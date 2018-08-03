Ağaçları sulama

Geçenlerde yerel gazetelerimizden birinde bir haber gördüm. Yazının başlığı şöyle: Ağaçlar Sulama Çalışmasıyla Büyüyor.

Bu yazı beni yaklaşık 30 yıl öncesine götürdü: O yıllarda kavaklıklar tesis etmek oldukça gelir getirici bir uğraş. Antalya-Korkuteli’den, kavaklık sahibi bir kişi iki yaşındaki kavak ağaçlandırmasındaki bir böcek tasallutu sebebiyle bana gövde parçaları göndermiş ve yardım talep etmişti. Gönderilen örneklerde bulunan böcek larvalarından hareketle, tasallut nedeninin su kıtlığı olduğunu, bu nedenle etkin şekilde mücadele için kavakların yeterli düzeyde sulanması gerektiğini kendisine resmi bir yazı ile bildirdim.

Kendisi beni telefonla arayarak kavaklarını yeterli düzeyde suladığını ısrarla belirtip başka önerilerde bulunmamı istedi.

Yeterli su ile sulamalar yapılması halinde kavakların o zararlı böcekten kesinlikle kurtulacağını kendisine tekrar söyledim. Ve şunu özellikle belirttim: Sulama suyu kök seviyesine kadar işlemiş olmalıdır. Eğer bu olmuyorsa siz kavaklarınızı suladığınızı “zannediyorsunuz”. Bu sözlerim üzerine su temininde zorluk çekmediklerini ve bol su ile sulama yaptığını belirtti.

Aradan on gün kadar bir zaman geçtikten sonra Bakanlıktan gelen bir yazı ile Korkuteli’ne gitmem ve bu kavaklıkta inceleme yapmam istendi.

Birkaç gün sonra resmi bir arabayla İzmit’ten Korkuteli’ne gittim. Kavaklığın sahibi olan şahıs ve arkadaşlarıyla buluşup kavaklığın bulunduğu yere ulaştığımızda “Necdet Bey…Durumu daha iyi görmeniz için dün sulama yaptık. İşte ağaçların hali” dediler. Sulama yapıldığı, toprak yüzeyinin ıslaklığından belliydi. Bu arada sulamayı nasıl yaptıklarını da kısaca anlattılar.

Yanımızdaki kişilerden birinde kazma vardı. Kendisine, bir kavağın hemen yakınındaki yeri gösterip kazmasını rica ettim. İnanmayacaksınız ama 15-20cm kadar sonrası toprak, aylarca su görmemiş gibi, tam deyimiyle “adeta takır takırdı”. Kavaklık içinde, emin olmak için, başka noktaları da kazdık ve hep aynı durumla karşılaştık.

Karşılaştığımız bu durumda kavaklık sahibinin mahcubiyetini ömrüm boyunca unutmayacağım. Benden defalarca özür diledi. Ben adeta kendisini teselli eder duruma düşmüştüm.

O kavaklar birkaç yıl önce dikilmişti, yani fidan konumundaydı ve bu nedenle yeterli kök geliştirmesi için sulanmaları gerekiyordu.

Yukarıda belirttiğim yazıda Büyükşehir Belediyesi, Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığının sulanmaya ihtiyacı olan “ağaçları” düzenli aralıklarla suladığı yazılı. Demek ki “ağaçlar”!... sulanıyor. Madem ağaçların bile sulanmasını gerekli görmektesiniz kentin değişik yerlerinde Sedir ağaçları kuruyor, onları neden sulamıyorsunuz ?

Bayanlar ve baylar…. Ağaçları sulamayın, fidan durumunda olanları kök geliştirmesi için sulayın. Ağaçları suluyoruz diyerek Korkuteli’ndeki kavakçı gibi kendinizi aldatmayın Siz ağaçları suladığınızı zannediyorsunuz. Benden öğrenin; Ağaç ancak tepeden kuruyorsa kökleri yeterli su bulamıyor demektir. Onu sulayın. Ama onu kurtarmak için verilecek su miktarının ağacın büyüklüğüne ve toprak şartlarına bağlı olduğunu unutmayın. Böyle bir durumda suyun kök seviyesine kadar ulaşması için bir seferde ne kadar su verilmesi gerektiğini biliyor musunuz? Demek ki arazözlerle her ağaca 20 litre su veriyorsunuz. İş tamam!…Bu suyun miktarı her ağaç için nasıl uygun olabiliyor? Orman Mühendisi olarak beni güldürmeyin.

Şunu da hiç unutmayın; verilecek suyun miktarı ve zaman aralığı çeşitli faktörlere bağlıdır. Bu ne bilimsel! çalışmadır ki gazetede yazıldığına göre yakın dönemde dikilmiş ağaçlar iki haftada bir sulanmakta. Bu süre hangi bilimsel !.. çalışmanın ürünü olarak uygulanıyor? Bir şey daha; siz sulama yapıldığında, toprak, su ve bitki arasında sıcaklık farkının önemli olduğunu, düşük ısıda suyun kök ile temas etmesinin bitkide strese neden olduğunu hiç duydunuz mu?

Korkuteli’ndeki kavakçının kulakları çınlasın…İnşallah hayattadır.