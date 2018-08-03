Emperyalizme karşı önemli sınav

Şu rahip Brunson olayı var ya…

Türkiye’yi “emperyalizme karşı sınav verme” noktasına getirdi.

Herifçioğlu…

Kendi dışındaki tüm ülkeleri “sinek” gibi gördüğünden…

Bütün ülkeleri ABD’nin emrinde kabul ettiğinden…

“Cezaevindeki o bizim rahibi hemen bırakın” talimatı veriyor.

Densiz!

Sen madem kendini “dünyanın en güçlüsü” kabul ediyorsun, kendi ülkendeki bir mahkûmu talimatla cezaevinden çıkartabiliyor musun?

Bu yapılan, kelimenin tam anlamıyla küstahlık!

Saygısızlık!

Türkiye’ye hakaret etme!

Türk ulusunu aşağılama!

Şimdi “Baş üstüne” deyip, rahibi bırakmamızı bekliyor.

Bırakırken de özür dilememizi…

“Ben ettim, siz etmeyin” dememizi…

İşte tam bu noktada ülkemiz sınavda.

Emperyalizme karşı önemli bir sınavda…

Şartlar ne olursa olsun, bu emperyalist baskıya boyun eğmemeliyiz.

Boyun eğersek, küstahlığa “prim vermiş” oluruz.

Sonunu alamayız…

“Güneydoğu’da şu şu illeri PKK’ya ver, yaptırım uygularım haaa!”

“Doğu’da şu şu iller Ermenistan’ın, çekil buralardan, çekilmezsen yaptırım uygularım…”

Arsızlığın sonu gelmez!

Dik durmalıyız.

Her gün ölmektense, öleceksek bir defa ölmeliyiz.

Biz birbirimizi eleştirebiliriz, ama söz konusu vatansa bütün tartışmaları bir tarafa bırakıp “tek yumruk” oluruz.

Bu böyle biline!

Bu “rahip olayı” bize bir ders olsun!

Sevgili okurlarım, bilirsiniz, “borç alan” hep hor görülür.

Sürekli horlanır…

Yeri gelir, aşağılanır…

Başı hep öne eğiktir…

Dik duramaz, diklenemez…

Bu kişiler için de böyledir, şirketler için de böyledir, ülkeler için de böyledir.

Bu “rahip olayı” bize bir ders olsun.

Bizim ülke olarak en büyük “yumuşak karnımız”, dış borçlarımız.

Bizi ekonomik olarak köşeye sıkıştırdılar, her istediklerini yaptırmaya çalışıyorlar.

“Borç alan, emir alır” kuralını, bizde acımasızca uygulamak istiyorlar.

Zor durumdayız.

Yapacağımız bir şey var:

Dünya âleme, borçlu bir devletin aynı zamanda onurlu olabileceğini de göstermeliyiz.

Ve tabii, fırsat buldukça yazdığım gibi, yaşadıklarımızdan ders alarak gerçeklerimizle yüzleşmeliyiz.

“Borç ekonomisini” bırakıp, “üretim ekonomisine” geçmeliyiz.

Çalışmalıyız, üretmeliyiz, borçlarımızı temizleyip “kendi kendine yeten ülke” haline gelmeliyiz.

Başka çaremiz yok!

Emperyalizmin tehditlerinden kurtulmak için…

Emperyalizmin “ağız kokusunu” daha fazla çekmemek için…

Derlenip, toparlanıp, kendimize çeki düzen vermemiş şart!

Fahri Kasırga’nın “bir kasa hamsi” hayali

Fahri Kasırga, 1996-2001 yılları arasında Kocaeli Başsavcısı idi.

Buradan Ankara Başsavcılığı’na gitti.

Sonra Adalet Bakanlığı Müsteşarlığı…

Seçim döneminde Adalet Bakanlığı…

Ve arkasından Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği…

Önceki gün de Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığına atandı

Fahri Kasırga, 2001’den bu yana geçen 17 yıl boyunca yükseldikçe yükseldi.

Gecesi gündüzü, birbirine girdi.

“Zaman fakiri” oldu.

Dostlarına yeterli zaman ayıramadı.

Sanırım müsteşarlık yıllarıydı…

Bir karşılaştığımızda, “En çok neyi özlüyorum, biliyor musun?” diye söze girmiş, bol zamanı olduğunda ilk yapacağını, yani hayalini şöyle anlatmıştı:

“Hamsi mevsiminde, şöyle büyük bir kasa hamsi alacağım, mangalı yakıp dostlarıma kendi ellerimle hamsi pişireceğim…”

Başdanışmanlık, Fahri Bey için diğer görevlerine göre daha hafif.

Balık mevsimi de yaklaşıyor.

Hamsi ızgaraya zaman bulabilir mi, bilmem.

PTT’den anında tepki

Dün bu köşede “PTT’nin şu hızına bakın” başlıklı yazım yayınlanmıştı.

Çankırı’dan 27 Haziran’da gönderilen zarfın 36 gün sonra elime ulaştığını anlatmıştım.

PTT Başmüdürü Adnan Sert aradı.

Yazımı önce Ankara görmüş, “Bu durum ne?” diye sormuş.

“Bir arkadaşımı göndersem zarfın fotokopisini verebilir misiniz?” diye sordu.

“Elbette” dedim.

Dağıtımdan sorumlu görevli geldi, zarfın hem fotoğrafını çekti, hem de fotokopisini aldı.

PTT Genel Müdürlüğü ile PTT Kocaeli Başmüdürlüğü’ne bu duyarlılıkları için teşekkür ediyorum.

Keşke bütün kamu kurumları, dile getirdiğimiz sorunlara, PTT’nin hızında tepki verebilseler!

ZAMAN TÜNELİ

1-Vecdi Gönül, Aydınlar Ocağı’nda

İzmit Aydınlar Ocağı’nın aylık toplantılarından biri. Sevgili dostumuz Ahsen Okyar’ın başkanlık dönemi… Konuşmacı konuk, Vecdi Gönül… O yıllarda Vecdi Bey, Sayıştay Başkanı. Henüz emekli olmamış, siyasete atılmamış, Kocaeli’den milletvekili seçilmemiş ve Milli Savunma Bakanı olmamış. “Eski Kocaeli Valisi ve Sayıştay Başkanı” sıfatıyla Aydınlar Ocağı’nda… Ahsen Bey’in hemen yanında rahmetli Nihat Gürer… Bu fotoğrafın 1996 veya 1997 yılında çekildiğini sanıyorum.

2-Bu fotoğraf 2000 yılından

Bir açılış fotoğrafı… Fotoğrafın arkasına neyin açıldığı not düşülmemiş. O dönemin bütün tanıdık isimleri bir arada. Ön planda kurdeleyi kesen Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Kemal Nehrozoğlu… Hemen sağında Vali Kemal Önal… Solunda biraz geride dönemin başsavcısı Fahri Kasırga… Sol başta Kemal Nehrozoğlu’nun eşi Müşerref Hanım… Dikkatli bakınca seçiliyor, hemen gerisinde rahmetli Ömer Türkçakal… Yıllar öncesinden güzel bir anı.