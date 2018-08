Saygıdeğer okuyucularım;

Uyku çiçeği, “Süs Yoncası” ve “Oxalis” adları ile de bilinmektedir. Uyku çiçeği ev bahçelerinde, evlerin oda ve salonlarında bozulmadan yetişebilecek bakımı kolay olan güzel çiçeklerdendir. Uyku çiçeği tohumu ve toprak altı yumruları ile çoğalan bir çiçektir. Bir defa dikildiği zaman kendi kendine üreyip çoğalır ve bozulmadan daimi olarak kalır. Dallanmayan, sadece çiçekleri ve yaprakları olan, yirmi ile yirmi beş santime kadar boylanan bodur bir bitkidir. Ayrıca hem bahçede, hem ev içinde yetişmiş olması; bitkiye ayrıca bir değer katmaktadır.

Uyku çiçeğinin mor yapraklı, beyaz çiçekli; yeşil yapraklı, pembe çiçekli gibi değişik çeşitleri vardır. Uyku çiçeği, güneşlik alanlarda ve yarı gölgelik alanlarda rahatlıkla yetişebilmektedir. Bu çiçek, tohumlarıyla ve toprak altındaki yumrularından ayrılarak üretilmektedir. Yumrularından üretmek daha kolay ve daha çabuk olmaktadır. Gelişip büyümesi de daha hızlı olmaktadır. Uyku çiçeğinin toprak seçiciliği de fazla yoktur. Bahçedeki yerlerine dikmeden önce toprak gübrelenip bellenmeli, daha sonra uyku çiçeği yumruları nizami olarak yerlerine dikilmelidir.

Dikim aralıkları; sıra araları yirmi santim, sıra üzeri on beş santim olarak derinlik ise dört veya beş santim olarak yapılmalıdır. Dikilen yumrular iyice sıkıştırılmalı ve daha sonra can suyu verilmelidir. Dikim, ilkbahar ve sonbahar aylarında yapılmalıdır; zaman geçtikçe yumrular, toprak altında üreyip çoğalırlar. Çoğalan yumrulardan ayırarak dikmek istediğimiz boş alanlar varsa, bu kısımları doldurabiliriz. Uyku çiçeği susuzluğa karşı da çok dayanıklı bir çiçek olduğundan bakımı da kolaydır. İlkbahar’da çok yoğun bir şekilde çiçek açar ve yapraklanır; daha sonra çiçek ve yaprakların bir kısmı geçer ve sararır. Bu durum meydana geldiği zaman geçmiş çiçekleri ve sararmış, bozulmuş yaprakları elle kopararak veya makasla keserek temizlememiz gerekir. Temizlenen çiçek ve yaprakların yerine kısa süre içinde yenileri gelecektir. Eğer temizlemezsek, geçmiş çiçekler ve sararmış yapraklar bir süre sonra kuruyacak veya çürüyecektir. Bu da bitkinin havasız kalmasına veya mantar hastalıklarına yakalanmasına sebep olabilecektir. Gerekli bakımı yaptığımız zaman bu durumlar olmayacak ve çiçeğimiz her zaman güzel ve taze kalacaktır.

