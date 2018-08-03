Amerika’yı bizim stratejik ortağımız olarak biliyoruz. Amerika’nın uyumlu dostu olan ülkelerinden biri olarak kendimizi görürdük. Üzerimize düşen ortaklıkla ilgili mükellefiyetlerimizi hep yerine getirdik.

Amerika bize nasıl baktı ve bakıyor?

Binlerce mil uzakta Kore savaşlarına katıldık bizim yakından, uzaktan ilgimiz olmayan bu savaşta şehitler verip, kahramanlık destanı yazdık.

Amerika siz üretmeyin diyerek biz ucuza size verelim, diyerek yatırım ve üretim yapmamızın önünü kesti Marşal planı ile yapılan yardımın asıl amacı buydu.

Amerika, Kıbrıs barış hareketinden sonra müttefiki Türkiye’ye ambargo kararı alarak paramız ile aldığımız silah, araç gereçlerimizi vermedi. Oysaki barış hareketi Enosis uygulayarak Kıbrıs’taki Türkleri katliam yapmak isteyenlerden kurtardı. Aynı zamanda Yunanistan’a da barış ve demokrasi gelmesinin önünü açarak Yunanistan’daki albaylar cuntasının yıkılmasını sağladı.

Amerika, barış ve demokrasi getireceğim diye Ortadoğu’yu cehenneme çevirdi. Libya, Irak ve Suriye paramparça edilerek binlerce insan öldürüldü. Milyonlarca insan savaş yüzünden ülkelerinden kaçarak canlarını kurtardılar. Bugün Suriyeli sığınmacı sayısı Türkiye’de dört milyona yakındır. Türkiye, milyonlarca dolar harcadı ve harcamaya devam ediyoruz.

Dostumuz Amerika, PKK ve PYD terör örgütlerine silah ve her türlü mühimmat olarak 4 bin TIR dolusu malzeme gönderdi. Amerika bir terör örgütünü başka bir terör örgütü ile yok etmeye çalışıyor. Yıllardır yanında duran stratejik ortak olan, NATO’da üye olan Türkiye’yi değil, terör örgütlerini destekleyerek onlara eğitim vererek Türkiye ile çatışmaya sokuyor.

Amerika, 2016’ da FETÖ terör örgütlerini kullanarak Türkiye’yi dizayn etmeye çalıştı. FETÖ yandaşlarını adeta kanatları arasında kollamakta ve kullanmaktadır.

Rıza Zarrap itirafçı yapılarak Halk Bankası Genel Müdür yardımcısını tutukladılar, kendilerine toz kondurmuyorlar. Ama Türkiye’de casusluktan tutuklanan sonra ev hapisliği verilen Rahip için onun derhal serbest bırakılmasını istiyor ve baskı yapıyorlar. Şimdi daha ileri giderek Türkiye’deki Adalet Bakanı ve İçişleri Bakanını adeta tehdit ederek bunlarla ilgili akla hayale gelmeyecek yaptırım yapma kararını alıyorlar.

Bunun Hak , Hukuk ,Adalet ve mantıkla ilgisi olmadığı ortadadır. Zaten dostlukla ilgisi olduğunu ileri sürmek bile akla zarar verir.

Başkan Tramp değişik bir kişilik sahibidir. Görevlendirdikleri birçok kişi ile anlayış ve uygulamada ters düştü. Bazıları istifa ettiler, bazılarını da Tramp görevden aldı.

Önlerinde bir seçim var Tramp ve partisi devamlı güç kaybediyor. Taraftar toplamak, mevzisini güçlendirmek için Türkiye’de tutuklu olan Rahibe hep sahip çıktı ve çıkmaya devam ediyor. Hayli oy potansiyeli olan Avengelistleri kazanmak istiyor.

Başkan Tramp Amerika’yı bir şirket gibi idare ediyor, hem kendi ülkelerinde hem de birçok ülke ile kavga ediyor. Gidişat süper güç Amerika‘ya yakışmıyor. Coğrafik konumun büyük olur, ekonomin büyük olur, silahların son derece teknoloji harikası olabilir. Ama aldığın kararlarla, hak, hukuk ve adaletli kararlarınla büyük değilsen, adil değilsen büyüğüm diyemezsin. Kimsede seni büyük görmez. Amerika bu hali ile herkesi şaşırtıyor ve hayal kırıklığına uğratıyor, tehdit, şantaj, terör destekçiliği ve fırsatçılık Amerika’yı giderek herkesin gözünde küçültüyor. Çocukluğumuzdaki hayal ettiğimiz Amerika bu olmamalıdır. Çok yazık !

Azerbaycan’dan gelen heyet

Azerbaycan’dan Kocaeli’ye gelen kadın belediye başkanları ve beraberindekiler Haydar Aliyev Kültür Evimizi gezerek çok beğenip, guru duyduklarını dile getirdiler.

Burayı veren Büyükşehir Belediye Başkanı ve Türk Dünyası Belediyeler Birliği Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu’na çok teşekkür ederek, selam ve saygılarını iletmemi rica ettiler. Samimi bir sohbet sonrası konuklarımız Kocaeli’yi çok beğendiklerini söyleyerek ayrıldılar.