Müzeyi unutmayalım…

İsmetpaşa Stadı…

Mâbedimiz…

Yıkılmasına hala inanamadığımız stadımız…

Acısıyla…

Tatlısıyla binlerce anımızın olduğu tarihi mekân…

Şimdi bu durumda…

Keşke yeni stat için hiç girişim yapılmasaydı da…

Stadımızın olduğu yere kuvvetlendirme desteğiyle yenilenmiş bir yapı meydana getirilseydi…

Yeni güzel ama soğuktur…

Eski sağlıksız olabilir, ama sıcaktır ve psikolojik rahatlık verir…

Fikri Işık’ın girişimleriyle 33 bin kişilik stat yapılmasına karşı çıkmak, çok mantıklı değildir elbette…

Ama zaten yeni stada bir şey diyen yok…

Sadece İsmetpaşa Stadı’nın yıkılması karşılığında yapılmasınaydı itiraz…

Şimdi İsmetpaşa Stadı’nın millet bahçesi olacağı söyleniyor…

Güzel…

Somut adım da atıldı sanırım…

Bekliyoruz…

***

Millet bahçesi yapılması kararı çıkmadan önce bir öneri sunmuştuk, gazetemiz olarak…

Benim önerimdi bu…

Millet bahçesi olacak İsmetpaşa Stadı’nın yerinde bir Kocaelispor Müzesi ve satış mağazası kurulması…

Yani millet oraya eğlenmeye geldiği zaman, store’dan alış veriş de yapar, müzede fotoğraflar da çektirir…

Çünkü, dile kolay, Kocaelispor 5 lig şampiyonluk kupası ve 2 Türkiye kupası sahibi bir takımdır…

Bir çok Anadolu kulübüne nasip olmayacak bir başarıdır bu…

Hem de efsane olarak…

Hem de rekorlar kırarak gelmiştir bu kupalar…

Amatörde 20 bin kişiyle hem de pazartesi günü maç izleme rekoru da bu kulübün tarihine geçmiş bir başarıdır…

Bu anılar İsmetpaşa Stadı’nda yaşanmıştır…

Hatta hatta, başkanın ‘İsimleri ifşa edeceğim’ dediği bilboardlar da bu müzenin içerisinde sergilenmeli ve bu kötü niyetli kişilerin yüzlerine acı acı bakıp, içinden istediğini söyleme hakkı bile tanınmalıdır…

Kocaelispor’un hala bir müzesinin olmaması ayıbının taşımaktan bıktık artık…

Levent Atalı hocam da bu konuda çalışmaya hazırdır…

Kendisinin kentimizin spor tarihi ile ilgili kitabını keyifle okudum…

Merhum Nasut Kayalı amcanın da, Kocaelispor tarihini anlatan kitabı vardır…

Ya diğerleri…

Yok…

Yok…

Yok…

Kim demiş spor insanı iş yeri açamaz diye…

Artık kalıpları kıralım…

Kentimizdeki spor kuruluşlarının başındaki insanlara kuşkuyla bakılması, en başta spora zarar veriyor…

Yıllarca Rafet Kırgız ağabeyin, KASKF başkanı olup da spor malzemesi satması yadırganmıştı…

Kel alaka…

Yahu adamın işi bu…

KASKF başkanlığı sonradan gelmiş…

Ama o büyük bir jest yaparak ve riske girerek, başkanlık dönemi sonrasında malzeme satışıyla ilgili hiç bir işlem yapmadı…

Herkesin yapabileceği bir şey değildi bu…

Murat Aydın mevcut başkan ve onun için de öyle söylentiler çıkarıldı…

Yahu adam KASKF’den maaş almıyor ki…

Ha Körfez FK’dan alıyordu ama bu da normal bir şeydir…

Çünkü Körfez FK özel bir kuruluştu…

Adam da CEO konumundaydı…

Fahrettin Kandemir de aynı şekilde maaşını aldı…

Bunları yadırgamak, aslında kulüplere yardımcı olacak sponsorları yıllardır korkuttu ve korkutmaya da devam ediyor…

Herkes bilek gücüyle çalışan Gölcük İdman Yurdu Başkan yardımcısı Hüseyin Bat gibi işinin ustası, emekçi, kıt kanaat geçinen bir esnaf değil ki…

İş insanı var, ihracatçı var…

***

Ama bu eleştirel yaklaşımlar insanları ürkütüyor…

Paranla rezil olmak gibi ir şey bu…

Her neyse…

Dün benim katılmadığım törenle Murat Aydın ve 4 ortağı (KASKF’liler), Keyf-ii Bir Yer diye mekan açtılar…

Mekan Gebze’de açıldı…

Hayırlı, uğurlu, bol kazançlı olsun…

Biz iyi dileklerimizi iletelim…

Yolumuz düşünce de tadına bakacağız elbette, şekerin imkanı ölçüsünde…

Spor insanlarının para kazanması kadar doğal bir yer. Olamaz…

Bu eski kafaları bırakın artık…