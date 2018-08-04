Belediyenin çatısındaki DELİ!

Adam “intihar” etmek için, Karamürsel Belediye binasının çatısına çıkmış; elinde silah birkaç el ateş etmiş.

Olayı görenler ve polis müdahale ederek çatıdaki vatandaşı aşağı almışlar ve intiharı önlemişler.

Konu ile ilgili çıkan haberlerde “Belediyede silah sesleri” denilince, Karamürsel Belediyesi basın açıklaması yaparak “Kişinin intihar girişimi ile belediyemizin bir alakası yok” demiş.

İlk bakışta, haberin veriliş tarzı sanki intihar etmek isteyen vatandaş belediye ile bir sorunu var ki, intihar eylemi için belediye binasının çatısını seçmiş (!) intibaını veriyor.

Haber veriliş tarzı ile “gazetecilik” açısından belki halkın dikkatini çekmek için ilginç gelmiştir.

İnsanlar “araştırmadan”, gerçeği öğrenme zahmetine girmeden, ön yargılı olarak haberle ilgili hemen “ Adam, belediye binasının çatısına çıktığına göre demek belediye ile bir sorunu var ki eylemi burada gerçekleştirmek istemiş” düşüncesine kapılmış.

Konu ile ilgili 2 önemli nokta var:

BİR: Karamürsel Belediyesi’nde “silah sesleri” başlığı kullanılarak yapılan haber, belediye yetkililerinden, kaymakamdan, ilçe emniyet müdürlüğünden “esası-aslı” öğrenilmeden ve TEYİT alınmadan yapıldığı için hatalıdır.

İKİ: Bu tür haberler yapılırken ilçedeki bir KURUMUN adı geçiyorsa bu o kurumda “sorunlu” olunan kişi veya kişilerle özel ilişkilerinizden ötürü haberi ÖZELLEŞTİRME isteğinize mani olur.

Haber, özellikle Karamürsel Belediyesi’ni “HEDEF” gösterdiği için hatalıdır.

Bu tür haberlerin mahreçlerinden TEYİT alınmadan yapılması UYGUN değildir, yapılması sakıncalıdır.

Karamürsel Belediyesi yaptığı açıklama ile intihar girişiminde bulunan kişinin “Belediyemizle hiçbir ilişkisi yoktur” dese de, HALK, “Madem belediye ile ilişkili değil, o zaman bu adam neden kendi evinin çatısına çıkmıyor da belediye binasının çatısına çıkıyor?” diye soruyor…

Karamürsel Belediyesi’nin çatısına çıkıp elindeki silahla ateş ederek etrafa “İNTİHAR” edeceğini ilan eden adam acaba deli mi yoksa AKILLI mı?

Merak edenler için; Karamürsel Belediyesi hizmet binasının çatısına çıkarak İNTİHAR edeceğini haykıran M.B. isimli şahıs bundan uzun yıllar önce bir çiftlikte işlenen cinayetten sanık olarak cezaevinde yatıp, cezası bitince tahliye olan, ilk eşinden ayrılmış, ikinci evliliğini yapmış, ikinci eşinin evi terk etmesi ile “sorunları” olan bunalımlı biri…

Düşünmüş, taşınmış kendine göre bir çözüm aramış. “Ben derdimi insanlara nasıl anlatırım?” demiş ve çözümü Karamürsel’in girişinde en gösterişli bina, yeni belediye binasının çatısına çıkıp “Ateş eder, bağırırım, herkesin dikkatini çekerim” diyerek bu eylemi gerçekleştirmiş.

Şimdi birileri bu adam için DELİ diyecek…

Sizce kendi evinin çatısı yerine belediye binasını tercih eden bu adam DELİ MİDİR?

Bence değil!

Olayın hepsi bundan ibaret.

Olayda Karamürsel Belediyesi’ni HEDEF göstermek hata…

Olay da başka bir detaya daha dikkat çekmek gerek. Karamürsel Belediyesi binası bu kadar önemsiz bir yer mi ki, elini kolunu sallayan binanın çatısına çıkıp, silahını ateşleyip eylem yapsın?