Huzurlarınızda Belsaspor…

Belsa Plaza…

Evimin hemen 100 metre altı…

Vefa Küçük tarafından, Kocaelispor’a yarar getirmesi amacıyla, Sefa Sirmen zamanında, İzmit Belediyesi’nin ortak projesi olarak üretilen ve yıllarca atıl kalan, şimdi ise kentin önemli alış veriş merkezlerinden biri haline gelen Belsa Plaza’nın bulunduğu alan, bizim de çocukken (70’li yıllarda) eğlence yerimizdi…

***

70’lerde, hal binasının sıralı olarak yer aldığı bu meydanda, İzmit Belediyesi binasında babamızın işten çıkışını beklerken, tezgahlar arasında top koşturmaya bayılırdık…

Sol ayağım orada gelişti mesela…

Çünkü iyi adamlar zor şartlarda yetişir…

Brezilyalı çocukların Rio sahillerinde yetişmesi gibi…

Önceki gün yorgun argın ve cehennem sıcağında evin yolunu tutarken, klima ikliminde, oturacak yer bulunamayan Belsa meydanında, 3-4 çocuğun top oynadığını gördüm…

Bana da pas attılar…

Topa bir baktım…

Tıpkı bizim çocukluğumuzdaki gibi her tarafı parçalanmış meşin top…

Yani…

50 yıl sonra da…

Hala…

Tesis yok…

İmkân yok…

***

Çocukları yanıma çağırdım…

Çevredekiler de şaşkın şaşkın bakıyorlar…

Malum, çocuklar kaybolup duruyor…

Neyse ki az bir şey tanınıyoruz da, haber yapacağımı anlıyorlar…

Egemen Eryılmaz 8 yaşında…

Alperen Eryılmaz 10 yaşında…

Ertuğrul Biçer 10 yaşında…

Bir de Eymen var, ama o fotoğrafa girmek istemiyor. Biz de hakkına saygı duyuyoruz…

Kıbrıs Şehitleri anıtını kale yapmışlar…

Birbirlerine şut çekiyorlar ama kesinlikle anıta top gelmemesine de özen gösteriyorlar…

Helal olsun dedim kendi kendime…

Duyarlı çocuklar…

***

Çocuklarımıza kentin ortasında maalesef bir saha yapamıyoruz…

Tabii bu duygumu onlara hissettirmiyorum…

Onların futbol tutkusunu sizlere aktarmak için bu yazıyı yazıyorum ve Nevzat amcalarından beklentilerini aktarıyorum…

“Başkan amca nooolur bize bir saha” diyor çocuklarımız…

Sayın Belediye başkanımız, çocuk doktoru Nevzat Doğan’ın da buna karşı çıkmayacağını umuyoruz…

Spor tesisi konusunda en şanssız başkanlardan biri tabii ki Nevzat Doğan…

***

Kentin ortasında boş alan bulmak kolay değil…

Yoksa tesis onun için birkaç aylık iş…

Gerisi laf-ı güzaf…

Bu kentin metropol haline gelmeye başlaması ve kentin ortasının sıkışıp kalması, en çok da çocukları etkiliyor…

Orada top oynayamazlarsa, yukarıda internet kafeye sıkışıp kalacaklar…

Buna da kimsenin yüreğinin el vermeyeceğine inanıyorum…

Okul bahçelerini otopark yapacağımıza spor tesisi yapmak daha mantıklı değil mi?..

Ama rant yok tabii ki…

Yazık yaaa, çok yazık…

***

Ve Egemen…

Eymen…

Alperen…

Ertuğrul…

Sizleri hep böyle top peşinde koşarken görmek istiyoruz…

Elinizde akıllı görünümlü, akılsız telefonlarla, internet kafelerde görmek istemiyoruz…

Bol bol spor yapın…

Haydi göreyim sizi…