Ali Aydemir’in bu teklifi neden değerlendirilmiyor?

Ali Aydemir, hemşerim olduğu için söylemiyorum, bu kentin önemli eğitimcilerinden biridir.

Uzun yıllar dershanecilik yaptı, bir süredir de Kültür Okulları’nın sahibi.

Geçenlerde aradı, “Herkesin sorununu yazıyorsun, bizim de sorunumuz var” dedi.

Anlattı…

Aslında anlattığı sorun, kişisel değil, genel!

*Trafik yönünden düşünürsek, bu kentte yaşayan hepimizin sorunu…

*Çocuklarını okul servislerine veren ailelerin sorunu…

*Okullara ve fabrikalara servis çeken 2500 servis aracı sahibinin sorunu…

Sorunun özünde ne var?

Ali Aydemir, yaşadıkları sıkıntıyı şöyle anlattı:

“Okul servisleri bu yıl yüzde 30-35 zamlandı. Mazot zamlandı, hostes zorunluluğu geldi, koltuk standardı uygulaması başlatıldı… Şu, bu… Servisçiler zam yapmakta haklı mı? Haklı… Söyleyecek bir şeyimiz yok. Ancak servis fiyatları bizim önerimiz uygulanırsa yarı yarıya indirilebilir. Nasıl mı? Şöyle… Kocaeli’nde fabrikaların servis saatleri ile okulların servis saatleri çakışıyor. Fabrikalardaki 8-4 vardiyası, aynı araçların okullara servis yapmalarını engelliyor…”

“Somut öneriniz ne?”

“Fabrikaların vardiya saati 7-3 olursa, yani birer saat geriye çekilirse, bu sorun çözülür. Servis araçları, önce fabrikalara, sonra da okullara servis çeker. Mevcut uygulamayla araçlar ya fabrikalara, ya da okullara servis çekebiliyor. Sadece zaman çakışması nedeniyle… Araçlar da şoförler de verimsiz kullanılıyor. Bir servis çekiyor, arada yatıyor… “

“Eğer yapılabilirse, böyle bir uygulama trafiği de rahatlatır…”

“Elbette… Fabrika vardiya saatleri bir saat geriye alınsın, şehir trafiği de çok rahatlayacak. Belirli yol ve kavşaklardaki kilitlenme sona erecek. Şoför ve araç maliyetleri, günde iki servis çekileceğinden yarıya inecek… Bu uygulama, fabrikaların da okulların da yararına olacak. Okullarımız derken, servis ücretleri bizden değil öğrenci velilerinin cebinden çıkıyor. Biz ailelerin bütçesini düşünüyoruz. Sadece okul servisi çeken firmalar, fiyat düşüremiyorlar. Haklılar… Bir araç; bir günde hem fabrika, hem okul servisi çeksin fiyatlar çok uygun hale gelir.”

“Bu önerinizi ilgililere ve yetkililere iletmediniz mi? Uygulandığında, her yönden yararlı olacak…”

“İletmez olur muyum, ilettim. Sayın Valimiz Hüseyin Aksoy MÜSİAD’ı ziyarete geldiğinde kendisine rapor olarak arz ettim… Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu ve KOTO Başkanı Necmi Bulut’a da konuyu anlattım. Büyükşehir Belediyesi UKOME’ye de konuyu aktardık…”

“Sonuç? Hiçbir gelişme yok mu?”

“Ne yazık ki, yok! Sayın valimiz ‘İnceleteceğim’ dedi… Oda başkanlarımızın pek ilgisini çekmedi… UKOME, kendilerini ilgilendirmediğini söyledi… Sorun ortada… Eğer 1.5 ayda çözülmezse yeni ders yılına da aynı sorunla gireceğiz. Velilerimizin cebinden fazla para çıkacak… Servis araç ve şoförleri atıl kullanılacak… Trafikte sıkıntı yaşanacak…”

“Peki, son bir soru… Bu anlattıklarınızın uygulandığı kent var mı?”

“Konya ve Kayseri’de uygulandığını öğrendik…”

“İstanbul’da, Ankara’da?”

