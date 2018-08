Başarıya giden yol ‘başarısızlıktan’ geçer!

Girişimcilere baktığımızda çoğunlukla başarı hikâyelerini okuyoruz.

Girişimcilerin nasıl yükseldiğini ve girişimlerini nasıl zirveye çıkardığı haberlerini az çok tahmin edebiliyoruz.

Ancak başarıya giden yolun başarısızlıklardan edinilen tecrübelerle dolu olduğunu unutmamamız gerekiyor.

Bu sefer karşınızda başarısızlık hikâyeleri var.

İşte size dünya çapında başarıya ulaşmış girişimcilerden 13 büyük başarısızlık hikâyeleri;

Hiten Shah (KISSmetrics Kurucu Ortağı):

“Hiç faaliyete geçmemiş bir şirket için 1 milyon dolar harcadık”

KISSmetrics Kurucu Ortağı Hiten Shah yaşadığı bir başarısızlığı şöyle anlatıyor; “Şirketimizin diğer kurucu ortağı ve ben, hiçbir zaman faaliyete geçirmediğimiz bir internet hosting şirketi için 1 milyon dolar harcadık. Bizler çok fazla mükemmeliyetçiydik ve müşterilerimizin ne istediklerini anlamadan, yapabileceğimiz en mükemmel ürünü ortaya çıkarmaya çalıştık. Fakat artık, finansımızı akıllıca yönetmeyi, en uygun şekle sokmayı ve müşteri memnuniyetine odaklanmayı öğrendik.”

Hilten, bu başarısız deneyimden sonra KISSmetrics ve Crazy Egg isimli, iki tane çok başarılı şirket kurdu.

Robin Chase (Zipcar Kurucu Ortağı):

“Önce web sitesini yayına soktuk daha sonra müşterilere sorduk”

Zipcar Kurucu Ortağı Robin Chase yaşadığı bir başarısızlığı şöyle anlatıyor; “Mümkün olduğunca çabuk müşterilerinize ulaşın ve ürününüzü geliştirmek için onlardan fikir alın. Taşıt paylaşma platformu olan GoLoco isimli ikinci şirketimde, müşterilerle temasa geçmeden önce internet sitesi ve yazılım için çok fazla para harcadık. Bu, müşterilerimizden öğrendiğimiz şeylerin ilk baştaki varsayımlarımızı yanlış çıkardığı anlamına geliyordu.” Robin, Buzzcar şirketinin Kurucusu ve CEO’su ve Zipcar şirketinin de Kurucusu ve eski CEO’su.

RAND FİSHKİN(Moz CEO’su ve Inbound.org Kurucu Ortağı):

“Moz’da yaptığımız en büyük yanlışlardan biri, sürekli devasa büyüklükteki projeler üzerinde çalışmamızdı.”

Moz CEO’su ve Inbound.org Kurucu Ortağı Rand Fishkin yaşadığı bir başarısızlığı şöyle anlatıyor ve önerilerde bulunuyor. “Moz’da yaptığımız en büyük yanlışlardan biri sürekli olarak, ilerlemeyi çok net ve anında göremediğimiz, uzun aylar süren, devasa büyüklükteki projeler üzerinde çalışmamızdı. Aslında birkaç kez başarılı olduk, fakat 2011’in 4. çeyreğinde başladığımız, 2012 Temmuz’unda bitmesi gereken bir projemiz 2013 Eylül’üne ertelenince yüzüstü yapıştık. Girişimcilik dünyasında, 1 yıldan fazla bir süredir bütçeleme ve planlama yaptığınız bir şeyde başarısız olmak kötü haberdir. Bizim gibi yapmayın, esnek geliştirme faaliyetleri yürütün, geliştirme sürecinde netlik ve görünebilirlik sağlayın ve ekibinizi birbirlerine karşı sorumlu tutun.”

