Halıdere halkının taşocağı sorununu dile getirmek için yazdığım yazıları toplasam, herhalde kitap olur.

Bu nedenle aynı şeyleri tekrar tekrar yazmayacağım.

Sadece söyleyeceğim şu:

Halıdere’de tam 13 yıldır “taşocağı sorunu” yaşanıyor.

Hemen tepesinde yıllar önce açılan taşocağı, bu güzel beldemizde oturanları hayatlarından bezdirdi.

Gürültü, toz, duman!

Ne orman bıraktı…

Ne bağ, bahçe…

Ne içme suyu…

Ne deniz…

Körfez kıyısındaki tüm yerleşim yerleri gelişirken, Halıdere “terkedilen köy” görünümünde!

Dışarıdan kimse gelmediği gibi, yerli halk da fırsatını bulunca başka beldelere göç ediyor.

Bal üretimi bitti.

Sebze ve meyve bahçeleri tarumar oldu.

Kestane ağaçları kurudu.

Deniz kirlendi, ne denize girilebiliyor, ne balık tutuluyor.

Vatandaş, gürültüden ve tozdan bahçesinde ve balkonunda oturamıyor.

İyi de halkın feryadına kulak veren olmayacak mı?

Halıdere halkının bütün bu yaşadıklarını…

*Bağlı bulunduğu ilçedeki kaymakam biliyor, belediye başkanı biliyor.

*Vali ve büyükşehir belediye başkanı biliyor.

*Güya halkın vekili olan milletvekilleri de biliyor.

Geçin Ankara’ya…

*İlgili tüm bakanlıklar biliyor.

*Hatta 10 Temmuz 2018 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a da mektup gönderildi, Halıdere halkının çilesi böylece devletin en yüksek katına da arz edilmiş oldu.

Ama hiç kimseden “tık” yok.

Allah rızası için bir yetkili çıksın, bir şeyler söylesin.

Ya…

*“Eyy Halıdere halkı, taşocağı konusunda haklısınız, şu kadar süre içinde bu sorununuzu çözeceğiz…”

*Ya da “Siz taşocağı konusunda haklısınız. Ama biz bu sorununuzu çözmeyeceğiz, çözemiyoruz… Eziyet çekmeye devam edeceksiniz…”

Desin.

Birisi bir şey söylesin ki, halk da karar versin.

Halıdere’yi terk edip başka bir yere mi yerleşecek…

Kaderine razı olup, oflaya poflaya oturmaya devam mı edecek…

Gördüğüm kadarıyla, yetkililerin konuşmaması, Halıdere halkını deli ediyor.

Halk, tepki göstermekte haklı

Halıdere halkı bekledi, bekleri, bekledi…

Verilen sözlerin yerine getirilmesini bekledi.

Bir önceki Vali Hasan Basri Güzeloğlu söz verdi, olmadı…

Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu söz verdi, olmadı…

Dönemin Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık söz verdi, olmadı…

Bırakın kapatılmasını, aksine taşocağının genişletilmesi için karar alındı ve ÇED çalışmaları başlatıldı.

Bu son karar Halıdere halkının sabrını taşırdı ve halk önceki akşam ilk kez bir araya gelerek gösteri yaptı.

Bence, halk tepki göstermekte haklı.

Tepki göstermeyip, ne yapmaları gerekirdi?

Susmaları mı gerekirdi?

Kaderlerine razı olmaları mı gerekirdi?

Yetkililere bir kez daha sesleniyorum:

Lütfen Halıdere halkının feryadına kulak verin!

Suçlu kim?

“Dolar yükseliyor” derken, dikkat edin, suçu başkasının üzerine atıyoruz.

ABD’ye…

Doğruyu söylersek…

Yani “Türk Lirası değer kaybediyor” dersek, zülfiyâre dokunuyor.

Dilimiz gidiyor, ama söyleyemiyoruz.

Biz yine ABD’yi suçlamayı sürdürüyoruz.

Son günlerde yaptığımız bu!

Yalakalığın tarifi

“Zerre kadar inanmadığı ve zerre kadar sevmediği halde, güçlünün ve iktidar sahibinin gücünden ve iktidarından faydalanmak için abartılı bir övgü yarışına girmek…”

Yalakalığın tarifi bu!

Bakın bakalım, çevrenizde bu tarife kimler uyuyor?

Köseköy’deki battı- çıktı, 3 kişiyle mi bitecek?

Biliyorsunuz, D-100 Karayolu’nun Köseköy ışıklarına “battı-çıktı” yapılıyor.

İnşaatına geçen yıl başlandı, işi alan firma iflas edince işi bırakıp kaçtı, ikinci kez ihale edildi.

Benim yol güzergâhımda…

Sabah akşam çalışmaları gözleyebiliyorum.

Başlangıçta hızlı çalışıldı, son günlerde yavaşladı.

Cumartesi günü baktım, şantiye sahasında sadece bir kişi vardı.

İş makineleri ve damperli kamyonları da göremedim.

Dün sabah gelirken dikkat ettim, topu topu çalışan sayısı 3 idi.

Onlar da demir işliyordu.

Hayırdır yine bir sıkıntı mı var?

Üç beş kişiyle böyle bir proje biter mi?

Kültür düzeyimiz

Bilgi yarışmalarını hiç izlemem.

Kanal değiştirirken tam o “komik” soru soruluyordu, durdum bekledim, acaba yarışmacı ne cevap verecek diye.

Soru, “Çin Seddi nerededir?”

Dört şık verilmiş:

*ÇİN

*GÜNEY KORE

*HİNDİSTAN

*JAPONYA

Yarışmacı bayan derin düşüncelere daldı, cevabını bulamadı.

Kural gereği salondakilerden yardım istedi, onların da yarıya yakını bilemedi.

Görüyor musunuz halimizi?

Görüyor musunuz kültür düzeyimizi?

Cevap sorunun içinde, bunu bile fark edip söyleyemiyoruz.

ZAMAN TÜNELİ

1-Ah o şarkılar!

Bu fotoğraf Uzuntarla’daki Ünal Restoran’da çekilmiş. 2007 yılında… Fotoğrafın arkasında böyle yazıyor. “Fotoğraftakileri tanıdınız mı?” diye sormuyorum, ikisi de İzmit’in en renklileri. Soldaki Av. Raif Kandemir, sağdaki Kocaeli Esnaf Odaları Birliği eski Başkanı Kemal Kaya… Kandemir de Kaya da tam “sohbet adamı”! Hele Raif Kandemir… En iyi fıkrayı o anlatır. En iyi şarkıyı o söyler… Hep neşelidir… İşte iki dostun böyle bir anları! Yemek bitmiş, şarkılı dakikalar başlamış. Allah muhabbetlerini bozmasın, ne diyelim!

2-Mustafa Pehlivan ve dostları

Çoğu kişi, Mustafa Pehlivanı “lunapark işletmecisi” olarak bilir. Tamam, lunapark işletmecisidir. Bu işi Türkiye’de en iyi yapandır. Ama Mustafa Bey aynı zamanda lunapark sanayisinin ülkemizdeki en önde gelen ismidir. İzmit’teki fabrikasında lunapark aletlerini üretir, yurt içine ve yurt dışına satar. İstihdama katkısı çok büyüktür. Fotoğrafta Mustafa Pehlivan (solda ayakta), ziyaretine gelen dostlarıyla… Dönemin DYP Genel Başkanı Mehmet Ağar ve Av. Raif Kandemir’le. Bu fotoğraf 21 Aralık 2006’da çekilmiş.