“İstanbul ve Ankara’da trafik yoğunluğu nedeniyle uygulanamaz, araçlar bir servisten diğerine yetişemez. Ama kentimizde bu uygulama yapılabilir. Yeter ki, karar vericiler bu önerimizi ciddiyetle ele alsın.”

***

Ali Aydemir’in anlattıkları bunlar.

Bana “uygulanabilir” geldi.

Her yönüyle yararlı bir öneri!

Para pul da istemiyor…

Bu öneriyi, ilgililerin ve yetkililerin bir kez daha dikkatine sunuyorum.

PTT’nin şu hızına bakın!

Çankırı’dan 27 Haziran 2018’de adıma gönderilen zarf, dün, yani 2 Ağustos’ta saat 13.05’te elime ulaştı.

Yani tam 36 gün sonra.

Zarfı açtım baktım, bir düğün davetiyesi.

Bir akrabamızın 20 Temmuz’da Ankara’da yapılan evlenme düğününün davetiyesi…

Neyse ki, telefonla da davet edildiğimizden haberimiz olmuştu.

PTT’nin hızına (!) hayran kaldım.

Helal olsun PTT’ye!

Enflasyon

Son günlerde “evcilik oyunu” oynar gibi “enflasyon oyunu” oynuyoruz.

Maşallah!

Merkez Bankası daha önce yıl sonu enflasyon hedefini yüzde kaç olarak belirlemişti?

Yüzde 8.4…

Geçenlerde revize etti, kaç yaptı?

5 puan artırdı, yüzde 13.4 yaptı.

Revize etmesine etti de, bunun içinde doğalgaz zammı, elektrik zammı yok.

Bugün (belki siz bu yazıyı okumadan önce, belki sonra) temmuz ayı enflasyon oranı açıklanacak.

Yazın şuraya, temmuzla birlikte yıllık enflasyon yüzde 16-17’yi bulur.

Ağustosta yüzde 17’yi de geçer.

Yılın sonuna şunun şurasında 5 ay var.

Benim tahminim, siz yüzde 13.4’ün üstüne bir 5-6 puan daha ekleyin.

Gidişat bu yönde!

ZAMAN TÜNELİ

1-Bu doktoru tanıdınız mı?

Dikkatli bakın. Bir daha bakın. Gülüşüne, topaç yüzüne… Sevimliliğine, cana yakınlığına… Size birisini hatırlatıyor değil mi? Evet, o! Op. Dr. Ali Hürmeydan! İzmit Cihan Hastanesi’nin hem ortağı, hem başhekimi, hem de ortopedi uzmanı. İzmit Devlet Hastanesi’nde 25 yıl çalıştı, kurulduğundan beri de Özel Cihan Hastanesi’nde. Yıllar Ali Bey’in çizgilerini eskitse de insanlara olan yakınlığını yok edememiş. Bu fotoğrafı, Cihan Hastanesi’nin dört ayda bir yayınladığı “CİHANDA SAĞLIK” dergisinde gördüm, sizinle paylaşmak istedim.

2-Üç eski belediye başkanının sohbeti

Şu fotoğrafın güzelliğine bakar mısınız? Yıllar öncesinden… Fotoğrafın arkasında hangi yıl çekildiği yazmıyor, sadece “muhtarlar yemeği” diye not düşülmüş. Ama ben size bu fotoğrafın tahminen hangi yılda çekildiğini söyleyeyim. 2000 veya 2001… Dönemin belediye başkanları… Soldan sağa… Fazilet Parti’li Derince Belediye Başkanı Halit Altıntaş, CHP’li Hereke Belediye Başkanı Ahmet Arıt ve Fazilet Parti’li Gölcük Belediye Başkanı İsmail Barış. İkisi Fazilet Partili, biri CHP’li… Ama aralarındaki samimiyeti görüyor musunuz? Bugün bırakın yan yana gelmeyi, birbirlerine Allah’ın selamını vermeye çekiniyorlar. Ah o günler, ah!