu yeni binaya yerleşti. Servis Araçları Odası iki haftadır bu yeni binada hizmet vermekte.