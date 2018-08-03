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Makale Yazısı-Bugün 17:45 TSİ

Dostumuz Amerika

Bilal Dündar

Bilal Dündar

Amerika’yı bizim stratejik ortağımız olarak biliyoruz. Amerika’nın uyumlu dostu olan ülkelerinden biri olarak kendimizi görürdük. Üzerimize düşen ortaklıkla ilgili mükellefiyetlerimizi  hep yerine  getirdik.

Amerika  bize  nasıl  baktı ve  bakıyor?

Binlerce mil uzakta Kore savaşlarına katıldık bizim yakından, uzaktan ilgimiz olmayan bu  savaşta şehitler verip, kahramanlık destanı yazdık.

Amerika siz üretmeyin diyerek biz ucuza size verelim, diyerek yatırım ve üretim yapmamızın önünü kesti Marşal planı ile yapılan yardımın asıl amacı buydu.

Amerika,  Kıbrıs barış hareketinden sonra müttefiki Türkiye’ye ambargo kararı alarak  paramız ile aldığımız silah, araç gereçlerimizi vermedi. Oysaki barış hareketi Enosis  uygulayarak Kıbrıs’taki Türkleri katliam yapmak isteyenlerden kurtardı. Aynı zamanda Yunanistan’a da barış ve demokrasi gelmesinin önünü açarak Yunanistan’daki albaylar  cuntasının yıkılmasını sağladı.

Amerika,  barış ve  demokrasi getireceğim diye Ortadoğu’yu  cehenneme  çevirdi. Libya, Irak ve Suriye paramparça edilerek binlerce insan öldürüldü.  Milyonlarca insan savaş yüzünden ülkelerinden kaçarak canlarını kurtardılar. Bugün Suriyeli sığınmacı sayısı Türkiye’de dört milyona yakındır. Türkiye, milyonlarca dolar harcadı ve harcamaya devam  ediyoruz.

Dostumuz Amerika,  PKK  ve  PYD  terör  örgütlerine silah ve her türlü mühimmat olarak 4 bin TIR dolusu malzeme gönderdi.  Amerika bir terör örgütünü başka bir terör  örgütü  ile yok  etmeye  çalışıyor.  Yıllardır yanında duran stratejik ortak  olan, NATO’da üye  olan Türkiye’yi değil,  terör  örgütlerini destekleyerek onlara eğitim vererek Türkiye ile çatışmaya sokuyor.

Amerika,  2016’ da FETÖ terör örgütlerini kullanarak Türkiye’yi dizayn etmeye  çalıştı. FETÖ yandaşlarını adeta kanatları arasında kollamakta ve kullanmaktadır.

Rıza  Zarrap  itirafçı  yapılarak  Halk  Bankası Genel  Müdür  yardımcısını  tutukladılar, kendilerine  toz  kondurmuyorlar. Ama Türkiye’de casusluktan tutuklanan sonra ev hapisliği  verilen Rahip  için  onun  derhal  serbest  bırakılmasını  istiyor  ve  baskı  yapıyorlar. Şimdi  daha  ileri  giderek  Türkiye’deki Adalet Bakanı ve İçişleri  Bakanını  adeta  tehdit  ederek  bunlarla  ilgili  akla  hayale  gelmeyecek  yaptırım  yapma  kararını alıyorlar.

Bunun  Hak , Hukuk ,Adalet  ve  mantıkla  ilgisi  olmadığı  ortadadır. Zaten dostlukla ilgisi olduğunu ileri sürmek bile akla zarar verir.

Başkan Tramp değişik bir kişilik sahibidir.  Görevlendirdikleri birçok kişi ile anlayış ve  uygulamada  ters  düştü. Bazıları istifa ettiler, bazılarını da Tramp görevden  aldı.

Önlerinde bir seçim var Tramp ve partisi devamlı güç kaybediyor. Taraftar  toplamak, mevzisini  güçlendirmek  için  Türkiye’de tutuklu  olan Rahibe  hep  sahip  çıktı  ve  çıkmaya  devam  ediyor.  Hayli oy potansiyeli olan Avengelistleri kazanmak istiyor.

Başkan Tramp Amerika’yı bir şirket gibi idare ediyor, hem kendi ülkelerinde hem de  birçok ülke   ile  kavga  ediyor. Gidişat süper güç Amerika‘ya yakışmıyor. Coğrafik   konumun  büyük  olur, ekonomin  büyük olur, silahların  son  derece teknoloji   harikası  olabilir. Ama aldığın kararlarla, hak, hukuk ve adaletli kararlarınla büyük değilsen, adil  değilsen  büyüğüm diyemezsin. Kimsede seni büyük görmez.  Amerika bu hali ile herkesi  şaşırtıyor  ve hayal  kırıklığına  uğratıyor, tehdit, şantaj, terör  destekçiliği  ve  fırsatçılık Amerika’yı giderek  herkesin  gözünde  küçültüyor. Çocukluğumuzdaki  hayal  ettiğimiz  Amerika  bu olmamalıdır.  Çok  yazık !

Azerbaycan’dan  gelen  heyet

Azerbaycan’dan Kocaeli’ye gelen kadın belediye başkanları ve beraberindekiler Haydar  Aliyev Kültür  Evimizi  gezerek  çok  beğenip, guru  duyduklarını  dile getirdiler.

Burayı veren Büyükşehir Belediye Başkanı ve Türk Dünyası Belediyeler Birliği Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu’na çok teşekkür ederek, selam ve saygılarını iletmemi rica ettiler.  Samimi bir sohbet sonrası konuklarımız Kocaeli’yi çok beğendiklerini söyleyerek  ayrıldılar.

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Yazar Bilal Dündar - Mesaj Gönder

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