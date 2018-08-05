Soner Binici kolları sıvadı…

Bugün biriken konuları kısa kısa geçmek istiyorum… Belki kıssadan hisse çıkar diye… Önce Eczacıbaşı ve Soner Binici Çalışması…

Polisan Değirmendere ile başarılı sezonlar geçiren ve kentimize yeniden deplasmanlı bayanlar ligi heyecanını getiren voleybol antrenörü Soner Binici, kolları yeniden sıvadı ve minik kızları Ezcacıbaşı Esspor Voleybol Projesi kapsamında eğitiyor. Dikkat edin, Soner Binici diyorum… Eczacıbaşı Es voleybol diyorum…

Ciddiyet ortada…

Ama kentimizde Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray, Trabzonspor adlarıyla bir çok sahte futbol okulu var…

Veliler de çocuklarının elinden tutup oralarda götürüyorlar ve kandırılıyorlar…

Yasal olanlara saygımız sonsuz elbette…

Çocuklarınızın elinden tutun ve Eczacıbaşı’na götürün…

Benden tavsiye… Zaten yakında dev bir kahvaltılı basın toplantısı ile kamuoyuna da mesajları verecektir Soner hoca…

Hüseyin Bat’lar çoğalmalı…

Gölcük İdman Yurdu 2.Başkanı Hüseyin Bat ziyaretimize geldi. Hayırlı olsun dileklerini iletti ve kentimizdeki spora bakış açısı konusunda bol bol sohbet ettik. Gölcük’te sanayide bir usta. Kişiliğiyle kimliğiyle içindeki dışarı söyleyen adam… KASKF Başkan Vekili Hüseyin Bat öne çok çıkmıyor…

Sessiz sakin ama işini bilen bir usta… Yakında onunla söyleşimizi zevkle okuyacağınızı Umarım…

Amatörlüğün ne olduğunu ondan bir kez daha öğrenecek bu kent… Sertan Saral ile kaleci okulu, Yaşar Nabantoğlu yönetimindeki çağdaş bir futbol anlayışı hakim kulübe… Veeee… Gerçekten adam gibi adam bir amatör semt kulübü… Tebrikler Hüseyin Bat ve yönetimine…

Bozca’lar ve yel değirmeni savaşları…

Donkişot ve onun yel değirmeniyle savaşı…

Spora ilk katıldıkları günden itibaren yakından tanıdığım iki değerli spor insanı Işıl Bozca ve antrenörü-eşi Sabri Bozca, el ele verdiler, devletten beklemediler ve kendi yüzme havuzlarını kendi inşa ettiler. Tabii ki devlet destekledi, ama ceplerinden de hayli para gitti… Şimdi 60 Evler’deki dev bir spor kompleksi gibi duran Yüzme havuzu, adeta insanla dolup taşıyor… Bu ikilinin eş olarak verdikleri mücadele takdire şayan… Seven vardır, sevmeyen vardır… Bu önemli değil. Önemli olan spora katkı ve sonuçtur… Bu eşlerin girişimleri, diğer eş sporculara da örnek olmalıdır…

İzmirli Arzu hoca tam bir İzmitli oldu…

İzmir… İzmit… Sonundaki tek harfin dışında gerçekten de birbirine benzeyen iki demokrat kenttir… İzmir doğumlu Arzu Demirkıran hocam, kentimizde çok önemli başarılara imza atmakta ve artık kenti İzmir değil adeta İzmit doğumlu gibi yaşamaktadır… Çocukluk arkadaşım gazetemiz eski yazarlarından Turgut Demirkıran ile evli ve bir çocuk sahibi… Atletizm şampiyonu kızımız, artık antrenör olarak çalışan Arzu hocamız, şimdi sıkı öğrenciler yetiştiriyor… Basında ise pek öne çıkmıyor… Ben de onu öne çıkarıyorum ve alkışlıyorum… Teşekkürler Arzu hocam…