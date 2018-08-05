Esad'ın son hamlesi!...

Şu bir gerçek ki; Erdoğan, “iç siyasette” son derece başarılı bir siyasetçi. Onca yanlışına karşın, seçim üstüne seçim kazanıyor! Milletvekilleri, “sadık birer asker gibi” itaat ediyor! Evirdi, çevirdi, Türkiye’nin temel yapısını kökten değiştirmeyi ve her alanda “TEK ADAM” olmayı başardı!

Ancak, “dış siyasette” aynı ölçüde başarılı olduğunu söylemek mümkün değil!

Somut örnek; SURİYE Siyaseti…

AKP iktidarının Suriye’ye ilgisi, 2006 yılı Temmuz ayında, Başbakan Başdanışmanı Ahmet Davudoğlu’nun Şam Ziyareti ile başladı. Davudoğlu, Hürriyet Gazetesine yaptığı açıklamada; “Bu ziyareti ABD ve İsrail istedi” diyordu! (6 Temmuz 2006/Hürriyet)

Sonra, Erdoğan ve eşinin Şam ziyareti ve “Kardeşim Esad” ilişkisi oluştu!

Ancak, bu aşk kısa sürede sona erdi ve ABD’nin ara gazı ile “Şam’da Cuma namazı kılma” iddiasına bıraktı!

Erdoğan, küresel siyasette oluşan “Büyük Ortadoğu Projesi” ile Arap dünyasına DEMOKRASİ geleceği kanısındaydı! Oysa, “Arap Baharı” ile kan ve sefalet geldi!..

Artık ok yaydan çıkmıştı! AKP iktidarının organizasyonu ile, 2011 yılı Ağustos ayında Esad Muhalifleri İstanbul’da toplandı ve Özgür Suriye Ordusu’nun da içinde bulunduğu “Suriye Ulusal Konseyi” kuruldu! AKP iktidarı, açıkça muhalif güçler ve ABD’nin yanındaydı! İşte bu dönemde, Suriye’deki PYD oluşumunun lideri Salih Müslim, Ankara’ya geldi ve AKP hükümeti ile görüşmeler yaptı!.. AKP iktidarına göre PYD, Esad’ın devrilmesinde önemli rol oynayacaktı!

AKP sözcüleri; “En kısa sürede Esad gidecek” iddialarını açıkça söylüyorlardı!

Suriye iç savaşında, ABD’nin çok yönlü destek verdiği İŞİD, El Kaide bağlantılı NUSRA gibi örgütler de iç savaşta Esad’ın karşısında savaşıyorlardı! Muhalefet cephesi genişlemişti!

Ancak, bir diğer “Küresel Güç” olan RUSYA ve İRAN da Esad’ın yanında yer almışlardı!

Sondan bir önceki sahnede “dost ve müttefik” olarak bildiğimiz ABD, sınırımızda PYD ile alenen kırıştırmaya başladı! Silah yağdırıyor, silah sevkiyatı ve ABD komutanlarıyla PYD’li komutanların samimi görüşmeleri TV’lerde yansıyordu!

AKP iktidarı, doğal olarak “sınırlarımızı korumak” gerekçesiyle Suriye topraklarında başarılı askeri harekatlar yaptı. Sınırlarımız güvenlik altına alınmıştı!

Bu arada Esad güçleri de yeni başarılı operasyonlar yapıyordu.

Türkiye’de “baskın genel seçim” gündeme geldiğinde biz Suriye Harekatlarını unutmuştuk!

Ne oldu, nasıl oldu ama, 31 Temmuz 2018 tarihli bazı gazetelerde “ESAD PKK’ya Özerklik Önerdi” başlıklı bir haber yayımlandı! Esad, ABD ile ilişkilerin kesilmesi, Petrol Kuyularının ve yer altı kaynaklarının Şam’ın kontrolünde olması ve Rakka’nın rejim güçlerine bırakılması koşulları ile Suriyeli Kürtlere “Özerklik” teklifinde bulunuyordu!

Daha da ötesi, Yeni Suriye düzeninin Anayasasını birlikte hazırlama kararı almışlardı!

Özerklik, “Büyük Kürdistan” hedefine çıkan ilk adımdı!

Esad, güçlü bir teklifle ortaya çıkıyor!

PYD bu teklife “evet” derse, Türkiye sınırımızda yeni komşumuz PYD olacak!

Şimdi, akıl ve insafla bir düşünelim;

Esad karşıtlığı ve ABD-İSRAİL yandaşlığı ile oluşturulan bir dış siyaset Türkiye’ye ne kazandırdı,

Ne kaybettirdi?

Aklı ve vicdanı olan düşünsün!..