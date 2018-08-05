Halıdere'nin celladı yine iş başında!

Halıdere’deki taş ocağı sorunu bütün hızıyla devam ediyor…

Taşocağıyla ilgili bölge halkı birçok kez eylem yaptı…

Son olarak Valilik, taşocağının kapatıldığını söyledi…

Ama bir de baktık ki, As Elmaslar Nak. Haf. İnş. Hay. Taahh. Tic. ve San. Ltd. Şti. kapasite arttırığı için valiliğe başvurmuş…

Valilik tarafından bu taşocağını kapatıldığı açıklanmıştı…

Madem taşocağı kapatıldıysa, firma nasıl oluyor da kapasite artırımı için izin istiyor…

Burada yaman bir çelişki var…

**

BELDEYE PANKART ASTILAR

Halıdere muhtarları, S.S. Halıdere Tarım Kalkınma Kooperatifi Başkanı ve başkan yardımcısı, bölgelerindeki taşocağına tepki ve kamuoyunu bilgilendirmek için Halıdere’ye bir pankart astı…

Pankartta, taşocağı firmasın doğayı nasıl yok ettiği anlatıldı, taşocağıyla ilgili yetkililer eleştirildi…

Muhtar ve kooperatifin “HALIDERE'NİN CELLADI YİNE İŞ BAŞINDA!” başlığıyla astığı pankartta şunlar yazılıydı…

**

Yıllar önce İzmit merkez başta olmak üzere çevre illerin de tatil beldesi Gölcük İlçesi'nin Halıdere Mahallesi'nde artık kiraz, erik, kestane, fındık ağaçları yok.

Tarım alanları taş ocağına teslim edildi, çevre kirliliği ranta bırakıldı, iç turizm yok edildi.

**

ÇALMADIK KAPI BIRAKMADILAR

Yaşadıkları beldenin 500 yıllık tarihi yok edilen Halıdereliler, 10 yılı geçen süre zarfında Halıdere'nin katili haline gelen şirketi durdurmak için çalmadık kapı bırakmadı.

Etkin ve yetkin tüm isimlerden, kentimize mal olmuş tüm siyasilerden 'KAPATILACAK' sözü almalarına karşın tek bir sonuç elde edilemedi.

VALİ HÜSEYİN AKSOY DEVREYE GİRDİ

Dile kolay 12 yılın sonunda Kocaeli Valisi Sayın Hüseyin Aksoy devreye girdi ve Halıdere'nin yıllardır adeta kanını emen As Elmaslar Nakliyat Hafriyat Hayvancılık Taahhüt Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi'nin ocak işletme faaliyetleri durduruldu ve mevcut stoktaki malzemenin tahliyesine izin verildi.

**

HEYELAN TEHLİKESİNİN BULUNDUĞU

06.03.2018 tarihli Kocaeli Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Doğal Kaynaklar Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürlüğü'nün Kocaeli Vali Yardımcısı Osman Ekşi'nin imzasını taşıyan 92267096-E.4749 sayılı resmi yazıda “Maden İşleri Genel Müdürlüğü Teknik Heyetince yapılan incelemeler sonucunda HEYELAN TEHLİKESİNİN bulunduğu söz konusu sahada faaliyetler durdurulmuştur” denildi.

**

Halıdere halkı adaletin yerini bulması üzerine sevinirken, taş ocağının izlerini silme adına ne yapabiliriz diye harekete geçerken, bu kez Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde 26 Temmuz 2018 tarihinde şu resmi duyuru yapıldı:

TAŞOCAĞI KAPASİTE ARTIŞI

“Kocaeli il, Gölcük İlçe Halıdere Mahallesi Mevkii'nde As Elmaslar Nak. Haf. İnş. Hay. Taahh. Tic. ve San. Ltd. Şti. tarafından yapılması planlanan 82061 No'lu Kumtaşı Ocağı ve Kırma- Eleme Tesisi Kapasitesi artışı, yıkama tesisi kurulması projesi ile ilgili olarak bakanlığımıza sunulan ÇED Başvuru Dosyası Çevresel Etki Değerlendirme Yönetmeliği'nin 8. maddesi doğrultusunda incelenmiş ve uygun bulunmuş olup, projeye ilişkin ÇED süreci başlamıştır.

