Kocaeli Yüksek Öğrenim Derneği (KYÖD) bu kentin ortak değeridir.

1947 yılında bu derneği kuranlar, bu kentin çocuklarının maddi-manevi dayanışması, yüksek öğrenim görme şansı yakalayan gençlerin çok yönlü desteklenmesi için kuruldu.

Av.Orhan Demirağcı, Hukuk Doktoru Nihat Türel ve yol arkadaşları, yüksek öğrenim görecek kardeşlerine maddi-manevi destek olmayı amaçlıyorlardı. İlkeleri ve temel değerleriyle, kutup yıldızları Mustafa Kemal ATATÜRK idi.

KYÖD, bu temel değerler üzerinde yükseldi.

12 Eylül faşizmi, KYÖD’ü yok saydı! Dernek kapatıldı. Bu ocaktan burs alarak yüksek öğrenimini yapan, değişik meslek gruplarında yer alan “ağabey” niteliğindeki kişiler olarak, KYÖD’ü 1993 yılında yeniden kurduk.

Geçtiğimiz 25 yıl içinde KYÖD, yüksek öğrenim gençliğine burslar verdi, kültürel etkinlikler düzenledi, kent ve ülke sorunları üzerine görüşlerini açıkladı.

KYÖD, “farklı siyasal kültür” değerlerine sahip olan ve bu kentin insanları olan kişilere de üye olarak bünyesinde yer verdi. Önceki dönem İzmit Belediye Başkanı Halil Yenice, halen İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan ve Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu da, kendi iradeleriyle bu derneğe üye oldular.

“AYDIN” olmanın temel niteliği, “farklı görüşlere de saygı ve yaşama hakkı tanımak” olarak açıklanabilir.

Muhalefeti olmayan iktidar meşru değildir!

Doğrudur; KYÖD üyelerinin büyük çoğunluğu “Mustafa Kemal ATATÜRK” e saygı ve bağlılık içindedir.

Demokratik bir toplumda, “farklılıklara saygı” esastır!

Ne yazık ki, bugünün koşullarında bu demokratik ilkeye saygı yoktur!

KYÖD’ün bulunduğu bina ve hemen alt katında MÜSİAD’a kiralanan mekanlar Büyükşehir Belediyesi’nin mülkiyetindedir.

Ancak, Büyükşehir Belediyesi yönetimi her iki farklı görüşe “eşit mesafede” olma niteliğini yitirmiş ve KYÖD’ün bulunduğu mekanı “düğün salonu” olarak “ticari bir yarışmaya” dönüştürmüş ve KYÖD’ü 25 yıldır bulunduğu ve maddi-manevi büyük bedeller ödediği mekandan çıkarmıştır!

KYÖD, “kamusal bir hizmet” kimliği taşımaktadır! Ticari bir faaliyet içinde değildir. Üreterek kazandığı, kira, personel ücretleri, vergi ve gençlere burs olarak kullanılmaktadır.

Bu kentin yüksek öğrenim görmüş, bu kent ve ülkenin geleceğine yönelik düşleri ve projeleri olan, her alanda “demokratik tartışma ve uzlaşma kültürü” taşıyan KYÖD’ü sokağa atmak, hiçbir vicdani ve insani değere uymuyor!

AKP’li Büyükşehir Belediyesi yönetimi, bu yanlıştan dönmeli, ihaleyi iptal ederek, hiç değilse MÜSİAD ile eşit düzeyde bir kira bedeli ile KYÖD’ün aynı mekanda etkinliklerini sürdürmesine olanak sağlamalıdır.

Her koşulda, “SAĞDUYUNUN” egemen olması dileğiyle…