Bilmem dikkatinizi çekti mi?

Dünkü ulusal gazetelerde “Hazine” kaynaklı bir haber vardı.

“TÜRKİYE’NİN EN BORÇLU KENTİ KOCAELİ OLDU”

Haberin özü şöyle:

*Hazine’nin toplam 17.5 milyar lira alacağı var.

*Bunun 11 milyar 407 milyon lirası belediyelerden.

*Belediyeler içinde 6 milyar 39 milyon liralık borçla Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ilk sırada. Bu borcun 3 milyar liralık dilimi vadesi dolduğu halde ödenmemiş.

*Haberde 15 belediyenin borç tutarını gösteren bir de liste yapılmış. İkinci sırada 1 milyar 119 milyon lira ile Adana Büyükşehir Belediyesi var.

*Diğer tüm belediyelerin borçları milyar liranın altında… Örneğin üçüncü sıradaki Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin borcu 405 milyon 389 lira. Koskoca Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin borcu 323 milyon 380 bin lira. Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin borcu ise 316 milyon 738 bin lira.

*Listenin alt sıralarında rakamlar iyice küçülüyor. Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin Hazine’ye borcu sadece 30 milyon 900 bin lira. Denizli Büyükşehir Belediyesi’nin 24 milyon 321 bin lira. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin 17 milyon 98 bin lira. Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin borcu ise 1 milyon 189 bin lira.

1392 belediyenin toplam borcundan daha fazla borcumuz var

Sevgili okurlarım, Türkiye’de toplam 1393 belediye var.

Bunlardan 30’u büyükşehir belediyesi, 51’i il belediyesi, 915’i ilçe belediyesi, 397’si de belde belediyesi.

Eğer ulusal gazetelerde çıkan haber doğruysa, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Hazine’ye olan borcu, diğer 1392 belediyenin toplam borcundan daha fazla.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin borcu, 6 milyar 39 milyon lira.

1392 belediyenin toplam borcu ise, 5 milyar 368 milyon lira.

Hazine’nin açıkladığı son veriler böyle.

Başkan Karaosmanoğlu, borcun nedenlerini kamuoyuna açıklamalı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yıllardır “en borçlu belediye” unvanını kimselere bırakmıyor.

Bu yönüyle Büyükşehir Belediyesi’nin adı “kötüye” çıktı.

Şimdi yapılacak şu:

Başkan İbrahim Karaosmanoğlu, bir basın toplantısı yapıp, kuruşu kuruşuna bu borcun nereden kaynaklandığını açıklamalı.

Tamam, borcun büyük kısmının Yuvacık Barajı’ndan kaynaklandığını biliyoruz, ama başka hangi projelerden borcumuz var?

Borç tutarı şimdiye kadar neden azaltılamadı?

Ne zaman Büyükşehir Belediyesi “borçsuz” hale gelecek?

Başkan Karaosmanoğlu, seçim öncesi açıklama yapmazsa, bu devasa borç yükü üstünde kalır.

Bekliyoruz…

6 milyar liralık borç konusunda başkandan açıklama bekliyoruz.

Merak ediyorum, o milletvekili Euro’ları bozdurdu mu?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçenlerde televizyonda “Milletime sesleniyorum, yastık altındaki dövizleri çıkarın, getirin Türk lirasına dönüştürün, yerli ve milli duruşunuzu gösterin” derken, o milletvekili aklıma geldi.

Hani defalarca “Ankara’daki evinde milyonlarca Euro saklıyor” diye yazmıştım ya…

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu talimatı üzerine ne yapmıştı o milletvekili?

“Cumhurbaşkanı, millete seslendi, vekillere değil” diye mi düşündü acaba?

PTT’den özür

PTT, son derece “ilgili” bir kurum.

Kocaeli PTT Başmüdürü Adnan Sert de son derece “kibar”!

Geçenlerde, Çankırı’dan postaya verilen bir zarfın 36 gün sonra elime ulaştığını yazmıştım ya…

PTT Genel Müdürlüğü, haber internetteki özel programlarına düşer düşmez anında olaya el koydu, soruşturma başlattı.

Önceki gün de PTT Başmüdürü Adnan Sert, gazetemize “özür” ziyaretinde bulundu.

