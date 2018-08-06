ABD ortağımız mı,  düşmanımız mı?

Gürsel Albayrak, uzun süre Vatan Partisi Gölcük İlçe Başkanlığı yaptı…

Başkanlığı sırasında çarpıcı açıklamalarda bulundu…

İlçe başkanlığını bıraktı…

Ama yine de çarpıcı açıklamalar yapmaya devam ediyor…

Albayrak, önceki gün Gölcük Haber gazetesine bir açıklama yaptı…

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Türkiye ile ABD arasında yaşanan yaptırım polemiği sürecini değerlendirdi. ‘ABD ortağımız değil düşmanımız, NATO demek ABD demektir’ diyen Albayrak’ın açıklamasını birlikte okuyalım; “ABD ile yaşanan sorun, çözülmeyecek mesele değil. Türkiye ABD ilişkileri dönem dönem eşit olarak görünse de hep “büyük abi” ABD’nin inisiyatifinde yürümüştür. NATO’ya ekonomik bağlılık bir dönem Rusya’ya karşı konumlanma Türkiye’nin elini kolunu bağlamıştır. Suriye meselesinde AKP başlarında ABD’nin yanında görünse de, FETÖ darbe teşebbüsü ve PKK/PYD’nin otonomi hevesi AKP’yi ABD’den ayırmış, daha net, daha Türkiye’den yana politikalar izlemeye başlamıştır. En son iki bakanın mal varlığının ABD’ de el konulması savaş anlamına gelmektedir.

ZARRAB VE ATİLLA DAVASI

AKP buna rağmen hala ortağımız, görüşeceğiz, çözülmeyecek mesele diyerek ABD’yi karşısına almamaya çalışmaktadır. Reza Zarrab ve Atilla davası sonucu ısrarla erteleniyor. Sebebi ekonomisi kötüye giden Türkiye’yi AKP iktidarını sıkıştırmaktır. Rusya’dan alınmak istenen F-400’ler, Suriye’deki Türkiye varlığı tartışma konusudur. Suriye devlet başkanı Esad’ın İdlib’e yapacağı hareket, iktidarın buna karşı çıkması, Rusya’nın bulunduğu konum tartışmalıdır ve karmaşadır. AKP en başta şunu kavramalıdır, ABD ortağımız değil düşmanımız, NATO demek ABD demektir. ABD’nin bir tek hedefi var, Barzani- İsrail koridorunu gerçekleştirmek, ikinci İsrail yaratmak bunun için ne gerekiyorsa onu yapacak, yapmaya çalışacaktır.

BAĞIMSIZ DIŞ POLİTİKA

ABD’ ye emperyalizme karşı dik duranlar, ülkemizdeki yabancı üs ve tesisleri kapatanlar, bunu savunanlar kazanacaktır. Bir adım ileri iki adım geri politikası çıkmazdır, tek çare Atatürk’ün bağımsızlıkçı dış politikasına dönüştür. AKP buna rağmen hala ortağımız, görüşeceğiz çözülmeyecek mesele değil diyerek, ABD‘yi karşısına almamaya çalışmaktadır. Ne acıdır ki seçimde kendini Atatürkçü olarak ifade eden insanlar ve bazı emekli askerler bu adamların Meclis’e girmesi için çalıştılar. İktidar kimin olduğu önemli değildir, önemli olan Türkiye’ye yapılan hasmane davranışlardır.

‘OH OLSUN’ DERLERSE

AKP bugün var yarın yok, ABD ve emperyalizm kendi hedefleri doğrultusunda çalışacak örgüt ve elemanları beslemektedir ve bunlar ABD’nin ülkemizi aşağılamasına oh olsun demektedirler. Milletin meclisinden maaş alanlar ülkesinin aşağılanmasına ‘oh olsun’ derlerse bunun adı ihanettir ve buna asla izin verilemez. Tekrar olacak ama bunun tek bir çaresi var, Cumhuriyet’in tam bağımsızlıkçı dış politikasına dönmektir.”

TAM BAĞIMSIZ BİR TÜRKİYE

Vatan Partisi Gölcük eski İlçe Başkanı Gürsel Albayrak’ın açıklamaları böyle…

Farklı bir bakış açısın…

ABD ile bir kriz yaşanıyor…

Dolar aldı başını gitti…

Her ne olursa olsun, herkesin TAM BAĞIMSIZ BİR TÜRKİYE için elinden gelen çabayı göstermeli…

Bizi yönetenler de TAM BAĞIMSIZ BİR TÜRKİYE rotasından şaşmamalı…

Çamlıtepe’de anlamlı pankart

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı el yapımı patlayıcının sivil aracın geçişi sırasında infilak ettirilmesi sonucu Nurcan Karakaya ve 10 aylık Mustafa Bedirhan Karakaya şehit olmuştu. Çamlıtepe Sosyal Yardımlaşma ve Hizmet Derneği, hain saldırıda eşi ve bebeğini şehit veren Jandarma Astsubay Serkan Karakaya'ya destek olmak için 'Komutanım acınız acımızdır' yazılı pankart hazırlayarak dernek binalarına astı. Çamlıtepe Sosyal Yardımlaşma ve Hizmet Derneği Başkanı İbrahim Çankaya, yönetim kurulu üyeleri Osman Babat, Tolga Papakçı, Ceyhun Akkuş, Murat Kaya, Çetin Yılmaz ve Cengiz Akdeniz, bu davranışlarıyla sempati toplarken, geçen ay kurdukları derneğin de iyi bir tanıtımını yaptılar.

Ünal Köken arı gibi çalışıyormuş!

Dün Kandıra Belediyesi Basın Yayın’dan bir haber geldi… Haberde “Arı gibi çalışan Başkan Ünal Köken, hiçbir detayı gözden kaçırmayan titiz çalışmalarından dolayı hemşerileri tarafından takdir görüyor” dendi… Köken’in Gebeli Mahallesi’nde Fen İşleri Müdürlüğünün sürdürdüğü asfalt çalışmalarını yerinde incelediğinden bahsedildi… Haber sitelerde çıktı… Bu haber bazı Kandıralıların ilgisini çekmiş olacak ki, gazetemizi arayan bazı vatandaşlar, “Başkan Köken arı gibi çalışıyor deniyor, ama bal yapmayan arı denseydi daha doğru olurdu” diyerek sitemlerini ilettiler.

İYİ Parti'nin arıcı başkanı

İYİ Parti, 24 Haziran’daki seçimlerde Gölcük’te yüzde 12 civarında oy aldı… Türkiye ortalamasının üstünde… İYİ Parti'nin ilçe başkanı İsmail Aynacı seçim sonrası kendisini arıcılığa verdi… Bugünlerde arı kovanları ile uğraşıyor. Seçim sonrası yorgunluğunu Trakya’da bulunan arı kovanları ile atmaya çalışan Aynacı, önümüzdeki yerel seçimler için de daha şimdiden güç topluyor. Bal hasadının bu yıl düşük olduğunu söyleyen Başkan Aynacı'ya kolaylıklar diliyoruz.