Yok artık… Kadın futbolunda bile göç sürüyor…

Yenikent voleybol takımının antrenörü ve eski milli takım antrenörü İsmail Arman’ı bu kentte ilk tanıtan gazeteci benim… 90’lı yıllarda, kimse kendisini tanımazken haberlerini yapıyordum… Onun ve Besim Subaşı’nın haberlerini… Onların İlker Kumral ve Nedim Koç önderliğinde kentimize yaptığı voleybol yatırımlarını kimse inkâr edemez… Basketbolda da Brisaspor adına Mustafa Küpçü ağabeyimin… O tip yöneticiler elini eteğini çekince, maalesef göç devam ediyor… İki voleybolcu kızımızdan çok önce, sayısını bizim bile unuttuğumuz Hasan Alemdar damgalı kız futbolcularımız, ülkenin ve dünyanın bir çok kulübüne gitti…

Tutamadık… Tutamıyoruz… Son örnek olmayacağını hissettiğim Helin, Ece ve Leyla… Takip edin ve nasıl gittiklerini göreceksiniz… Kulüplerine transfer parası bırakarak mı?.. Onu Hasan hocaya sorun… Hakkı mı?.. Anasının ak sütü gibi hem de… Durdurun artık bu göçü !

Tesisler Kocaelispor için yapılmıştır… Nokta…

Yeniden tartışma falan başlatmak değil amacım. Efsane Sefa Sirmen Başkan ile tesis konusunda ilk haberi de, ilk söyleşiyi de yapan bizzat benim… Şahidim… Benim de tanıklarım Mehmet Tüysüz ağabeyim ve rahmetli Savaş Poyraz ağabeyimdir… Zaten o zaman başka gazete de yoktu… Tekrarlıyorum… Sefa Sirmen tesislerinin inşası haberinde bana aynen şunları yazdırdı… “Yaz hakan… Bu tesisler Kocaelispor yararına yapılmıştır… Biz bugün varız, yarın yokuz. Bu siyaset. Hiç olmazsa ben yokken tesislerden kulüp yararlansın… Dediği de oldu. Sonuçta tesisler kulübe yaradı…

Nokta…

“Kocaelispor kanunen kamu yararına dernektir”… Nokta…

Yönetim resmi açıklama yaptı… Başkasının yazdığı koru ve haberle ilgili yorum yapmak ya da birilerinin tetikçisi olarak yanıt vermek tarzımız değildir. Gazetemizin de yayın ilkelerine aykırıdır. Sevgili meslektaşımız Hayrettin Albayrak’ın köşesinde çıkan bir yazıyla ilgili yönetim kurulu bir açıklama yapmış. İzmit Belediyesi Emlak Dairesi, Kocaelispor kulübünün kamu yararına dernek olmadığını falan yazmış. Yanılmış. Ben de o kanun haberini çok iyi hatırlıyorum. Rahmetli Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel ile zamanın Başbakanı Tansu Çiller imzalamıştı kanun hükmünde kararnameyi…

Metin de aynen aşağıdaki gibidir…

Son söz…

Kocaelispor kamu yararına dernektir…

Nokta…

Ve işte resmi açıklama…

“2908 Sayılı Dernekler Kanunu’nun 59’uncu maddesine göre, 10.11.1995 tarih ve 95/7520 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Kocaelispor Kulübü Derneği’nin Kamu Yararına Çalışan Dernekler’den sayılmasına karar verilmiştir.

Oluşan bilgi kirliliğinin önüne geçilebilmesi adına bu açıklamanın yapılması gereği görülmüştür.

Kulübümüz, amaçları doğrultusunda kamu yararına çalışmayı sürdürmektedir.

Saygılar sunarız.KOCAELİSPOR KULÜBÜ…”