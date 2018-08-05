Üçüncü üniversite Kartepe’de kurulacak

Üçüncü üniversite ile ilgili ilk adım,10 Haziran 2018’de atıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim öncesi İzmit’te düzenlenen mitingde “Kocaeli’ne üçüncü üniversite yakışır” deyince, yetkililer bu mesajı “talimat” kabul ettiler ve hemen çalışmaya başladılar.

Aslında o ana kadar üniversite yönetimi veşehrin dinamikleri,Kocaeli Üniversitesi’nin bölünmesine pek sıcak bakmıyordu.

Daha yeni, geçtiğimiz nisan ayında Türkiye’de 15 üniversitenin bölünmesi için yasa tasarısı hazırlanmış, talep edilmediğinden Kocaeli Üniversitesi bu tasarıya dahil edilmemişti.

Sakarya Üniversitesi bile ikiye bölünmüş, Kocaeli Üniversitesi bu uygulamanın dışında tutulmuştu.

Ama şimdi emir büyük yerdendi.

Erdoğan, madem “Kocaeli’ne üçüncü üniversite yakışır” demişti, gereken yapılacaktı.

Hazırlıklar başlatıldı

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Kentimizde yeni bir üniversite daha kurulması konusunda “ön hazırlıklar” başlatıldı.

Mevcut iki üniversite, Kocaeli Üniversitesi ve Gebze Teknik Üniversitesi masaya yatırıldı.

Hangi fakülte ve yüksekokullar var?

Bu fakülte ve yüksekokullara kaç öğrenci devam ediyor?

Yeni üniversitede hangi bölümler bulunmalı?

Adı ne olmalı?

Nerede kurulmalı?

Mevcut üniversitelerin hangi fakülte ve yüksekokulları yeni üniversiteye aktarılmalı?

Öğretim üyesi ve idari personelin paylaşımı nasıl olmalı?

Bütün bu konular, oluşturulan çalışma grupları tarafından titizlikle incelendi.

Yeni üniversite Kartepe’de kurulacak

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Üçüncü üniversite, eğer son anda bir değişiklik olmazsa, Arslanbey’de kurulacak.

Yani Kartepe İlçesi’nin Arslanbey Mahallesi’nde…

Eski söyleniş şekliyle, Arslanbey Köyü’nde…

Biliyorsunuz, Kocaeli Üniversitesi’nin Arslanbey’de zaten bir “yerleşkesi” var.

Üniversitenin ilk yerleşkesi…

Kocaeli Üniversitesi’nin tamamı burada kurulacaktı, 17 Ağustos 1999’da büyük deprem yaşanınca, ana yerleşke İzmit’in kuzeyindeki Umuttepe’ye kaydırıldı.

Arslanbey’de sadece “meslek yüksekokulu” kaldı.

Dört bölümlü meslek yüksekokulu…

*Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü

*Gıda ve İşletme Bölümü

*Pazarlama ve Reklam Bölümü

*Park ve Bahçe Bitkileri Bölümü

Yeni üniversitenin nüvesini buradaki binalar oluşturacak.

Yerleşke, günün ihtiyaçları doğrultusunda yeniden projelendirilecek, yeni binalar ve öğrenci yurtları yapılacak.

Yeni üniversitenin adı ne olacak?

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İlk üniversitemiz, ilimizin adını taşıyor.

Kocaeli Üniversitesi…

İkinci üniversitemiz ise bulunduğu ilçenin adı ve branşı ile anılıyor

Gebze Teknik Üniversitesi…

Peki, yeni kurulacak üniversitemizin adı ne olacak?

Şimdilik üç isim üzerinde duruluyor:

*Kartepe Üniversitesi

*İzmit Üniversitesi

*Akçakoca Üniversitesi

Başka isim önerileri de bekleniyor.

Sonunda biri üzerinde karar verilecek.

Büyük olasılıkla yeni üniversitemizin adı “KARTEPE ÜNİVERSİTESİ” olacak.

Üniversite, Kartepe ekonomisine büyük katkı sağlayacak

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Üçüncü üniversitenin Arslanbey’de kurulacak olması, zaten canlı olan Kartepe ekonomisini iyice canlandıracak.

Kartepe, turizmin yanı sıra üniversitesiyle de anılır olacak.

Kocaeli Üniversitesi’nde halen 85 bin öğrenci öğrenim görüyor.

Bunun ilk ağızda25-30 bini yeni üniversiteye aktarılacak.

Zamanla yeni üniversitenin öğrenci sayısı da 55-60 bini bulacak.

Emlak fiyatları artacak.

Yurt işletmeciliği, yeme içme sektörü iyice cazip hale gelecek.

Yeni marketler, kafeler, öğrencilere dönük alışveriş birimleri açılacak.

Önümüzdeki dört beş yıl içinde Kartepe İlçesi’nin çehresi tamamen değişecek.

Şimdi bütün gözler çıkacak yasada

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Kocaeli Üniversitesi’nin bölünmesi ve üçüncü üniversitenin KartepeArslanbey’de kurulmasıyla ilgili hazırlıklar ana hatlarıyla tamamlanmış durumda.

Şimdi bütün gözler çıkacak yasada.

Yasanın da bu yılın sonunda veya 2019’un ilk aylarında, yani en geç yerel seçimlerden önce çıkması bekleniyor.

AKP’nin yerel seçimlerde en büyük söylevi sanırım “üçüncü üniversite” olacak.

Bu şimdiden belli!

Hayırlı olsun!