Geçmişi karalamak

Bazı yöneticiler vardır, kendisini daha başarılı göstermek için, kendisinden önceki yöneticileri veya rakiplerini hep aşağılarlar, eleştirirler.

Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı sayın Recep Tayyip Erdoğan son günlerde Amerika Birleşik Devletleri yönetimine çıkışırken, “Karşınızda ne Osmanlı’nın hasta adamı, ne Cumhuriyetin çömez devleti, ne de 1970’ lerin, 1990’ ların güçsüz ülkesi var” diyerek kendisinden önceki yönetimleri küçümsemiş, hatta aşağılamıştır. Bunları söylerken kendi yönetiminin çok başarılı ve herkese kafa tutabilecek cesarette olduğunu belirtmiştir.

Bir ülkenin veya başka ülkelerin bir ülkeyi nasıl gördüğü önemli değildir. Önemli olan o ülkenin yöneticilerinin kendisini nasıl gördüğüdür. Evet, bize “Osmanlının hasta adamı” dediler. İşte o hasta adamı ayağa kaldıran Mustafa Kemal Atatürk gibi bir evladı vardı o ülkenin.

Cumhuriyetin çömez devleti anlayışı ise tamamen haksızlıktır. O çömez devlet, Osmanlı’nın tüm borçlarını ödemiş, Şeker Fabrikalarını, Mensucat fabrikalarını, Etibank’ı kurmuş, kağıt fabrikalarını kurmuş, kendi uçağını yapmış, eğitimde büyük bir hamle yapmıştır.

O çömez devletin Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk her tarafı işgale uğramış bir ülkenin küllerinden yeni bir ülke yaratmıştır. O günün hasta adamı gün gelmiş tüm cihana meydan okumuştur.

23 Temmuz 1923 yılında insanlara Lozan Barış Anlaşmasının 13. maddesindeki “Asya sahilinden üç mil mesafede bulunan adalar işbu anlaşmada aksine açıklık bulunmadıkça Türkiye’nin egemenliği altında kalacaklardır.” Hükmüne rağmen bugün 18 adamız Yunanistan’ın işgali altındadır. Bu adalarda Yunan bakanları gözümüzün içine baka baka piknik yapmaktadırlar.

Günlerdir adalarımızın Yunanlılar tarafından işgal edilmesi konusunda siyasi iktidar tüm sorulara yanıt vermemektedir, verememektedir.

Yine Lozan’da imzalanan anlaşmaya göre “Irak’ın toprak bütünlüğü bozulduğu takdirde Türkiye’nin Musul ve Kerkük’e müdahale hakkı vardır.”

İşte bu madde Barzani’nin Irak’ın kuzeyinde bağımsız bir devlet kurması için referandum yapmasını engellemiştir.

İşte Atatürk’ün vizyonu.

1970 ve 1990’lara gelince, 1973 yılında Amerika,” Kıbrıs’a çıkartma yapamazsınız” dedi. O günün başbakanı Karaoğlan Ecevit “Ayşe tatile çıksın diyen o günün Dışişleri Bakanı Turan Güneş’in telefon konuşmasının sonunda Kıbrıs’a Türk ordusunun çıkmasını emretmiştir.

Yine Amerika Türkiye’de haşhaş ekimine izin vermeyince, aynı Ecevit “Benim ülkemde ne ekip, ekmeyeceğime siz karar veremezsiniz” diyerek rest çekmiştir.

İşte o Amerika gün gelecek Ecevit’ten o günlerin öcünü 2002’de alacaktır.

Bu toplum geçmişine sahip çıktığı gibi, bugün de dış güçlerin üzerimizde oynadıkları oyunu bozmak için birlik olmasını bilir.

Ancak, geçmişi kötüleyerek, geçmişte yapılanları küçümseyerek bir yere varamayız.

Bu ülkede her kim ki bu ülkenin kalkınması için bir tuğla koymuştur.

Onu minnet ve saygıyla anmalıyız.