Çevresel Etki Değerlendirme süreci tamamlanana kadar süreç ile ilgili her türlü bilgiler ve projeye ilişkin görüş, soru ve öneriler Kocaeli Valiliği'ne (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) veya Çevre Şehircilik Bakanlığı'na gönderilebilir. İlgililere ve kamuoyuna duyurulur.”

**

HALIDERE HALKI İLE DALGA GEÇİLDİ

12 yıldır çalıştırılan ocak kapatıldı diye sevinirken adeta Halıdere halkı ile dalga geçilircesine kapasite artışı, yeni tesis kurma adına yeniden başvuru yapılması 'HALIDERE'NİN CELLADININ YİNE İŞ BAŞINDA' olduğu gerçeğini gün yüzüne çıkarmıştır.

**

Biz Halıdere'nin muhtarları olarak tüm Halıderelilerin ortak talebi olarak beldemizin ölüm fermanının yazılmasına izin vermeyeceğiz.

Halıdere halkı bu haklı mücadelesinde öncelikli olarak Kocaeli'nin şehri-i emini olanlardan, tüm yetkililerden ve bürokratlardan destek bekliyoruz.

Tarih Halıdere'nin ölüm fermanını yazanları asla unutmayacaktır.

**

Halıdere halkı gerek sosyal alanda, gerekse hukuksal mücadelesini sürdürecektir.

Bugün yanımızda olmayanlar yarın Halıdere'yi gözden çıkaranlardır.

Halıdere'nin cenaze namazını kılmak isteyenler amacına ulaşamayacaktır.

KAMUOYUNA DUYURULUR...

Halıdere Muhtarları: Ataman AKDENİZ 0536 5676940- Seyfi ERAYDIN

S.S. Halıdere Tarım Kalkınma Kooperatifi Başkanı Necmi Kurtulmuş- Başkan Yardımcısı Mensur Keskin.”

POLİS MERKEZİNE GİTTİLER

Bölge muhtarları ve kooperatif başkanları, Cuma akşamı saat 22.00’de belde meydanına taşocağı aleyhine bu pankart astı.

Firma, pankartın indirilmesi için savcılığa başvurdu. Savcılık da polise talimat vererek cumartesi akşamı saat 22.00’de pankartı indirtti. Bunun üzerine Halıdere halkı da Değirmendere Polis Merkezi’ne giderek, pankartı indirenler hakkında suç duyurusunda bulundu.

Halıdereliler şikayet etmesine etti, ama pankartın tekrar asılmasına izin verileceğine ihtimal vermiyorum…

**

AKP, HALIDERE’DE BİRİNCİ PARTİ

Yukarıda pankartın üstünde yazılanları sizlerle paylaştım.

Anlaşılan taş ocağı krizi uzun süre devam edecek…

12 yıldır bölge halkı taş ocağından şikayetçi, hükümeti eleştiriyor…

Son 12 yıldaki seçimlere baktığınızda Halıdere halkı hep de AKP’yi birinci parti yapmış…

Valilik nasıl taşocağını kapattım deyip, taşocağı firması kapasite artırımı için Valiliğe başvuruda çelişki varsa, Halıdere halkının da AKP’yi hep birinci parti seçmesinde de çelişki var…

Kandıra yolu yine Meclis’te

CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, yıllardır yapımı için tarihler verilen ve kazaların eksik olmadığı Kandıra – İzmit arası duble yoluna ilişkin Meclis’e soru önergesi verdi… Akar’ın Ulaştırma Bakanının cevaplamasını istediği sorularsa şöyle;

-Kandıra yolu için önemli ve gerekli olan duble yola ilişkin ihale süreci hangi tarihte başlamış ve sonuçlanmıştır?

-İhaleyi alan firma tarafından yolun bitiş tarihi olarak hangi tarih ön görülmüştür?

-Dönemin Milli Savunma Bakanı Fikri Işık tarafından 2018 yılı sonunda yolun biteceği sözleri hangi kriterler göz önüne alınarak açıklanmıştır?

-Bugüne kadar ciddi hiçbir çalışmanın olmayışının nedenleri nedir? Duble yolun hizmete giriş tarihi için Bakanlığınızın belirlemiş olduğu bir tarih var mıdır?

**

Bakalım Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Akar’ın sorularına nasıl cevap verecek?