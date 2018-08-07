Sayın Bulut müzeyi açıklayınız lütfen…

Bu yıl en fazla yazı yazdığım belediye başkanı, şüphesiz ki Derince Belediye Başkanı Ali Haydar Bulut’tur…

Olumlu ya da olumsuz, birçok yazı yazdım.

Yüzme havuzu yapıldı, yazdım…

Derince Belediyespor’a haybeye 1.5 milyon lira harcandı, yazdım…

Şimdi bakıyorum da, diğer spor branşlarına olan yatırımlar artıyor…

Ne güzel !

Hele hele Derince sahillerinde deniz sporlarının yapılması beni çok mutlu ediyor…

Yelken Kafe…

Arkasından yelken yarışları…

Manidar…

Yüzme havuzu ve yüzme yarışları…

Bu daha çok güzel…

Haydi şimdi de sokakta bırakılan 10 bin çocuğa salon sporu yaptırma zamanıdır…

Yenikentspor’da İsmail Arman, belediyeye isyan ediyor…

Kulüp kurulsun ve kızlarımız artık gitmesin diyor…

Ama her şeyden önemlisi…

Millet bahçesi yapılacağı açıklanan İsmetpaşa Stadı’nın içerisinde mutlaka bir Kocaelispor Müzesi’nin kurulmasıdır…

Bu çok önemli olacaktır…

Tıpkı Gülhane Parkı ve içerisindeki Basın ve Tanzimat Müzesi gibi…

Haydi başkan gerekeni yap lütfen !..

Yoksa, Derince Belediyespor’a 1.5 milyon verip ‘Ben spor yaptırıyorum’ demekle olmuyor bu işler…