Leo Babauta (Yazar):

“Çok geç başladım. Nefret ettiğim bir işte uzun zaman harcadım.” Çok Satanlar Listelerinde yer alan yazar Leo Babauta yaşadığı bir başarısızlığı şöyle anlatıyor; “Çok geç başladım, çünkü başarısızlıktan korkuyordum ya da kendime güvenmiyordum. Nefret ettiğim bir işte uzun zaman harcadım, onun yerine bir bloğa başlayabilir ya da sevdiğim bir iş kurabilirdim. Şu an bildiklerimi bilseydim, girişimciliğe 10 yıl önce başlardım. Başlamamak en kötü senaryodur.” Leo Babauta ünlü bir yazar ve girişimci.

Leo Laporte (TWiT network kurucusu):

“Hepsini kendi başıma yapmaya çalıştım.”

TWiT network kurucusu Leo Laporte yaşadığı bir başarısızlığı şöyle anlatıyor; “En büyük hatam her şeyi kendi başıma yapmaya çalışmamdı. Bir girişimci olarak, medya, içerik ve müşterilerime ulaşmam için kullanacağım teknoloji hakkında bilinmesi gereken her şeyi bildiğimi düşünüyordum. Ve gerçekten de biliyordum. Fakat başarılı bir iş yaratma ile ilgili hiçbir şey bilmiyordum: finans , pazarlama, reklamcılık ve insan kaynakları benim konularım değildiler. Hızlı büyüdüğümüz birkaç yıldan sonra şirketim duraklama dönemine girdi. Sevdiğim ve dolayısıyla bize para kazandıran işi yapmak yerine, yangın söndürmekle daha fazla zaman harcıyordum. Bir iş ortağı alarak ona yetki ve sorumluluk vermek, şirketimi başkasının eline teslim etmek gibi geliyordu ama aslında bu başarıya götürecek doğru bir adımdı.” Leo Laporte TWiT network kurucusu ve The Tech Guy ve This Week in Tech programları sunucusu.

Tim Ferriss (New York Times Çok Satanlar Listesi Yazarı):

“Eğer %100 heyecanlanmadıysanız hayır diyin”

New York Times Çok Satanlar Listesi Yazarı Tim Ferriss; “En büyük yanlış, gereğinden çok fazla fırsat ve proje üzerinde çalışmaktır. Ya ‘Yaşasın, Evet!’ ya da ‘Kesinlikle hayır’ demelisiniz. Tamamen net olun. %100 heyecanlanmadıysanız işe girişmeyin. ‘Fena değil’ diye başlayacağınız her girişim takviminizi dolduracak ve zamanın nereye uçtuğunu merak etmenize neden olacaktır.” diyor.

Michael Hyatt New York Times Çok Satanlar Listesi Yazarı):

“Büyüme hızının işime finansal kaynak bulma hızımın önüne geçmesine izin verdim.”

New York Times Çok Satanlar Listesi Yazarı Micheal Hyatt yaşadığı bir başarısızlığı şöyle anlatıyor; “1992’de, büyüyen şirketime kaynak sağlamak için borç alma yanlışını yaptım. Ne yazık ki, kansere benzeyen hızlı büyüme ile normal hücresel çoğalmaya benzeyen sağlıklı büyüme arasındaki farklı anlayamamışım. Sonuçta, büyümemiz sermayemizi eritti ve işimiz battı. Fakat önemli bir ders öğrendim: Büyüme hızının işime finansal kaynak bulma hızının önüne geçmesine izin verme. Eğer dışarıdan kaynak bulmaya çalışıyorsan, bu sorunlu bir iş modeline işaret olabilir.” Micheal Hyatt Çok Satanlar Listesinde yer alan Platform kitabının yazarı ve seri girişimci.

Neil Patel KISSmetrics ve Crazy Egg Kurucu Ortağı):

“Birçok projeye başlayıp, hiçbirine hakkıyla vakit ayıramamak”

KISSmetrics Kurucu Ortağı Neil Patel; “Öğrendiğim en önemli derslerden bir tanesi, hakkını veremeyeceğim işlere girmemektir. Diğer girişimciler gibi, aynı anda birçok şey yapmaya bayılırım. Fakat tüm zamanımı ve enerjimi tek bir işe odaklamaya başladıktan sonra, bu işi diğerlerinden çok daha hızlı büyütebildim.” diyor.