PTT’nin bu duyarlılığına teşekkür ediyorum.

Üniversite mi, tatil köyü mü?

Son günlerde gazete ve televizyonlar, “vakıf üniversiteleri” reklamından geçilmiyor.

Çarşaf çarşaf!

Ancak bir gariplik var.

Üniversitelerin “bilime verdikleri önem” değil de, binalarının “konforu” ön plana çıkıyor.

Mübarekler, “üniversiteyi” değil de sanki “tatil köyünü” tanıtıyorlar.

Kocaeli’nin en tavlacıları

İddia ediyorum…

Yarışma yapılsa, “Kocaeli’nin en tavlacıları” Kartepe Balaban Cevizlik Evleri’nden çıkar.

Nadir Sarışeker ve Ali Şirin…

Günde ortalama 6 saat durmadan tavla oynuyorlar.

Bazı günler “fazla mesai” yaptıkları da oluyor.

Hava kararıncaya kadar havuz başındaki masalarından kımıldamıyorlar.

Mancarlı pide daveti

Geçenlerde İzmit Bekirpaşa’da kuyumculuk yapan dostumuz Kamil Yılmaz aradı.

“Sana gönül koyuyorum, o kadar davet ettim bir mancarlı pidemi yemeye gelmedin” diye sitem etti.

Ne dese, haklı!

Defalarca davet etti, gidemedim.

Söz verdim, bunaltıcı havalar geçsin, sonbaharda ılık bir havada Kamil Yılmaz’a “mancarlı pide” yemeye gideceğim.

Galatasaray bu haliyle

Süper Kupa maçını izledim.

Galatasaray, Akhisar karşısında döküldü.

Heyecan yok, ruh yok!

Takımın yarısı sahada boş boş dolaştı durdu.

Bu haliyle Avrupa Şampiyonası maçlarında “nal toplar”!

Kendini de, Türkiye’yi de rezil eder.

Dr.Ersoy Kandemir’in mesajı

Dünkü yazıma gönderilen mesajlardan biri Dr.Ersoy Kandemir’e aitti.

Şöyle:

“Eskileri yad etmenize sevindim. Devamını da bekler, amcama da sizler aracılığı ile selam söylemek isterim. Seneler oldu görmeyeli. Sevindim görünce, haberinizde de olsa..."

Dün “ZAMAN TÜNELİ”nde Av. Raif Kandemir’in iki fotoğrafı vardı.

“Amcam” dediğine ve soyadları aynı olduğuna göre, mesaj Raif Kandemir’e…

Raif Kandemir, gazetemizi internetten değil, bayiden gazete satın alarak okur.

Mesajı görmemiştir, haber vereyim diye Raif’i aradım.

“Ne biçim amcasın, doktor yeğenin varmış, yıllardır seni görmemiş” diye çıkıştım.

Adını söyledim, çıkaramadı.

“Bizim sülale o kadar geniş ki…” diye hemen eksikliğini kapatmaya çalıştı.

Raif Bey, tanışmak için yeğeninden telefon bekliyor.

ZAMAN TÜNELİ

1-Bir zamanlar Kocaelispor yönetimi

Kocaelispor’un şaşalı yılları… Yönetim kurulu, tam takım basın toplantısı yapıyor… Başkan Sefa Sirmen konuşuyor, gelişmeleri anlatıyor. Karede bakın kimler var? Oturanlar soldan sağa: Hikmet Erenkaya, Sefa Sirmen, Mehmet Sadık Efe, Cevdet Bağdat. Ayaktakiler soldan sağa: Osman Kuyu, Bekir Halefler, Zeki Akyol, Özer Atan, Mürsel Ok, Recep Yazıcı.

2-Bakan Yaşar Okuyan, Gölcük Belediyesi’nde

Bu fotoğraf sanırım ya 1999 yılının sonunda ya da 2000 yılının başında çekilmiş. Kocaeli Valiliği makamında Vali Kemal Önal oturuyor. İsmail Barış ise Gölcük Belediye Başkanı… Dönemin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan (solda), deprem sonrası çalışmaları denetlemek için ilimize geldiğinde Gölcük Belediyesi’ni de ziyaret etmişti. Bu fotoğraf, o ziyaretten bir anı.