Kuyumculukta “kredi kartıyla taksitli satış dönemi” bitiyor.

Yeni düzenleme yürürlüğe girdiğinde, kuyumcular, altın ve mücevherleri kredi kartıyla 4 taksitle değil, tek çekimle satabilecek.

Dün kuyumculukta önemli bir isimle konuştum.

“Geçmiş olsun” diye takılmaya hazırlanıyordum, baktım o benden önce davrandı.

“Ohh, nihayet aramızdaki kuyumcu-tefecilerden kurtuluyoruz” dedi.

Hatırlarsınız, bu konuyu defalarca işlemiştim.

Kuyumcu görünüp de aslında “altın, para ve kart tefeciliği” yapanların foyalarını bir bir ortaya dökmüştüm.

Bunlardan bazıları gece yarısı mağazalarını boşaltıp kaçmış, geride binlerce mağdur bırakmıştı.

Bazıları ise “icraatlarını” hâlâ sürdürüyor.

Yine “para” işletiyorlar…

Yine “altın” işletiyorlar…

Tıpkı bankalar gibi…

Ve yine “kart tefeciliği” yapmayı sürdürüyorlar.

İşte kısa adı BDDK olan Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurumu’nun son kararı, kalan son kuyumcu-tefecilerin canına ot tıkayacak.

Kanunsuz kazançlarını bıçak gibi kesecek.

Mesleğini dürüstçe yapan kuyumcular, lekelenmekten kurtulup rahat bir nefes alacaklar.

Konuştuğum kuyumcu, işte bu nedenle “Ohhh” çekiyordu.

Tabii “kurunun yanında yaş da yanacaktı”…

Bu uygulamadan “dürüst kuyumcu” ve “dürüst müşteri” de zarar görecekti.

Gerçek anlamda taksitli alışveriş yapamayacaklardı.

Ama “kuyumcu-tefeci” sorununu çözmenin ve “kuyumculuk mesleğini temizlemenin” başka çaresi yoktu.

Bir kez daha uyarıyorum

Bankalar dururken, tasarruf ettikleri para ve altınları tefeci-kuyumcularda işletmeye kalkanları bir kez daha uyarıyorum.

O tefeci-kuyumcular kimler, siz onları çok iyi biliyorsunuz.

Dikkatli olun, canınız yanar.

Bir gün bakmışsınız, tıpkı Tüysüzler’in tüydüğü gibi onlar da tüymüşler.

Onların son zamanlarda tek tutundukları dal, “kart- tefeciliği” idi.

O yağlı kapı da kapanıyor artık.

Verdiğiniz para ve altınları geri aldınız aldınız, biraz geç kalırsanız, hava alırsınız.

Benden söylemesi.

“Omuz atma”dan medet umanlar

Önceki akşam evde haberleri izliyorum.

O kanal bu kanal dolaşıyorum.

Kanalların birinde, bir görüntü…

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, bir yerden bir yere giderken karşılaştığı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya omuz atıyor.

Kanal, bu görüntüyü döndürüp döndürüp gösteriyor.

Spiker bu arada “İki bakanın halini gördünüz mü? Acaba aralarında ne var?” diye soruyor.

Aynı dakikalarda CHP’lilerin “telefon trafiği” başladı.

Ses tonlarından anladım, Bakan Albayrak’ın Bakan Soylu’ya omuz atması, seçimlerden sonra kaçan keyiflerini baya yerine getirmiş.

Yüzlerine karşı söylediğimden burada da yazabilirim.

CHP, bir bakanın diğer bakana omuz atmasından medet umar hale geldi ya, bundan sonra iflah etmez.

Allah sizi bildiği gibi yapsın!

İnanın insan söyleyecek başka söz bulamıyor.

CHP’nin şu haline bakar mısınız?

Ekonomi yanıyor…

Sorunlarımız diz boyu…

Devletimizin dış dünya ile başı dertte…

Bunlar hâlâ olağanüstü kurultay için toplanan “imza sayısı” ile uğraşıyor.

Günlerdir imzaları bir türlü sayamadılar.

*630 mu?

*618 mi?

*605 mi?

Muhalefet, “630 imza teslim ettik” diyor.

Yönetimdekiler, 618 belge teslim alındığını söylüyor.

Aradan bir gün geçiyor, “Teslim alınan belge sayısı 618 değil, 605” açıklaması yapılıyor.

Vah ki, vah!

Daha birbirine dürüst davranmayı beceremeyenlere bu ülke nasıl teslim edilecek?

Bu saatten sonra kurultay toplansa ne olacak, toplanmasa ne olacak?

Muharrem İnce genel başkan olsa ne olacak, Kemal Kılıçdaroğlu yerinde kalsa ne yazacak?”

“Allah sizi bildiği gibi yapsın” derken, haksız mıyım?

Demokrasimiz adına, CHP’nin düştüğü duruma çok üzülüyorum, çok!

Kiracılar yandı

Kiracılar…

Ev ve işyeri kiracıları…

Yandı ki, ne yandı!

Kiracıları…

*Döviz de yaktı…

*ÜFE de…

Döviz fiyatları yılbaşından buyana ortalama yüzde 33 arttı.

ÜFE’deki (üretici fiyat endeksi) artış ise yüzde 25.

Anlayacağınız…

Yıllık kira artışını dövize bağlayanlar da, ÜFE’ye bağlayanlar da yandı.

Ne anlama geliyor?

Enflasyon rakamları açıklandı:

*TÜFE (Tüketici Fiyat Endeksi): Yüzde 15.85

*ÜFE (Üretici Fiyat Endeksi); Yüzde 25

Aradaki farkın, neyi anlatmak istediğini biliyorsunuz.

Üreticinin “üretim maliyeti” arttıysa…

Yakında tüketici “Yandım Allah” diye bağıracaktır.

2 görüş

*”Hiçbir diktatörün elinde tutsak olmak istemiyorsan, sadece bir şey yap: Oku, oku, oku! Okuyun, çünkü mürekkebin akmadığı yerde kan akıyor.” Ali ŞERİATİ –İranlı Sosyolog

*”Emperyalizm, kendi doğası gereği savaştan yana olmak zorundadır.” Aziz NESİN