Sandi MacPherson (Quibb Baş Editörü):

“Pazarı ya da kullanıcıları anlamadan bir ürün yarattım.”

Quibb baş Editörü Sandi MacPherson yaşadığı bir başarısızlığı şöyle anlatıyor; “Geçtiğimiz sene, kendimin sık kullanmayacağı, pazarını bilmediğim, müşteri kitlesini anlamadığım bir ürünü geliştirmek için 6 ay harcadım. Büyük bir hata! Pazar ve müşteriler hakkında bilmediğim şeylerden dolayı, işlerin neden yolunda gittiğini ya da gitmediğini çözemiyordum ve sonunda kimsenin istemediği bir ürün yarattım.”

Dharmesh Shah (HubSpot Kurucu Ortağı ve Teknoloji Yöneticisi):

“Paralel girişimci olmak gibi büyük bir hata yaptım”

HubSpot Kurucu Ortağı ve Teknoloji Yöneticisi Dharmesh Shah yaşadığı bir yanlışı şöyle anlatıyor ve öneride bulunuyor.

“İşte en büyük hatam: Kendi imkânlarımla, görece olarak başarılı bir yazılım şirketi (10 milyon dolar ciroya sahip) yarattıktan sonra, ‘Şirketimde iyi bir yönetim ekibim var, bana ihtiyaçları yok ve biraz sıkıldım, yeni bir şeyler denemek istiyorum’ deme hatasında düştüm. Ve, paralel girişimci olarak, iki tane yeni start-up kurdum. Bu inanılmaz bir hataydı. Start-up’lar çok fazla zaman ve enerji tüketirler. Aynı anda, çok fazla ilgi ve alakanızı isteyen iki start-up’ı yürütemezsiniz. Benim önerim: Düştüğüm hataya düşmeyin. Kesinlikle hiçbir zaman aynı anda iki ata binmeye çalışmayın. Bunu başaramazsınız ve iki projeye de ihanet etmiş olursunuz.”

Derek Sivers (CD Baby Kurucusu):

“Şirket kültürünüzü koruyun”

CD Baby Kurucusu Derek Sivers; “Ne olursa olsun şirket içi kültürünüzü koruyun. Bir kere bozuldu mu, bir daha geri gelmez. Kültürünüze uymayan kişiyi kovun.” diyor.

Noah Kagan (AppSumo):

“Kendimi Facebook’un önüne koydum, bana 100 milyon dolara mâl oldu”

Noah Kagan; “Facebook’dan kovulduğumda, tüm hayatım orasıydı. Sosyal çevrem, itibarım, kimliğim ve diğer her şey buraya bağlıydı. Facebook büyüdükçe, ben adapte olamadım. Bunun bir nedeni bencil olmamdı. İlgi istiyordum ve kendimi Facebook’un önüne koyuyordum. Ofiste toplantılar düzenliyor, ilgi görmek için blog yazıları yazıyor ve markayı ona kattığımdan daha fazla kullanıyordum. Ünlü olmanın en iyi yolu mükemmel şeyler yaratmaktır, o kadar! Çevre yapmak, yazılar yazmak vs. değil.” diyor.

Jesse Jacobs (Samovar Çay Lounge Kurucusu):

‘‘İş hayatında insanlar her şeydir.’’

Jesse Jacobs; “Samovar Çay Lounge’u 12 yıldır işletirken öğrendiğim şeylerden biri, ekibinizde doğru insanları bulundurmanın önemidir. Şirketinizin misyonuna inanan, doğru yatırımcıları, çalışanları ve tedarikçileri bulmak için fazladan uğraşmanız ve adım atmanıza değer. İş hayatında insanlar her şeydir ve yanınızda bulunan insanlar sizi ya yukarı taşırlar ya da aşağıya çekerler.” diyor. (Alıntı- .yaprakyapsan.com)