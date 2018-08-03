Eryarsoy ekibini kurdu

AK Parti İl Başkanı Av. Abdullah Eryarsoy, “A takımı”nı geçtiğimiz günlerde açıkladı. Siyasilerin kendisine “listeyi istediğin gibi yap” dediklerini söylemesi en can alıcı kısımdı. Bu demek oluyor ki, şunu yazın, bunu çıkartın dönemi bitti! Özellikle 24 Haziran seçimlerinin ardından gücü eline alan millet, siyasilere “bana rağmen adım atma” mesajını öyle bir güçlü verdi ki, kimse siyaseti istediği gibi düzenleyemiyor. Umarım bu rüzgarın etkisi yerel seçim öncesi de hissedilir. Anketler, kamuoyu yoklamaları, gerçek temayüller ve liyakat, gerçek manada vücut bulur ve daha şeffaf ve demokratik bir dönem yerelde de başlamış olur.

Teleferik an meselesiydi

Kartepe’de yapılması planlanan teleferik projesinde henüz somut bir adım atılmış değil. İhaleyi alan firmanın şu sıralar işe başlayacağı duyurulmuştu ancak hala ortada bir sonuç yok. Bölgeye önemli katkı sağlaması beklenen bu projeyi ilçe halkı da sabırsızlıkla bekliyor.

Off-Road nefesleri kesti!

Kartepe’de geçtiğimiz hafta tam bir şenlik vardı. Her yıl düzenli olarak yapılan Off-Road yarışları bu yıl da büyük bir katılımla gerçekleştirildi. Bu anlamda bir marka olan Kartepe, yine farklı illerden yüzlerce misafir ağırladı. Kartepe Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleşen yarışlar oldukça renkli ve çekişmeli geçti. İlçe tanıtımında önemli yeri olan bu yarışlar fırsat bilinerek, turistlere ilçenin diğer güzellikleri de tanıtılsa fena olmaz. Hazır bu kadar insan bir araya gelmişken, bu iş bir fırsata çevrilebilir.

Ataevler ile FSM bağlanıyor…

Kartepe’nin en büyük iki mahallesini birbirine bağlayan Ataevler ve FSM köprüsü hızla ilerliyor. Sanırım yakın zamanda tamamlanarak hizmete girecektir. Köprü yeni olduğu için bir isim konulacaktır. Bu konuda 15 Temmuz’u simgeleyen veya anımsatan isimlerin tercih edilmesini öneriyorum. 15 Temmuz’a dair ilçede pek isim konmamıştı. Bu anlamda köprüye böyle bir isim verilmesinin kamuoyunda da takdir edilecek bir hareket olacağını düşünüyorum.

Makam arabası değil de…

Birkaç gündür gündemde olan Başkan Hüseyin Üzülmez’in yeni aldığı makam arabası tartışma konusu olmaya devam ediyor. Üzülmez bu konuda şirketin fazla fatura kestiği için KDV’den yararlanarak neredeyse değerinin yarı fiyatına aracı aldıklarını söylemişti. “Şimdi zamanı mı, seçimlere kadar en azından bekleseydi” gibi konulara hiç girmek istemiyorum.

Esas düşündüğüm şey, bu konuda KDV indirimi dedikleri bu avantajdan (!) yararlanabilmek için illa makam arabası mı almak gerekiyor? Otobüs, kamyon, kepçe gibi çeşitli araçlar alınsa da bu indirimden faydalanamaz mıydı acaba? Ortada yanlış iş filan yok ama yeterli hizmeti alamayan vatandaş haliyle bu duruma kafasını fena takabiliyor! Köseköy Bağdat Caddesi’nde, Barbaros Hayrettin Paşa Caddesi’nde ve bir sürü ana caddede yollar harabe durumdayken bu adım atılıyor ve devamında “indirimden yararlandık” deniliyorsa, vatandaş da bir miktar tepki göstermekte haklı gibi. Üzülmez’in egosunu tatmin etmek gibi bir çaba içinde olması elbette düşünülemez. Ancak belediyeye iş yapan vatandaş, ödemesini güç bela alıyor ve karşılığında istediği hizmeti de tam olarak alamıyorsa, bu durumu eleştirmesi kadar doğal ne olabilir?

Bu arada ambulanstan dönme bir VIP minibüs vardı, ciddi rakamlara restore edilen bu minibüs niçin kullanılmıyor? Hiç çalışmadığı için aküsü biten bu araç yatsın diye mi bunca masraf edildi? Son derece konforlu olan bu araç kaderine terk edilmese mesela, daha iyi olmaz mı?

Para ve otomobil işini elbette Başkan Üzülmez kadar anlamam. Ancak yapılanların yansımalarına baktığımda, kamuoyunda önemli oranda prestij kaybettiğini düşünüyorum. Başkanın bu milletin parasını kendi egosu uğruna hiç ettiğini söylemek ne kadar yanlışsa, alınan aracın zamanlamasının ve yapılan açıklamaların da bir o kadar yanlış olduğunu kabul etmek gerekiyor.