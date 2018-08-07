Mehmet Ali Kurt Kocaeli’ye veda etti

15 Temmuz’daki hain darbe girişimi sonrasında kartlar yeniden karıldı…

Devletin kademelerinde peş peşe değişiklik yapıldı…

Bu değişikliklerden Kocaeli de nasibini aldı…

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Küçük, görevinden alındı…

Ankara’ya gönderildi…

YÜRÜYÜŞ YOLUNDA GEZERDE

Yerine Yalova Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Ali Kurt atandı…

Kurt, zor bir dönemde Kocaeli’ye atandı…

FETÖ ile kararlılıkla mücadele etti…

Halkın içindeydi…

Gazetemiz İzmit merkezde iken, öğle saatlerinde Yürüyüş Yolu’nda gezinirken, Başsavcı Kurt’u her defasında görürdüm…

Kurt, iki üç kişiyle beraber her gün öğle saatlerinde yürüyüş yapardı…

Kendine güveniyor ki, böyle bir gezinti yapabiliyor.

Kurt’u FETÖ ile iyi mücadele ettiğini, FETÖ mensuplarına aman vermediğini düşünüyorum…

CUMHURİYET SAVCISI OLDU

Yeni kararname sonrasında Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Ali Kurt, Kocaeli İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcılığına atandı.

Açıkçası Başsavcı iken savcı olarak atanmasını yadırgadım…

Zira, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı olarak başarılı bir dönem geçirdiğini düşünüyorum…

Kurduğu basın bürosu sayesinde asayişle ilgili haberleri bizlere gönderirdi…

Mehmet Ali Kurt, dün bir veda mesajı yayınladı…

Kurt’un veda mesajını birlikte okuyalım;

BAYRAĞI TESLİM EDİYORUM

“Hukuka bağlılık, hesap verilebilirlik ve insan haklarına saygı gibi temel ilkeler çerçevesinde vatandaşlarımızın huzurunu, can ve mal güvenliği sağlamak, Anayasa ve yasalarla güvence altına alınan temel hak ve özgürlüklerini korku ve endişeden uzak kullanmalarına imkân tanımak kararlılığıyla devraldığım hizmet bayrağını değerli meslektaşıma teslim ediyor, kendisinin de aynı kararlılığı göstererek bu bayrağı daha da ileriye taşıyacağına yürekten inanıyorum.

ZOR BİR SÜRECİ GERİDE BIRAKTIK

Göreve başladığım 29 Temmuz 2016 tarihinden itibaren Adliyemizdeki değerli meslektaşlarım ve mesai arkadaşlarım ile birlikte çok yoğun ve zor bir süreci geride bıraktık. Üstün görev anlayışıyla ortaya koydukları gayretleri için tüm çalışma arkadaşlarıma en kalbi duygularımla teşekkür ediyorum.

KURT’TAN TEŞEKKÜR

Adil yargılanmanın sağlanması, Adliyemizin fiziki şartlarının iyileştirilmesi ve Bakanlığımızın ön gördüğü proje ve faaliyetlerin ilimizde hayata geçirilmesi için gereken desteği hiçbir zaman esirgemeyen Sayın Valimiz ve Büyükşehir Belediye Başkanımız başta olmak üzere;

Kocaeli Baro Başkanımıza

ve kıymetli avukat meslektaşlarımıza,

Kolluk Kuvvetlerimize,

Sivil Toplum Kuruluşlarımıza,

Siyasi Parti Temsilcilerimize,

Basın Mensuplarımıza ve İlimizin sağduyulu Halkına şükranlarımı sunuyorum.

Kocaeli’de yaşayan değerli vatandaşlarımıza hizmet etmekten onur duyduğumu belirtiyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum.”

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Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Ali Kurt’un açıklaması böyle…

Mehmet Ali Kurt’a yeni görevinde başarılar diliyoruz…

Umarım bir sonraki kararnamede yeniden bir şehre Başsavcı olarak atanır.

Müdür Öztürk’ten güzel paylaşım

Derince Pakmaya Huriye Pak Ortaokulu Müdürü Halil Öztürk yaz tatili nedeniyle Akçokaca’dan başladığı gezi Doğu Karadeniz bölgesi ile devam etti.

Ailesi ile birlikte çıktığı yazlık tatil gezisinde gittiği yerlerden çektiği fotoğraflarla dost ve arkadaşlarına memleketin güzelliklerini sergileyen Öztürk’ün en çok ilgi gören fotoğrafları Amasra, Eynesil, Gümüşhane ve Yaylardan çektiği fotoğraflar…

Karadeniz’e gittim…

Her bölgesi ayrı bir güzel…

Herkesi Karadeniz bölgesini görmesi lazım…

CHP’nin toplantısı Otel Asya’ya alındı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kocaeli İl Örgütü’nün 12 Ağustos Pazar Günü saat 14.00’te 24 Haziran genel seçim sonuçlarını değerlendirmek üzere gerçekleştireceği danışma kurulu toplantısının yeri değiştirildi. Daha önce Kocaeli Yüksek Öğrenim Derneği (KYÖD) Sosyal Tesisleri’nde yapılacağı duyurulan toplantının Otel Asya’ya alındığı belirtildi… CHP İl Danışma Kurulu Toplantısı 12 Ağustos Pazar Günü saat 14.00’da Otel Asya’da gerçekleştirilecek. Sanırım bu değişikliğin nedeni, KYÖD Derneği’nin ihaleyi kaybetmesi oldu… Zira KYÖD lokali, artık KYÖD’ün değil…

PTT’den bayrama özel kampanya

Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT A.Ş.), Kurban Bayramı öncesinde sevdiklerine güzel bir tebrik kartı veya hediye göndermek isteyenleri oldukça sevindirecek bir kampanyaya imza attı. PTT A.Ş., 14-20 Ağustos 2018 tarihleri arasındaki iş günleri içerisinde postaya verilecek yurt içi posta kargosu ve APS kurye gönderilerine yüzde 25 indirim uygulayacak. Herhangi bir indirimden faydalanan gönderiler, ayrıca bu indirimden yararlanamayacak. Şirket, kampanya kapsamında Kurban Bayramı’na özel tebrik kartları da hazırladı. Birbirinden güzel tebrik kartları PTT işyerlerinden ücretsiz edinilebilecek. Tebrik kartlarının posta ücreti ise müşterilerden tahsil edilecek.