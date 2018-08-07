Son dönemde kentimizde pek çok yürüyüş parkuru oluşturuldu. Şehrin güzelliğine güzellik katan bu parkurlarda her şey düşünülmüş.

Yürüyüş parkuru boyunca ekilen bitkiler, bu bitkilerin sulama sistemi, yürüyüş zemininin uygun toprakla kaplanması, parkur boyunca konulan çeşmeler, 24 saat izlenen kamera sisteminden, banklara kadar…

Spor yapmak isteyen gençler, aileler, hatta yaşlılar bu parkuru kullanıyor. Temiz hava, bol oksijen, insanın içine huzur katan bir doğa.

Ama bu özene bezene yapılan parkurlar artık amacı dışında kullanılmaya başlandı.

Hafta sonu Yuvacık barajının kıyısındaki yürüyüş parkuruna gittik. Şehrin sıcak, tozlu ve bunaltıcı havasından kurtulmanın en bildik yöntemi, ormanlık alanlara kaçmak…

Ancak yürüyüş parkuruna giderken ormanlık alanda mangal yakanlara denk geldik. Aklıma hemen bir yangın çıksa ne olur sorusu takıldı.

Neyse, yürüyüş parkurunun başlangıcında bulunan otoparka aracımızı bıraktık ve parkura girdik.

Gözlerime inanamadım.

Parkur boyunca mangalcılar ateş yakmış, et pişiriyordu. Kimide semaver yakıp çay demliyordu. O güzelim parkur is ve dumanla kaplıydı. Çöpler kötü kokular, mangal yakmak için ağaç dallarını kırmaya çalışan vatandaşlar.

Kısacası kabus gibi bir manzaraydı. Parkur boyunca devam eden mangal kokuları herkesi rahatsız ediyordu. Suriyeli ailelerin ağırlıklı olduğu parkur mangalcıları, parkurun amacı dışında kullanılmasına neden oluyor.

Başkan İbrahim Karaosmanoğlu uzun bir süredir bu parkuru kullanmıyor sanırım. Kendisi bu durumu fark etseydi, yürüyüş parkurunun bu şekilde kullanılmasına asla izin vermezdi.

Parkurun her tarafa yanmış mangal kömürleri, tavuk kemikleri, çöpler ve kırık banklarla dolu.

Bu güzelim parkura sahip çıkalım, geleceğe bırakacağımız önemli miraslardan birinin yok olmasına izin vermeyelim.

Biran önce “sivrisinekler” alarmı verilmeli

Son günlerde her ilçeden sivri sinek şikayetleri geliyor. Yoğun miktarda türeyen sivrisineklerin ısırdığı kişilerde küçük kızarıklıklar yerine büyük şişikler ve kaşınmalar görünüyor.

Ciddi bir sorun haline gelen sivrisinek istilası, insanları ilk kez bu kadar etkiliyor.

Farklı senaryolarla tehlikeye dikkat çekmeye çalışanlar, bu tür sineklerin hastalık taşıdığına kanaat getirmiş durumda. Kimine göre aedes aegypti sivrisineği kimine göre ise Asya Kaplan Sivrisineği…

Adı her ne olursa olsun, bu sinekler bildiğimiz türden masun sivrisinekler değil. Gece sesleriyle rahatsız etmiyorlar ama ısırmaktan da geri kalmıyor. Isırdıkları yerde de geniş çapta kızarıklığa yol açıyorlar. Sinek ısırığı nedeniyle hastaneye gidenlere bile rastlandı. Halk sağlığı merkezinin bu durumu incelemesi yerel yönetimlerinde geç kalınmış olsa bile sineklerin üremesine engel olması gerekiyor.

Vatandaşların yapacağı tek şey ise evlerinde sineksavar kullanmaları.